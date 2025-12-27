Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался об игре форварда Евгения Кузнецова за команду.

«Мы всё обговорили с Женей, еще когда он не был игроком нашей команды.  Он мне позвонил, мы долго разговаривали.  И я ему сразу сказал, что у нас есть лидеры.  Команда и сейчас, и на тот момент шла на первом месте в лиге.  И я ставить Кузнецова в состав искусственно не буду.

Если он будет сильнее, чем Ткачев, Исхаков, Канцеров — тогда тоже станет лидером.  Но на данный момент по игре этого нет.  Те ребята, которых я назвал, пока сильнее Кузнецова.

И я объяснил Женьке ситуацию.  Почему я отказался, например, от Радулова и Шипачева.  Потому что у нас есть ребята, которых мы видим лидерами.  Кузнецов мне ответил: "Да, я на всё согласен.  Буду выполнять всё, как вы станете говорить и действовать".

Так сейчас и происходит.  Снова скажу, что я хочу Женьке помочь.  Он восемь месяцев не играл в хоккей.  Не мог найти команду — ни в НХЛ, ни в КХЛ.  Так что помощь ему оказываю.  Но не могу искусственно ставить Кузнецова в состав, отказываясь от каких‑то хоккеистов, которые достойны там быть.  Я так делать не буду.  Это чувствуют игроки, вся команда, то есть я откажусь от своих принципов.

Взять чемпионский сезон, когда у нас весь год в лидерах были Пашка Акользин и Макс Карпов.  Но начался плей‑офф, и на первый план вышли другие игроки.  Хоккей не стоит на месте, как я сто раз уже говорил.  В хоккей играют не фамилии, а люди.

И вообще в спорте — взять пример Александра Большунова.  Наш великий лыжник в позапрошлом сезоне ни одного старта не проиграл, везде собирал первые места.  Но приходят другие ребята, и Большунову приходится сдавать свои позиции.

Так и в хоккее.  Да, Женя — молодец, у него была великая карьера.  Но если я буду думать о великом хоккеисте Евгении Кузнецове, ставя его в состав за фамилию — это будет чувствовать команда», — цитирует Разина «Матч ТВ».

В текущем сезоне 33-летний Кузнецов принял участие в 15 матчах КХЛ, в которых набрал 9 (1+8) очков.