Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (4:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Алексей Исаков globallookpress.com

«Победа нам просто так не далась. Мы испытали определенные сложности. Прекрасно понимаем, что большие паузы на пользу не идут. Были опасения, так и получилось. До середины третьего периода было трудно предопределить исход матча. Но здорово, что забили.

Есть два аспекта — результат и качество игры. Получился результат, а по качеству — накануне выбыл один из центрфорвардов. Немного не понравилась работа некоторых игроков на этой позиции. Если не играет центр, то звено сложно заставить двигаться», — приводит слова Исакова «Матч ТВ».

«Торпедо» с 49 очками занимает 5-е место в Западной конференции.