Евгений Кетов покинул тренерский штаб Игоря Ларионова в СКА и возглавил «СКА-ВМФ». Об этом сообщает пресс-служба клуба ВХЛ.

Евгений Кетов t.me/ska_vmf

«В связи с неудовлетворительными результатами на старте сезона "СКА-ВМФ" прекращает сотрудничество с главным тренером Николаем Воеводиным. Также команду покидают все члены тренерского штаба, работавшие со СКА-ВМФ», — написала пресс-служба клуба.

Кетов назначен на пост главного тренера «СКА-ВМФ». Полный тренерский штаб будет объявлен позднее.

Напомним, что Кетов является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА. После завершения карьеры форвард сразу вошел в тренерский штаб клуба из Санкт-Петербурга.