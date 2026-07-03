«Сан-Хосе» подписал контракт новичка с нападающим Иваром Стенбергом, сообщает пресс-служба «акул».

Ивар Стенберг
Ивар Стенберг globallookpress.com

Стороны подписали соглашение сроком на три сезона.

18-летний шведский форвард был выбран «Сан-Хосе» под общим вторым номером на драфте НХЛ 2026 года.

В минувшем сезоне игрок выступал за «Фрелунду», в составе которого стал победителем хоккейной Лиги чемпионов.

В составе сборной Швеции нападающий выиграл золотую медаль на МЧМ-2026 и также выступил на взрослом ЧМ-2026, где провел восемь встреч и набрал 8 (4+4) очков.