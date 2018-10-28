Сборная России по борьбе показала лучший результат в своей истории

Сборная России (вольная, греко-римская и женская борьба) показала лучший результат в своей истории на чемпионат мира-2018 по спортивной борьбе, завершившемся в Будапеште.

По итогам первенства у россиян 10 золотых медалей (4 у вольников, 6 у классиков, 0 у женщин).

До этого лучший результат в истории сборной России был добыт на ЧМ по борьбе 2007 года в Баку — 7 золотых медалей (6 у вольников, 1 у классиков, 0 у женщин) — правда, тогда разыгрывался лишь 21 комплект наград (по 7 весовых категорий в каждом из трёх видов борьбы), а на ЧМ-2018 — 30 (по 10 весовых категорий).

Золотые медали чемпионата мира — 2018 сборной России по греко-римской борьбе принесли: Степан Марянян, Сергей Емелин, Артём Сурков, Сергей Семёнов, Муса Евлоев и Александр Чехиркин.

Золото вольников выиграли Магомедрасул Газимагомедов, Абдулрашид Садулаев, Заурбек Сидаков и Заур Угуев. 0