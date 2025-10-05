На пятой неделе регулярного чемпионата СКА столкнулся с проблемами, которые моментально выбили его за пределы топ-8, а «Сибирь» успела расстаться с главным тренером.

СКА догнал локальный кризис

После сравнительно сильного отрезка с пятью победами в шести матчах система Игоря Ларионова дала осечку: в трех последних встречах СКА не выиграл ни разу, при этом сам уровень хоккея в исполнении звезд санкт-петербургского клуба также ощутимо упал, если сравнивать текущий объем результативных действий с тем, что команда показывала до этого.

Ни в одном из трех последних матчей СКА не забивал больше двух голов — тревожная тенденция в контексте формы отдельных игроков, на что тренерский штаб Ларионова, в свою очередь, указывал, когда подводил итоги промежуточных результатов.

В двух встречах из трех отрицательной серии — против «Торпедо» — СКА нанес от 30 бросков в створ в каждой, но суммарная эффективность попыток оказалась недостаточной, чтобы соперник не мог парировать более высокой реализацией. В другой игре — против «Спартака» — армейцы и вовсе ограничились 23 ударами, практически вдвое уступив москвичам.

В первом матче недели против «Торпедо» хозяева «Ледового дворца» действовали на встречных курсах и до определенного момента выглядели не хуже нижегородцев, хотя несколько раз уступали в счете.

Недопустимо слабым с точки зрения влияния на результат оказался отрезок во второй половине третьего периода, когда при счете 2:2 СКА за 6 минут пропустил трижды. Провалив концовку и ключевые эпизоды, коллектив Ларионова устроился на разгромное поражение — 2:5.

Практически то же самое — за исключением высокой результативности и необходимости сокращать разрыв — случилось с петербуржцами во втором матче. Во втором периоде команда Ларионова провела 2 шайбы в ворота Дениса Костина, но неудачный третий период лишил СКА потенциальных победных очков и перевел игру в овертайм, где армейцы вновь поплатились за потерю концентрации — 2:3, от.

В матче на территории «Спартака» соперникам потребовалось время на раскачку: первую шайбу Валентин Зыков забросил на 6-й минуте второго периода. С минимальным отрывом СКА не сумел сберечь преимущество и оказался отстающим, а сил, брошенных на попытки выправить положение, было недостаточно — 1:3.

После встречи в столице в СМИ появились слухи о возможной отставке Ларионова в случае поражений в двух следующих матчах, хотя позже эта информация была опровергнута. Отметим, что в настоящий момент СКА опустился на 9-е место в Западной конференции, набрав 12 очков в 12 матчах.

Что действительно имеет значение, так это то, как главный тренер СКА не постеснялся высказаться по некоторым игрокам, претендующим на первые роли в команде. В частности, под горячую руку наставника армейцев попал Николай Голдобин — один из самых ценных летних активов, который в игре на «Мегаспорт-Арене» провел на льду всего 8 минут.

Если у тебя нет сердца, нет огня, то ни один талант не поможет подняться на ступеньку выше. Можно добиваться небольших личных успехов, но перебороть себя и помочь команде по‑другому — пока я такого у него не вижу. Игорь Ларионов главный тренер СКА

«Сибирь» распрощалась с Вадимом Епанчинцевым

Вторая в сезоне тренерская отставка выбрала своей мишенью Вадима Епанчинцева, которому управленцы «Сибири» указали на дверь после отрезка в 10 матчей. Причем, если верить словам экс-наставника, сделали это в максимально неприветливой форме, олицетворяющей холодные отношения между ним и руководством:

Спросили, что не вышло, я ответил, что не получилось. Это травмы, начало сезона, новая команда. Разговор оказался коротким, было неприятно. Две-три недели со мной никто не разговаривал. Ситуацию можно было исправить. Вадим Епанчинцев экс-тренер «Сибири»

В нынешнем сезоне «Сибирь», как и годом ранее, ставит перед собой целью выход в плей-офф, где прошлой весной команде удалось провести бодрую серию с «Салаватом Юлаевым», которая закончилась только в седьмой игре.

В отличие от предыдущего чемпионата, решать такого рода задачи новосибирцам предстоит с поправкой на летний отъезд системообразующих легионеров.

Тем не менее потери Тревора Мерфи и Тэйлора Бека, восполнить которые в полной мере едва ли возможно при текущем кадровом раскладе, не стали аргументом в пользу Вадима Епанчинцева.

За месяц с небольшим его работы «Сибирь» набрала 8 очков, добилась 4-х побед при 6 поражениях, а результативность команды ограничилась 22 заброшенными шайбами — меньше на Востоке забивает только «Амур».

В условиях ограниченной глубины состава у новосибирского коллектива возникли естественные проблемы игрового содержания — от тактической вариативности до реализации идей, низкий уровень которой не позволяет «Сибири» играть в качественный атакующий хоккей и задействовать сильные навыки, выручавшие команду в прошлом сезоне.

На пятой игровой неделе «Сибирь» потерпела два поражения в трех матчах. На выезде сибиряки провели насыщенную встречу с «Металлургом» Мг, уступив с минимальной разницей — 3:4, и разгромно проиграли «Салавату Юлаеву» — 2:5, после чего и случилась отставка.

Встряхнуть команду и вернуть ее в гонку боссы «Сибири» поручили Вячеславу Буцаеву. В первом его матче на новой должности новосибирцы на домашнем льду взяли верх над «Барысом» — 1:0, бул. Победные броски нанесли Владимир Ткачев и Никита Сошников.

«Металлург» Мг возглавил Восток, ожидая Кузнецова

Евгений Кузнецов стал хедлайнером прошлой недели: экс-игрок СКА и «Металлург» Мг неожиданно для многих объявили о сотрудничестве, несмотря на предыдущие заявления агента игрока о намерении его клиента прописаться в каком-нибудь клубе Национальной хоккейной лиги.

Истории о характере и трудовой этике Евгения уже давно стали народным достоянием, но его переход в «Магнитку» воспринимается как шаг на усиление с учетом больших целей, которые ставит перед собой команда Андрея Разина на текущий сезон.

Сам тренер южноуральцев выдвинул довольно интересную мысль о Кузнецове, сравнив его с Екатериной II:

Была такая императрица Екатерина Великая. Ее все запомнили чем? Называйте вещи своими именами. Она ввела такое понятие, как фаворитизм. Она запомнилась как распутница. Но на самом деле она присоединила к Российской империи Крым, Новороссию, часть Кавказа. Или он останется в памяти как чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, или, если называть вещи своими именами, как алкоголик. Хотя я не называю его алкоголиком, но это общественное мнение, от которого очень сложно избавиться. Сейчас ему представился шанс доказать, что он действительно великий хоккеист. Это его решающий шанс. Он это понимает, осознает, я думаю. Андрей Разин главный тренер «Металлурга» Мг

Кому-то такого рода параллель может показаться одиозной, но таков уж фирменный стиль Разина. Наставник «Магнитки» дал понять, что в его системе играют не имена и репутация, а живые люди — профессионалы, готовые биться за результат.

К слову, с результатами у «Металлурга» сейчас полный порядок: команда вновь оказалась промежуточным лидером Восточной конференции, набрав в 12 матчах 20 очков. На этом отрезке уральцы забросили 47 шайб — больше в лиге пока не забил никто. При этом Дмитрий Силантьев со своими 16 баллами — 7+9 по системе гол+пас — ныне возглавляет гонку бомбардиров КХЛ.

На пятой неделе Силантьев оформил 1+2, а сама «Магнитка» одержала три победы в трех встречах. Новая серия команды Разина началась дома с волевой игры против «Сибири», в которой хозяева в моменте уступали в 2 шайбы, но проявили характер, позволивший изменить соотношение сил — 4:3.

Более прямолинейно и вместе с тем эффективно «Металлург» Мг провел гостевой матч с ЦСКА, в котором дисциплинарные проблемы армейцев помогли реализовать пару голевых моментов и обеспечить рабочее преимущество, без излишнего шика с точки зрения голевых безумств — 3:1.

На льду «Спартака» в рамках последней игры недели «Металлург» Мг продемонстрировал высший класс в реализации: при 21 броске в створ ворот южноуральцы вонзили 6 шайб — свыше 28% созданных угроз. От такой точности красно-белые впали в отчаяние и подписались под собственным разгромом — 2:6.

«Автомобилист» снова в тройке Востока

«Автомобилист» в последние сезоны, бесспорно, причисляется к сильнейшим командам КХЛ. Но игра екатеринбуржцев имеет один очевидный изъян: на дистанции коллектив Николая Заварухина движется по кривой дуге, демонстрируя сильную зависимость от отдельных хоккеистов и конкретных турнирных условий.

Неделями ранее мы могли обсуждать «Автомобилист» в контексте одного из неудачников среди элит Восточной конференции — четыре поражения в пяти матчах говорят сами за себя — но последний турнирный отрезок в семь дней екатеринбуржцы на фоне всех кадровых проблем провели здорово.

При своих болельщиках команда Заварухина не оставила шансов «Ак Барсу», который прибила в излюбленном стиле — без большого объема острых моментов, но с агрессивной контригрой и нацеленностью на максимальную эффективность в вопросе точности — 4:1.

Что-то похожее «Авто» выдало и в матче с «Амуром», хотя в этой встрече именно уральский клуб пропустил первым, а дальнейшая результативность оказалась скромнее, чем в игре с «Ак Барсом» — 3:1.

Последний матч пятой недели «Автомобилист» провел на площадке «Нефтехимика», где ввиду пропущенной шайбы в меньшинстве также проявил силу путем морально-волевых. Гостям удалось не только вернуться в игру по счету, но и довести дело до уверенной победы, которая оказалась первой в очном противостоянии этого сезона — 5:2.

Серия побед над прямыми конкурентами подняла екатеринбуржцев на третью строчку в Восточной конференции. С 15 пунктами в активе, «Автомобилист» опередил на 1 балл «Нефтехимик» и «Трактор», но вместе с тем успел отстать на 3+ очка от лидеров таблицы.

Турнирная таблица по итогам 5-й недели

В верхней части Восточной конференции нет существенных изменений: «Металлург» и «Авангард» поочередно смещают друг друга с первой позиции и в целом движутся в одинаковом темпе. На пятой неделе омичи разгромили «Адмирал» (6:1) и «Локомотив» (4:1).

Между тем провальной семидневка оказалась для «Трактора», оставшегося с 14 очками после 12 матчей. В трех встречах недели команда Гру не выиграла ни разу: за пределами домашнего льда челябинцы уступили «Спартаку» (3:6), «Динамо» Москва (2:3, бул.) и «Шанхайским Драконам» (4:5, от).

В нижней половине таблицы тем временем по-прежнему страдает «Амур»: с 8 очками на счету хабаровчане опустились на 10-ю строчку, а их атакующая продуктивность — 20 голов в 11 матчах — стала худшей среди всех клубов конференции. В игровом смысле неделя «Амура» состояла из поражения от «Автомобилиста» (1:3) и двух неудачных матчей с «Ак Барсом» (1:5, 1:3).

Снизу дальневосточников начал теснить «Салават Юлаев». Все еще кризисные уфимцы сумели сравняться с «Амуром» по очкам, уступая теперь по дополнительной разнице, а в двух матчах в рамках пятой недели команда Виктора Козлова расправилась с «Сибирью» (5:2) и «Сочи» (3:1).

В гонке лидеров Запада ситуация также не меняется: «Локомотив» — уверенно первый, с 18 очками после 12 матчей, «Торпедо» — его основной преследователь.

Однако тройку лидеров по итогам пятой недели замкнули «Шанхайские Драконы», которые в единственном матче взяли верх над «Трактором» (5:4, от). Так, серия команды Жерара Галлана без поражений увеличилась до трех, а если говорить о встречах с набранными очками — то до пяти.

По дополнительной разнице от «драконов» отстает «Динамо» Минск. Оба клуба набрали по 14 очков на отрезке в 10 матчей: белорусы в рамках последней недели взяли верх над «Локомотивом» (3:2, бул.), но уступили «Северстали» (2:5).

Московское «Динамо» наконец-то закрепилось в зоне плей-офф, причем сразу на седьмой строчке. С 13 баллами коллектив Алексея Кудашова сократил разрыв между ЦСКА и «Спартаком» до дополнительных показателей. На прошлой неделе бело-голубые проиграли «Нефтехимику» (2:3) и взяли верх над «Трактором» (3:2, бул.) и «Торпедо» (4:1).