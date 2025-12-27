Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался об игре форварда Евгения Кузнецова за команду.

Андрей Разин globallookpress.com

«Мы всё обговорили с Женей, еще когда он не был игроком нашей команды. Он мне позвонил, мы долго разговаривали. И я ему сразу сказал, что у нас есть лидеры. Команда и сейчас, и на тот момент шла на первом месте в лиге. И я ставить Кузнецова в состав искусственно не буду.

Если он будет сильнее, чем Ткачев, Исхаков, Канцеров — тогда тоже станет лидером. Но на данный момент по игре этого нет. Те ребята, которых я назвал, пока сильнее Кузнецова.

И я объяснил Женьке ситуацию. Почему я отказался, например, от Радулова и Шипачева. Потому что у нас есть ребята, которых мы видим лидерами. Кузнецов мне ответил: "Да, я на всё согласен. Буду выполнять всё, как вы станете говорить и действовать".

Так сейчас и происходит. Снова скажу, что я хочу Женьке помочь. Он восемь месяцев не играл в хоккей. Не мог найти команду — ни в НХЛ, ни в КХЛ. Так что помощь ему оказываю. Но не могу искусственно ставить Кузнецова в состав, отказываясь от каких‑то хоккеистов, которые достойны там быть. Я так делать не буду. Это чувствуют игроки, вся команда, то есть я откажусь от своих принципов.

Взять чемпионский сезон, когда у нас весь год в лидерах были Пашка Акользин и Макс Карпов. Но начался плей‑офф, и на первый план вышли другие игроки. Хоккей не стоит на месте, как я сто раз уже говорил. В хоккей играют не фамилии, а люди.

И вообще в спорте — взять пример Александра Большунова. Наш великий лыжник в позапрошлом сезоне ни одного старта не проиграл, везде собирал первые места. Но приходят другие ребята, и Большунову приходится сдавать свои позиции.

Так и в хоккее. Да, Женя — молодец, у него была великая карьера. Но если я буду думать о великом хоккеисте Евгении Кузнецове, ставя его в состав за фамилию — это будет чувствовать команда», — цитирует Разина «Матч ТВ».

В текущем сезоне 33-летний Кузнецов принял участие в 15 матчах КХЛ, в которых набрал 9 (1+8) очков.