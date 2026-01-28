Вице‑президент КХЛ по развитию Валерий Каменский высказался о возможном увольнении Игоря Ларионова с поста главного тренера СКА.

Игорь Ларионов globallookpress.com

«У СКА сейчас просто тяжелый период.  Команда немножко просела, в хоккее такой бывает.  По поводу возможной отставки — нельзя делать такие быстрые выводы.  Бывает, что команда много проигрывает, а потом выигрывает кубки.  Есть какая‑то программа.  Игорь — очень заслуженный человек и тренер.  Я бы этого не делал», — цитирует Каменского «Матч ТВ».

СКА с 53 баллами занимает восьмое место в Западной конференции.  Команда из Санкт-Петербурга потерпела пять поражений подряд в последних матчах.