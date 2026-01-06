Металлург Мг

В Магнитогорске состоится матч двух команд с разными игровыми стилями, но общим подходом к результату. «Металлург» на домашнем льду действует уверенно и старается навязывать соперникам свой ритм. Даже против организованных и дисциплинированных команд команда Андрея Разина предпочитает контролировать темп и действовать активнее, чем соперник. «Локомотив» же строит игру через плотную оборону и контроль пространства, что снижает количество опасных эпизодов и замедляет темп встречи. Ярославцы умеют сдерживать соперников и ждать своих моментов, минимизируя риски. Вероятно, матч будет проходить в позиционной борьбе, где исход может решиться одним точным эпизодом, удачным розыгрышем большинства или действиями в концовке

29' Первое удаление у хозяев. Виталий Орехов наказал малым штрафом за задержку соперника клюшкой.

27' Толчинский неплохо бросил в створ, но по позиции Исаева.

27' Сергеев заблокировал бросок Козлова.

26' В равных составах команды.

26' Гооооол! 1:2. Пресс справа от синей линии сделал диагональную передачу налево, где получил шайбу Вовченко, который выполнил передачу на Толчинского, в касание бросил форвард, но Исаев выручил, но первым на отскоке оказался Люк Джонсон и добавил шайбу в сетку ворот.

24' Вот и первое удаление в матче. Даниил Мисюль наказан малым штрафом за задержку соперника. В меньшинстве гости.

23' Орехов и Паливко бросали, но всё парирует Исаев.

22' Шалунов в створ попал, но по позиции Набокова, который зафиксировал шайбу.

22' Вовченко из правого круга вбрасывания нанёс бросок из-под защитника в ближний угол, но там надёжно всё перекрыл Исаев.

21' Пресс заблокировал бросок Иванова.

21' Второй период начался! Вбрасывание выиграли гости.

20' Закончился первый период. Довольно равная игра, но гости более ответственно подходят к реализации своих моментов.

20' Гоооол!! 0:2. Каюмов получил шайбу от Герната напротив ворот, но спиной к ним, сразу же отыграл направо на Максима Шалунова, который точно бросил мимо Набокова.

20' Пошла последняя минута первого периода.

18' Бросков довольно много, но до створа долетает мало.

18' Маклюков попробовал бросить, но вновь на блокировке хорош Береглазов.

17' Михайлис заблокировал выстрел Рафикова.

17' Орехов бросал почти от синей линии по центру, но его заблокировал Елесин.

16' Паник заблокировал бросок Маклюкова.

16' Тут же Пресс бросал, но мимо створа.

15' Дудоров заблокировал бросок Маклюкова.

14' Михайлис заблокировал бросок Сергеева.

12' Шалунов бросал, Берёзкин был на добивании, но Орехов сыграл надёжно.

11' Береглазов хорошо бросил в створ и уже успевший заскучать Набоков вступил в игру.

09' Силантьев бросил в створ, а Ткачёв добавил из вратарской, но Исаев здорово играет на последнем рубеже.

08' Минулин бросил в створ, но не очень опасно, Исаев зафиксировал шайбу.

08' Пресс и Маклюков заблокировали броски соперников.

07' Толчинский укатился на рандеву с голкипером «Локомотива», но попытка обыграть Исаева оказалась не очень удачной, Сергей оказался за линией ворот и от туда попытался прострелить в сторону пятачка, но там не было никого из своих!

06' Канцеров бросил в створ, но снова по позиции вратаря гостей.

05' Джонсон и Яковлев бросали в створ в одной атаке, но Исаев надёжно сыграл.

04' Гоооол!!! 0:1. Берёзкин у левого борта подобрал шайбу и переадресовал её на Никуту Черепанова, который от синей линии мощно бросил, чем удивил и взял врасплох Набокова, который не смог среагировать на выстрел должным образом.

03' Иванов заблокировал бросок Минулина.

02' Елесин наносит первый бросок в створ, но Набоков фиксирует шайбу, прижав её ко льду.

02' Довольно средний темп взяли команды!!!

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли хозяева.

14:28 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

14:15 Главный судья: Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия); Главный судья: Виктор Гашилов (Пермь, Россия); Линейный: Максим Берсенёв (Челябинск, Россия); Линейный: Дмитрий Шишло (Москва, Россия).

14:10 Матч пройдет на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске (Россия), вмещающем 7 700 зрителей.

Стартовые составы команд:

Металлург Мг: Илья Набоков, Андрей Трофимов, Валерий Орехов, Робин Пресс, Егор Яковлев, Макар Хабаров, Артём Минулин, Алексей Маклюков, Данила Паливко, Роман Канцеров, Никита Михайлис, Дмитрий Силантьев, Владимир Ткачёв, Руслан Исхаков, Сергей Толчинский, Даниил Вовченко, Александр Петунин, Андрей Козлов, Люк Джонсон, Михаил Фёдоров, Егор Коробкин, Никита Коротков.

Локомотив: Алексей Мельничук, Даниил Исаев, Александр Елесин, Алексей Береглазов, Мартин Гернат, Никита Черепанов, Рушан Рафиков, Даниил Мисюль, Андрей Сергеев, Никита Кирьянов, Георгий Иванов, Рихард Паник, Артур Каюмов, Вадим Дудоров, Александр Радулов, Байрон Фрейз, Павел Красковский, Максим Берёзкин, Максим Шалунов, Александр Полунин, Денис Алексеев.

Металлург Мг

Магнитогорский клуб входит в матч лидером КХЛ по результативности. По числу заброшенных шайб «Металлург» опережает остальные команды лиги и подтверждает это на дистанции. После паузы команда Андрея Разина начала год с результативной победы над «Шанхайскими Драконами» — 7:3. В пяти последних матчах процент реализации бросков держится в районе 14, что выделяет магнитогорцев на фоне конкурентов. В Восточной конференции «Металлург» занимает первую строчку. После 40 проведённых встреч команда набрала 64 очка и создала шестиочковый запас от ближайшего преследователя. Домашний фактор остаётся одним из ключевых. В 11 из 12 последних матчей на своём льду магнитогорцы добивались победы. При этом в недавних играх прослеживается осторожный подход к концовкам: в трёх из четырёх последних домашних встреч команда уступала в третьем периоде, предпочитая действовать по счёту.

Локомотив

Ярославский «Локомотив» сохраняет максимально сдержанный стиль. Команда делает ставку на оборону, плотность в средней зоне и контроль темпа. Это напрямую отражается на результативности. В пяти из шести последних матчей с участием «Локомотива» за основное время забрасывалось не более двух шайб. Недостаточная реализация остаётся проблемой даже в матчах, где команда владеет инициативой. Это показали домашние игры против «Авангарда» и московского «Динамо», завершившиеся поражениями 0:3 и 0:2. В новом году ситуация не изменилась. Встреча с ЦСКА прошла в закрытом формате: за 60 минут была заброшена всего одна шайба, а победитель определился только в серии буллитов. При этом «Локомотив» продолжает регулярно набирать очки за счёт дисциплины и структурированной игры в защите. После 43 матчей команда имеет 58 очков и удерживается в верхней части таблицы Западной конференции.

Личные встречи

Статистика очных встреч подтверждает этот сценарий. В пяти из шести последних матчей против «Металлурга» «Локомотив» забрасывал максимум две шайбы, а в шести последних личных встречах команды не пробивали тотал в пять голов. История противостояния в целом складывается в пользу магнитогорцев: «Металлург» выиграл шесть из семи последних матчей с ярославцами, включая недавнюю победу со счётом 2:1.

