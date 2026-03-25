Кто победит во втором матче плей-офф?

В среду, 25 марта, череповецкая «Северсталь» примет нижегородское «Торпедо» в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

22' Удаление у «Торпедо», за грубость на 2 минуты удален Антон Сизов.

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода

20' Перерыв. Период представлял собой одну сплошную атаку «Северстали» с редкими контр выпадами «Торпедо», забить гол не получилось.

20' Обоюдный штраф по 2 минуты за грубость выписан Даниилу Журавлёву у «Торпедо» и Илье Иванцову у «Северстали».

19' Белевич бросал с близкого расстояния по воротам «Северстали» после обостряющей передачи от Шавина, спас хозяев вратарь Самойлов.

18' В полном составе играет «Северсталь».

18' Мало что получается в большинстве у «Торпедо», хорошо обороняется «Северсталь» в меньшинстве.

17' Получается у череповчан шайбу из своей зоны вывести в меньшинстве.

16' Удаление у «Северстали», на 2 минуты за атаку вратаря удален Данил Веряев.

16' Зацепились за шайбу игроки «Торпедо», отодвигая тем самым игру от своих ворот.

15' Мощный бросок Аймурзина с края зоны атаки «Северстали», отразил шайбу щитком вратарь гостей Костин.

14' Бросок Думбадзе в створ ворот «Торпедо», шайба в живот вратарю гостей Костину прилетела.

14' Раскатившись из своей зоны, хоккеисты «Северстали» приступили к позиционной атаке.

13' Фомин выводил Иванцова на хорошую позицию для броска по воротам «Торпедо», но пас получился некачественным, не сумел обработать нападающий шайбу.

12' Быстрая атака «Торпедо», бросок Белевича в касание в створ ворот «Северстали», поймал шайбу вратарь хозяев Александр Самойлов.

11' Затяжная позиционная атака «Северстали», сгрудившись около своих ворот хоккеисты «Торпедо» обороняются.

10' От обороны продолжают действовать хоккеисты «Торпедо».

09' В полном составе играет «Торпедо».

08' Вновь выбросили шайбу из своей зоны игроки «Торпедо» в меньшинстве.

07' Абросимов добивал с близкого расстояния от ворот «Торпедо», парировал шайбу вратарь гостей Костин.

07' Расставились череповчане в большинстве в зоне атаки.

06' Получается у Торпедо« вывести шайбу из своей зоны в меньшинстве.

05' Удаление у "Торпедо", на 4 минуты за игру высоко поднятой клюшкой удален Антон Силаев.

05' Инициатива у "Северстали".

04' Бросок Подшивалова в створ ворот "Торпедо", поймал шайбу вратарь гостей Денис Костин.

04' В полном составе играет "Торпедо".

03' Получилось у нижегородцев шайбу из своей зоны в меньшинстве вывести.

03' Разыгрывают шайбу в большинстве игроки "Северстали" в зоне атаки.

02' Удаление у "Торпедо", за удар клюшкой на 2 минуты удален Михаил Науменков.

02' Позиционная атака "Северстали".

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами "Торпедо".

До матча

19:28 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет в "Ледовом дворце" в Череповце, вмещающем 6064 зрителя.

19:10 Главными судьями матча будут Алексей Белов из Ярославля и Владимир Мочалов из Москвы.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Северстали»

"Северсталь": Шостак, Самойлов; Грудинин, Буренов, Калдис, Ващенко, Грегуар, Давыдов, Фомин; Иванцов, Скоренов, Абросимов, Веряев, Лишка, Танков, Квочко, Аймурзин, Подшивалов, Казулаев, Думбадзе, Чефанов, Ильин.

Стартовый состав «Торпедо»

"Торпедо": Шугаев, Костин; Журавлёв, Конюшков, Силаев, Науменков, Сизов, Нарделла, Бойков; Летунов, Фирстов, Соколов, Атанасов, Принс, Гончарук, Свищёв, Ткачёв, Кручинин, Шавин, Гераськин, Виноградов, Белевич.

"Северсталь"

В рекордном для себя сезоне "Северсталь" прописалась на 3-м месте в Западной конференции с 86 очками на счету. На 2 турнирных пункта череповчане отстали от "Динамо" Минск. Перед началом плей-офф "Северсталь" в Санкт-Петербурге сгорела СКА (0:5), разобралась в домашних условиях с "Ак Барсом" (4:2) и уступила "Авангарду" (2:5). Кубковая серия с "Торпедо" началась с поражения в "Ледовом" (1:4). Единственную шайбу в составе череповчан провел Адам Лишка на 17-й минуте третьего периода — к тому моменту хозяева проигрывали 0:3.

"Северсталь" вошла в плей-офф в статусе дерзкой команды, близкой к уровню топа, но с первоначальной целью на домашнем льду справиться не сумела. С учетом встречи с нижегородцами подопечные Андрея Козырева потерпели шесть поражений при восьми появлениях на льду. При этом в трех последних проигранных матчах череповчане неизменно пропускали минимум 4 шайбы. У "Северстали" потери отсутствуют.

"Торпедо"

В 68 матчах общей стадии чемпионата "Торпедо" заработало 81 очко. В таблице Запада команда заняла 6-ю позицию, по дополнительным цифрам опередив московское "Динамо". Заключительные матчи регулярки "Торпедо" провело в "Нагорном", где устроилось на крупное поражение от "Нефтехимика" (3:6), но добилось победы над "Амуром" (5:3). В Кубке Гагарина-2026 команда Алексея Исакова выдала по-настоящему яркий дебют, прибив "Северсталь" (4:1). По две шайбы нижегородцы вонзили во втором и третьем периодах, а Денис Костин отразил 24 броска — 96%.

Для "Торпедо", которое на флажке общего этапа начало лихорадить, гостевой этап первого раунда Кубка Гагарина стартовал сверхудачно. Победа в Череповце оказалась для команды Алексея Исакова лишь второй на отрезке в семь матчей. Примечательно, что и второй выигрышный результат за этот период торпедовцы зафиксировали на катке "Северстали" в конце февраля. У "Торпедо" потерь нет.

Личные встречи

"Торпедо" не проигрывает в основное время "Северстали" на протяжении 3-х последних матчей кряду. В 3-х последних личных встречах команды забивали 5 и менее голов.

