«Сан-Хосе» подписал контракт новичка с нападающим Иваром Стенбергом, сообщает пресс-служба «акул».
Стороны подписали соглашение сроком на три сезона.
18-летний шведский форвард был выбран «Сан-Хосе» под общим вторым номером на драфте НХЛ 2026 года.
В минувшем сезоне игрок выступал за «Фрелунду», в составе которого стал победителем хоккейной Лиги чемпионов.
В составе сборной Швеции нападающий выиграл золотую медаль на МЧМ-2026 и также выступил на взрослом ЧМ-2026, где провел восемь встреч и набрал 8 (4+4) очков.