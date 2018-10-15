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    Дальмайер приостановила подготовку к сезону из-за проблем со здоровьем

    Биатлон
    Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер приняла решение приостановить подготовку к сезону.

    Лаура Дальмайер
    Лаура Дальмайер
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    Об этом Дальмайер сообщила в Instagam.

    «Иногда нужно сделать паузу. Я была настроена достаточно оптимистично, чтобы пережить напряженный олимпийский сезон, несмотря на несколько неудач в последнее время. Но всякий раз, когда я думала, что могу сделать следующий шаг, инфекция или другие проблемы со здоровьем останавливали меня. Поэтому последние несколько недель были для меня непростыми.

    Сейчас я не готова к профессиональным тренировкам и подготовке. Но я уверена, что смогу наверстать упущенное в тренировках, когда полностью восстановлюсь. Нужно слушать свое тело и зарядить свои батареи, хоть это и нелегко», — сообщила спортсменка.

    «Ее иммунитет ослаблен. Высокоинтенсивные тренировки и стресс в нынешней ситуации будут контрпродуктивными», — прокомментировал ситуацию врач сборной Клаус-Юрген Маркардт«, которого цитирует официальный сайт Немецкого союза лыжных видов спорта.

    Напомним, на Олимпиаде-2018 Дальмайер завоевала две золотые награды и одну бронзовую. 0

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