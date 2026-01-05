«Магнитка» справится с одним из топов с Запада

прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.25

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Арене Металлург» 6 января. Начало встречи — в 14:30 (мск).

«Металлург» Мг

Турнирное положение: В 40 матчах «Металлург» Мг заработал 64 очка, с которыми закрепился на 1-м месте Восточной конференции, на 6 пунктов опережая 2-й «Ак Барс».

Последние матчи: В одном из заключительных матчей ушедшего года «Металлург» Мг потерпел поражение от «Авангарда» — одного из немногих прямых конкурентов (1:2, бул.).

Позднее команда Андрея Разина установила победный результат в ярком дерби с «Трактором» (5:4, от). В последней встрече уральцы разорвали «Шанхайских Драконов» (7:3).

Не сыграют: Александр Сиряцкий.

Состояние команды: К «Металлургу» Мг на дистанции вопросы могут возникать по отдельным матчам. В частности, не в каждой игре уральцам удается сохранять концентрацию в обороне.

Во всем остальном коллектив Андрея Разина остается безусловным фаворитом регулярки, который является лидером по результативности и демонстрирует впечатляющий темп турнирных приобретений.

«Локомотив»

Турнирное положение: После 43 матчей «Локомотив» вернулся на 1-ю позицию Западной конференции. С 58 очками на счету, ярославцы опережают «Северсталь» и «Динамо» Минск на 1 турнирный балл.

Последние матчи: В одном из недавних матчей на домашнем льду «Локомотив» потерпел поражение от «Авангарда» (0:3), за которым последовала победа над «Адмиралом» (3:2).

В других встречах в Ярославле команда Боба Хартли уступила «Динамо» Москва (0:2), но взяла верх над «Торпедо» (1:0). В ходе последнего выезда «Локомотив» вырвал победу у ЦСКА (2:1, бул.).

Не сыграют: Егор Сурин.

Состояние команды: «Локомотив» проводит сильный сезон в турнирном понимании, но временами в его игре видны пробелы, которые не позволяют рассчитывать на стабильные выступления.

Месяцами ранее команда Боба Хартли провела откровенно слабый отрезок, насчитывающий семь поражений в десяти матчах, тогда как в пяти недавних встречах ярославцы дважды остались без очков.

Статистика для ставок

«Металлург» Мг победил в 6 личных встречах из 6 последних

В 6 последних личных встречах команды забивали меньше 5.5 голов

«Локомотив» не забивал больше 1 гола в 4 личных встречах из 6 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.24, ничья — в 4.28, победа «Локомотива» — в 2.85.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: «Металлург» Мг остается уверенным в себе фаворитом, который на домашнем льду любит и умеет играть с позиции силы против любого соперника. В матче против «Локомотива» команда не станет менять привычный соревновательный рисунок.

Ставка: «Металлург» Мг не проиграет + ТБ 4.5 за 2.25.

Прогноз: Для обороны «Локомотива» характерны ошибки под давлением. «Магнитка» при этом обладает достаточным ресурсом, чтобы организовать натиск, при котором ярославцы допустят серию грубых провалов.

Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 3 за 2.20.