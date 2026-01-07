В среду, 7 января, «Сочи» примет московское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

23' Магомед Шараканов («Динамо Москва») получил передачу на синей линии и в касание щелкнул по воротам, Павел Хомченко («Сочи») отбил шайбу щитками.

22' Денис Венгрыжановский («Сочи») нанес бросок при въезде в зону соперника — шайба разминулась со створом.

21' Стартовала вторая треть матча «Сочи» — «Динамо Москва»! Поехали...

20' Звучит сирена на первый перерыв! «Динамо» ведет 0:1! Отдыхаем...

19' Даниил Пыленков («Динамо Москва») применил силовой прием у борта и выбросил шайбу из своей зоны.

18' А вот и первое удаление в матче — 2 минуты получил Дилан Сикьюра («Динамо Москва»). У хозяев появился шанс сровнять счет!

17' Дмитрий Кагарлицкий («Сочи») нанес бросок от левого борта, но Владислав Подъяпольский («Динамо Москва») справился с ним и поймал в ловушку.

15' Никита Гусев («Динамо Москва») получил передачу в круге для вбрасывания и мощно бросил. но не попал в створ ворот.

14' Гости прижали соперника к воротам: Марио Паталаха («Динамо Москва») и Кирилл Адамчук («Динамо Москва») нанесли два броска за пару секунд, но они были заблокированы защитниками.

13' Фредрик Классон («Динамо Москва») зарядил от синей линии — шайба просвистела над перекладиной и ударилась в лицевой борт.

12' Антон Малышев («Сочи») применил против соперника силовой прием и отобрал шайбу.

10' Ноэль Хёфенмайер («Сочи») нанес опасный бросок со средней дистанции, но не попал в ворота.

09' Егор Римашевский («Динамо Москва») опасно бросил в угол — шайбу зафиксировал Павел Хомченко («Сочи»).

08' Положение вне игры зафиксировано у гостей: Антон Слепышев («Динамо Москва») невовремя пересек синюю линию.

07' Г-ОООООООО-Л! «Динамо» — 0:1! Магомед Шараканов! Джордан Уил отдал классную передачу под бросок Магомеду Шараканову и тот прошил голкипера!

06' Павел Кудрявцев («Динамо Москва») бросил с кистей, но шайба не долетела до вратаря, а попала в Рафаэля Бикмуллина («Сочи»).

05' Артём Швец-Роговой («Динамо Москва») нанес бросок от борта, однако Данил Авершин («Сочи») успел заблокировать полет шайбы.

04' Ноэль Хёфенмайер («Сочи») щёлкнул по воротам слета, но шайба просвистела рядом со створом.

03' Тимур Хафизов («Сочи») поймал соперника силовым приемом, но все было в рамках правил.

02' Данил Башкиров («Сочи») зашел в зону соперника и бросил, но Фредрик Классон («Динамо Москва») вовремя подставил клюшку и заблокировал полет шайбы.

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Сочи» — «Динамо Москва» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

13:58 Главные действующие лица появляются на льду. Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

13:50 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

13:45 Судейская бригада матча «Сочи» — «Динамо Москва»: главные судьи — Оскирко Юрий и Сергеев Александр, линейные судьи — Садовников Александр и Чернышёв Александр.

13:40 Сегодняшний матч пройдет в Сочи в ледовом спортивном комплексе «Большой».

13:30 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между представителями Западной конференции — «Сочи» и московским «Динамо». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Сочи»: Хомченко Павел Вратарь, Мачулин Василий, Волков Артём, Попов Сергей, Хафизов Тимур, Венгрыжановский Денис, Сушко Илья, Хёфенмайер Ноэль, Биттен Уильям, Бикмуллин Рафаэль, Поляков Николай, Николаев Илья, Малышев Антон, Гуськов Матвей, Башкиров Данил, Кагарлицкий Дмитрий, Сапожников Александр, Дедунов Павел, Боден Жан-Кристоф, Авершин Данил.

«Динамо Москва»: Подъяпольский Владислав, Сергеев Артём, Пыленков Даниил, Сикьюра Дилан, Уил Джордан, Дер-Аргучинцев Семён, Ожиганов Игорь, Классон Фредрик, Слепышев Антон, Швец-Роговой Артём, Гусев Никита, Шараканов Магомед, Адамчук Кирилл, Комтуа Максим, Артемьев Сергей, Мамин Максим, Паталаха Марио, Римашевский Егор, Ильенко Артём, Кудрявцев Павел.

«Сочи»

«Сочи» не очень удачно выступает в нынешнем сезоне и находится на самом дне турнирной таблицы Западной конференции, занимая предпоследнюю строчку. На счету клуба 32 набранных очка и отставание от зоны плей-офф составляет 15 баллов, что является практически непреодолимой дистанцией.

Несмотря на общий отрицательный результат, в последних трех матчах «Сочи» победил, причем сделал это в основное время: санкт-петербургский СКА (8:4), «Нефтехимик» (2:1) и московское «Динамо» (2:0). Разница заброшенных и пропущенных шайб у Сочи — 92:130.

«Динамо Москва»

«Динамо» в целом по сезону смотрится неплохо и занимает место в плей-офф — пятая строчка в Западной конференции с 52-мя очками в копилке. Стабильности у московского клуба нет — случаются отрезки с сериями поражений, а это первый признак того, что до группы лидеров команде пока далеко.

В пяти последних матчах у «Динамо» было четыре поражения, только встреча с ярославским «Локомотивом» завершилась победой (2:0). Остальные игры были неудачными: два проигрыша минскому «Динамо» (1:7 и 3:5), ЦСКА — 1:5 и «Сочи» (0:2). Разница заброшенных и пропущенных шайб у москвичей положительная — 116:106.

Личные встречи

Между собой «Сочи» и московское «Динамо» играют довольно часто, так как выступают в одной конференции. Только в 2025 году эти соперники провели пять матчей с попеременным успехом. Кроме того, они уже успели сыграть в 2026-м: в недавнем противостоянии домашнюю победу одержал сочинский клуб (2:0).

