Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал продление контракта с клубом на 2 года.

Андрей Разин — главный тренер «Металлурга» globallookpress.com

«Как прошло продление контракта?  Позвонил агент и сказал, что "Магнитка" вышла на переговоры.  Я слегка удивился, что так рано.  Но агент проделал работу, и меня всё устроило.  От добра добра не ищут.  Посоветовался с семьей.  Спросил у тренерского штаба, как они на это смотрят.  Все согласились: да, идем дальше вместе.

Сколько длились переговоры?  Пару недель точно.  Правда, что на меня претендовал СКА?  Нет смысла комментировать слухи и раскрывать все нюансы.  Агент мне всегда говорил, что интерес ко мне как к тренеру есть», — сказал Разин «Матч ТВ».

