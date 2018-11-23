Самарин занимает второе место после короткой программы в Гренобле

Александр Самарин
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Лидерство после короткой программы получил американец Джейсон Браун, получивший от судей 96,41 балла.
Второе место занимает россиянин Александр Самарин (90,86). Замыкает тройку сильнейших еще один представитель США Натан Чен (86,94).
Россиянин Дмитрий Алиев расположился на девятой строчке (75,15).
Гренобль, Франция. Мужчины. Короткая программа
Фигурное катание
1. Джейсон Браун (США) — 96,412. Александр Самарин (Россия) — 90,863. Натан Чен (США) — 86,944. Ромен Понсар (Франция) — 84,975. Денис Васильев (Латвия) — 82,306. Кевин Аймо (Франция) — 81,009. Дмитрий Алиев (Россия) — 75,15
Произвольная программа у мужчин пройдет в субботу, 24 ноября. 0