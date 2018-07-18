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    Сотрудникам СБР два месяца не выплачивают зарплату

    Биатлон
    Сотрудники Союза биатлонистов России (СБР) два месяца не получают зарплаты, сообщает Sport24.

    Владимир Драчев
    Владимир Драчев
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    По информации издания, после избрания Владимира Драчева главой СБР сотрудники еще ни разу не получали зарплату. Таким образом, выплаты задержаны на два месяца.

    Ожидается, что в ближайшее время ситуация исправится и долги будут выплачены.

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    • Сам президент СБР опроверг информацию о задержках зарплаты.

    «Откуда появилась такая информация? Кому не выплачивают зарплату, мне интересно? Я так же могу любому позвонить и сказать: А вот не выплачивают зарплату» — сказал Драчев изданию «Спорт-Экспресс». 0

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