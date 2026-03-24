Во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Северсталь» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 25 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Северсталь — Торпедо с коэффициентом для ставки за 2.35.

«Северсталь»

Путь к плей-офф: В рекордном для себя сезоне «Северсталь» прописалась на 3-м месте в Западной конференции с 86 очками на счету. На 2 турнирных пункта череповчане отстали от «Динамо» Минск.

Последние матчи: Перед началом плей-офф «Северсталь» в Санкт-Петербурге сгорела СКА (0:5), разобралась в домашних условиях с «Ак Барсом» (4:2) и уступила «Авангарду» (2:5).

Кубковая серия с «Торпедо» началась с поражения в «Ледовом» (1:4). Единственную шайбу в составе череповчан провел Адам Лишка на 17-й минуте третьего периода — к тому моменту хозяева проигрывали 0:3.

Не сыграют: У «Северстали» потери отсутствуют.

Состояние команды: «Северсталь» вошла в плей-офф в статусе дерзкой команды, близкой к уровню топа, но с первоначальной целью на домашнем льду справиться не сумела.

Прогнозы и ставки на КХЛ

С учетом встречи с нижегородцами подопечные Андрея Козырева потерпели шесть поражений при восьми появлениях на льду. При этом в трех последних проигранных матчах череповчане неизменно пропускали минимум 4 шайбы.

«Торпедо»

Путь к плей-офф: В 68 матчах общей стадии чемпионата «Торпедо» заработало 81 очко. В таблице Запада команда заняла 6-ю позицию, по дополнительным цифрам опередив московское «Динамо».

Последние матчи: Заключительные матчи регулярки «Торпедо» провело в «Нагорном», где устроилось на крупное поражение от «Нефтехимика» (3:6), но добилось победы над «Амуром» (5:3).

В Кубке Гагарина-2026 команда Алексея Исакова выдала по-настоящему яркий дебют, прибив «Северсталь» (4:1). По две шайбы нижегородцы вонзили во втором и третьем периодах, а Денис Костин отразил 24 броска — 96%.

Не сыграют: У «Торпедо» потерь нет.

Состояние команды: Для «Торпедо», которое на флажке общего этапа начало лихорадить, гостевой этап первого раунда Кубка Гагарина стартовал сверхудачно.

Победа в Череповце оказалась для команды Алексея Исакова лишь второй на отрезке в семь матчей. Примечательно, что и второй выигрышный результат за этот период торпедовцы зафиксировали на катке «Северстали» в конце февраля.

Статистика для ставок

«Торпедо» не проигрывает в основное время «Северстали» на протяжении 3-х последних матчей кряду

В 3-х последних личных встречах команды забивали 5 и менее голов

«Северсталь» потерпела 4 поражения в 5 последних матчах на домашнем льду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 2.15, ничья — в 4.19, победа «Торпедо» — в 3.07.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.22, на тотал меньше 5.5 — за 1.62.

Прогноз: Если «Северсталь» надеется задержаться в кубковом раунде, то ей в срочном порядке необходимо сравнивать счет в серии перед выездом в Нижний Новгород, где возможность может быть утрачена безвозвратно. «Торпедо» на текущий момент не является тем соперником, против которого у череповчан не было бы шансов.

Ставка: «Северсталь» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.35.

Прогноз: Вторую попытку команда Андрея Козырева попытается реализовать иначе — в частности, прибавить в темповой борьбе и количестве опасных бросков, а сама встреча имеет все шансы раскрыться в плане результативности.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.22.