Дальмайер приостановила подготовку к сезону из-за проблем со здоровьем

Немецкая биатлонисткаприняла решение приостановить подготовку к сезону.

Лаура Дальмайер twitter.com/IBU_WC 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Об этом Дальмайер сообщила в Instagam.

«Иногда нужно сделать паузу. Я была настроена достаточно оптимистично, чтобы пережить напряженный олимпийский сезон, несмотря на несколько неудач в последнее время. Но всякий раз, когда я думала, что могу сделать следующий шаг, инфекция или другие проблемы со здоровьем останавливали меня. Поэтому последние несколько недель были для меня непростыми.

Сейчас я не готова к профессиональным тренировкам и подготовке. Но я уверена, что смогу наверстать упущенное в тренировках, когда полностью восстановлюсь. Нужно слушать свое тело и зарядить свои батареи, хоть это и нелегко», — сообщила спортсменка.

«Ее иммунитет ослаблен. Высокоинтенсивные тренировки и стресс в нынешней ситуации будут контрпродуктивными», — прокомментировал ситуацию врач сборной Клаус-Юрген Маркардт«, которого цитирует официальный сайт Немецкого союза лыжных видов спорта.

Напомним, на Олимпиаде-2018 Дальмайер завоевала две золотые награды и одну бронзовую. 0