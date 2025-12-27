Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал продление контракта с клубом на 2 года.

Андрей Разин — главный тренер «Металлурга» globallookpress.com

«Как прошло продление контракта? Позвонил агент и сказал, что "Магнитка" вышла на переговоры. Я слегка удивился, что так рано. Но агент проделал работу, и меня всё устроило. От добра добра не ищут. Посоветовался с семьей. Спросил у тренерского штаба, как они на это смотрят. Все согласились: да, идем дальше вместе.

Сколько длились переговоры? Пару недель точно. Правда, что на меня претендовал СКА? Нет смысла комментировать слухи и раскрывать все нюансы. Агент мне всегда говорил, что интерес ко мне как к тренеру есть», — сказал Разин «Матч ТВ».

