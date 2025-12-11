Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Сергей Коньков поделился мнением об игре СКА в нынешнем сезоне.

Игорь Ларионов — главный тренер СКА globallookpress.com

«Одним из факторов, повлиявших на прогресс в игре и результатах СКА, стал приход в тренерский штаб Юрия Бабенко, сумевшего сбалансировать игру команды как в атаке, так и в обороне. Добавим сюда стабилизацию игровых сочетаний и понимание хоккеистами требований и игровой концепции Игоря Ларионова.

Всё это, как мы с вами говорили ранее, произошло ровно через три месяца после старта сезона. Если говорить о чисто игровой составляющей, то здесь нельзя не отметить великолепную игру Лайпсика.

По сравнению с началом сезона, в действиях защитников СКА стало заметно меньше позиционных ошибок и неоправданных действий, что, безусловно, пошло команде только на пользу», — цитирует Конькова «Спорт день за днём».

СКА располагается на 7-й позиции в таблице Западной конференции с 39-ю очками в активе.