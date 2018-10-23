Газимагомедов выиграл золото ЧМ по вольной борьбе

Россиянинстал чемпионом мира по вольной борьбе в весе до 70 кг.

В финале он победил бывшего соотечественника Адама Батирова, представляющего Бахрейн, со счетом 7:6. Газимагомедов сумел победить, проигрывая по ходу схватки со счетом 0:6.

Бронзовые награды в данной весовой категории завоевали кубинец Франклин Марен Кастильо и грузин Зураб Якобишвили.

Эта победа стала третьей для российских борцов на чемпионате мира в Будапеште. Ранее золотые награды завоевали Заурбек Сидаков (до 75 кг) и Заур Угуев (до 57 кг). Всего в активе россиян теперь шесть медалей (три золота, серебро и две бронзы). 0