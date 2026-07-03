В составе сборной Швеции нападающий выиграл золотую медаль на МЧМ-2026 и также выступил на взрослом ЧМ-2026, где провел восемь встреч и набрал 8 (4+4) очков.

В минувшем сезоне игрок выступал за «Фрелунду» , в составе которого стал победителем хоккейной Лиги чемпионов.

18-летний шведский форвард был выбран «Сан-Хосе» под общим вторым номером на драфте НХЛ 2026 года.

Стороны подписали соглашение сроком на три сезона.

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