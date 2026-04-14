Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своей команды в третьем матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против минского «Динамо» (4:0).

Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»

«Хорошая командная победа, нашим болельщикам спасибо за поддержку. Важно было с первых минут играть уверенно, выигрывать единоборства и показывать характер. За счет движения и контроля создавали хорошие моменты.

Почему решил поставить на игру Арефьева? Мы внимательно подходим к состоянию вратарской линии. Макс показал, что мы можем на него рассчитывать, показывал своей игрой, что прибавляет с каждым матчем. Удивления нет, он заслужил своей работой.

Квартальнов сказал, что "Динамо" не хватает характера побеждать "Ак Барс"? Слова коллеги не комментирую. Это плей‑офф, один из определяющих моментов — характер.

При счете 3:0 и 4:0 местами начинались столкновения? Играют две команды, напряженный матч был, эмоции перехлестывали. Обсуждали с ребятами, что важно не переходить черту, и они молодцы — сыграли правильно.

Как сохранить мотивацию команды, когда счет в серии 3:0? Мы двигаемся от игры к игре. Здесь важно правильно восстанавливаться, мы готовы к любому сценарию», — приводит слова Гатиятулина «Матч ТВ».

После этого матча «Ак Барс» ведет в серии с минским «Динамо» со счетом 3:0. Следующая встреча между этими командами состоится 15-го апреля в Казани.