Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (4:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Алексей Исаков
Алексей Исаков globallookpress.com

«Победа нам просто так не далась.  Мы испытали определенные сложности.  Прекрасно понимаем, что большие паузы на пользу не идут.  Были опасения, так и получилось.  До середины третьего периода было трудно предопределить исход матча.  Но здорово, что забили.

Есть два аспекта — результат и качество игры.  Получился результат, а по качеству — накануне выбыл один из центрфорвардов.  Немного не понравилась работа некоторых игроков на этой позиции.  Если не играет центр, то звено сложно заставить двигаться», — приводит слова Исакова «Матч ТВ».

«Торпедо» с 49 очками занимает 5-е место в Западной конференции.