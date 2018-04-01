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    Юрлова-Перхт выиграла пасьют на ЧР в Ханты-Мансийске

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    Екатерина Юрлова-Перхт
    На фото:Екатерина Юрлова-Перхт
    Екатерина Юрлова-Перхт победила в гонке преследования на 10 км на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

    Представительница Петербурга преодолела дистанцию за 31 минуту 21,5 секунды, допустив три промаха на огневых рубежах.

    Второе место заняла Маргарита Васильева из Красноярского края (+10,0; 2 промаха), третьей стала победительница спринта Ульяна Кайшева из Удмуртии (+47,5; 4 промаха).

    Открытый чемпионат России. Женщины. Пасьют. 10 км

    1. Екатерина Юрлова-Перхт (Санкт-Петербург) — 31.21,5 (3)
    2. Маргарита Васильева (Красноярский край) — +10,0 (2)
    3. Ульяна Кайшева (Удмуртия) — +47,5 (4)
    4. Анастасия Егорова (Мурманская область) – +1.07,7 (3)
    5. Ирина Услугина (Тюменская область) – +1.15,1 (1)
    6. Виктория Сливко (Тюменская область) – +2.01,4 (2)

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