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    Газимагомедов выиграл золото ЧМ по вольной борьбе

    Борьба
    Россиянин Магомедрасул Газимагомедов стал чемпионом мира по вольной борьбе в весе до 70 кг.

    Магомедрасул Газимагомедов
    Магомедрасул Газимагомедов
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    В финале он победил бывшего соотечественника Адама Батирова, представляющего Бахрейн, со счетом 7:6. Газимагомедов сумел победить, проигрывая по ходу схватки со счетом 0:6.

    Бронзовые награды в данной весовой категории завоевали кубинец Франклин Марен Кастильо и грузин Зураб Якобишвили.

    Эта победа стала третьей для российских борцов на чемпионате мира в Будапеште. Ранее золотые награды завоевали Заурбек Сидаков (до 75 кг) и Заур Угуев (до 57 кг). Всего в активе россиян теперь шесть медалей (три золота, серебро и две бронзы). 0

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