Сотрудникам СБР два месяца не выплачивают зарплату

Сотрудники(СБР) два месяца не получают зарплаты, сообщает Sport24

По информации издания, после избрания Владимира Драчева главой СБР сотрудники еще ни разу не получали зарплату. Таким образом, выплаты задержаны на два месяца.

Ожидается, что в ближайшее время ситуация исправится и долги будут выплачены.

Сам президент СБР опроверг информацию о задержках зарплаты.

«Откуда появилась такая информация? Кому не выплачивают зарплату, мне интересно? Я так же могу любому позвонить и сказать: А вот не выплачивают зарплату» — сказал Драчев изданию «Спорт-Экспресс». 0