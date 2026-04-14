Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своей команды в третьем матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против минского «Динамо» (4:0).

Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса» globallookpress.com

«Хорошая командная победа, нашим болельщикам спасибо за поддержку.  Важно было с первых минут играть уверенно, выигрывать единоборства и показывать характер.  За счет движения и контроля создавали хорошие моменты.

Почему решил поставить на игру Арефьева?  Мы внимательно подходим к состоянию вратарской линии.  Макс показал, что мы можем на него рассчитывать, показывал своей игрой, что прибавляет с каждым матчем.  Удивления нет, он заслужил своей работой.

Квартальнов сказал, что "Динамо" не хватает характера побеждать "Ак Барс"?  Слова коллеги не комментирую.  Это плей‑офф, один из определяющих моментов — характер.

При счете 3:0 и 4:0 местами начинались столкновения?  Играют две команды, напряженный матч был, эмоции перехлестывали.  Обсуждали с ребятами, что важно не переходить черту, и они молодцы — сыграли правильно.

Как сохранить мотивацию команды, когда счет в серии 3:0?  Мы двигаемся от игры к игре.  Здесь важно правильно восстанавливаться, мы готовы к любому сценарию», — приводит слова Гатиятулина «Матч ТВ».

После этого матча «Ак Барс» ведет в серии с минским «Динамо» со счетом 3:0.  Следующая встреча между этими командами состоится 15-го апреля в Казани.