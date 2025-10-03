2 октября случилась вторая в текущем сезоне КХЛ тренерская отставка. Пост главного тренера «Сибири» покинул Вадим Епанчинцев. Что привело руководство новосибирского клуба к такому решению и кто возглавит команду — в материале LiveSport.Ru.

Без лишних слов

Как показало время, Вадим Епанчинцев не зря в традиционных предсезонных прогнозах был в числе главных фаворитов в номинации «первая отставка сезона». 49-летнего специалиста опередил Борис Миронов из «Лады», но суть дела это не меняет.

«Сибирь» 2 октября объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером. Официальной причиной были названы неудовлетворительные результаты команды в начале текущего сезона.

На момент расставания с Епанчинцевым сибиряки, имея в активе 8 очков, располагались на предпоследнем десятом месте в Восточной конференции. Фатальной для наставника стала гостевая встреча против «Салавата Юлаева», которая завершилась победой уфимцев со счётом 5:2.

Ещё накануне появлялись инсайды, что матч в Уфе станет определяющим в судьбе тренера. Хотя с его слов, никаких предварительных условий и ультиматумов со стороны клуба он не получал.

Мне абсолютно ничего такого не говорили. Вообще руководство клуба не общалось со мной недели две. Было видно, к чему идет дело. Вадим Епанчинцев бывший главный тренер «Сибири»

В нормальной организации так, конечно, дела не ведут. Для решения проблем внутри клуба между менеджерами, тренерами и игроками должна быть нормальная коммуникация. Неужели на Епанчинцеве заранее поставили крест и просто ждали повода для отставки?

Большинство — ключевой фактор

Вадим Сергеевич получил назначение в Новосибирске в мае 2024 года. Сезон-2024/25 прошёл для сибиряков волнообразно. Серии поражений (например, 10 в 11 играх в октябре-ноябре и 9 в 10 играх в феврале-марте) сменялись сериями побед, которые уберегали тренера от досрочного расставания с клубом.

Вадим Епанчинцев hcsibir.ru

Серия плей-офф с «Салаватом» стала иллюстрацией всего сезона «Сибири» в миниатюре: два первых матча были натуральным образом провалены (с общим счётом 2:15), а затем последовал камбэк в домашней части серии. А всё закончилось обидным поражением в 7-м матче.

На самом деле нельзя сказать, что игра команды Епанчинцева в новом сезоне претерпела кардинальные изменения. Главное же отличие прошлогодней «Сибири» от текущей версии заключается в реализации большинства. В сезоне-2024/25, ставши по итогам регулярного чемпионата лучшей в лиге (26,9%), игра в большинстве не раз спасала новосибирцев и прикрывала огрехи посредственной игры в равных составах.

Однако летом клубу не удалось сохранить легионеров, которые составляли костяк спецбригады: Тревор Мерфи принял предложение СКА, а Тэйлор Бек и Энди Андреофф продолжили карьеру в Швейцарии. Скотт Уилсон и Чейз Приски не стали для «Сибири» качественной заменой ушедших игроков. И команда рухнула на предпоследнее место по проценту реализованных численных преимуществ — 9,7% (хуже дела обстоят только у «Лады», которая пока вообще ни разу не забила).

Один ли Епанчинцев виноват?

Епанчинцева в большей степени стоит воспринимать как «правильного мужика», который способен создать коллектив, нежели чем системного тренера. В некоторых моментах команда выглядела безыдейно. Да и физическая подготовка коллектива этим летом вызывает вопросы. Однако сводить все проблемы «Сибири» только к Епанчинцеву неправильно.

Есть основания для того, чтобы раскритиковать работу селекционной службы «Сибири» этим летом. Прежде всего, речь идёт про размен вратарей: расставание с Денисом Костиным, который успешно начал сезон в составе «Торпедо» (94,4% отраженных бросков и коэффициент надёжности 1,76), и подписание Луи Доминга (89,0% ОБ и КН 4,17). С такой статистикой не удивляет опубликованная информация, что канадский вратарь в ближайшее время покинет «Сибирь».

Луи Доминг hcsibir.ru

Ставка на подписание опытных игроков (Ткачёва, Сошникова, Неколенко) явно не сработала. «Сибирь» за межсезонье вырвалась в число самых возрастных команд лиги (27,14 лет) — старше только «Автомобилист» и «Драконы». Отсюда одна из главных проблем, которую отмечают у новосибирцев на старте сезона — отсутствие у хоккеистов энергии, создание впечатления о команде, как об аморфной.

В этом случае не помешало бы включения в состав молодёжи. Но у «Сибири» в настоящее время в отличие от многих других клубов лиги не так хорошо налажена система привлечения молодых хоккеистов из фарм-клубов МХЛ и ВХЛ.

В этих условиях у «Сибири» отсутствовали вариативность и глубина состава. Поэтому попадание в лазарет после первых матчей ряда игроков (Климовича, Чуркина, Фарранса, Приски) стало критичным. Но главной потерей «Сибири» на старте сезона стала травма вратаря Антона Красоткина, который совершил несколько настоящих спасений, да и в целом играл более чем надёжно (95,0% ОБ, КН 1,40).

Станет ли назначение Буцаева панацеей?

Когда у команды нет результата, сложа руки не сидят — принято принимать какие-то меры, чтобы попытаться исправить ситуацию. Можно начать с не самых радикальных решений: обменять игроков, расторгнуть контракты, сменить помощников главного тренера. Но в «Сибири» сразу пошли на отставку наставника.

На данный момент будет смена главного тренера. Человек, который приедет, посмотрит команду, подержит в руках игроков. После этого, может быть, будут ещё какие-то изменения. Виктор Меркулов генеральный менеджер «Сибири»

Таким решением Виктор Меркулов повысил ставки. Теперь следующим крайним может быть выставлен именно он. Тем более, новым главным тренером «Сибири», по данным журналистов, будет назначен Вячеслав Буцаев, чей младший брат — Юрий — возглавляет селекционную службу «Сибири».

Вячеслав Буцаев hcbarys.kz

Последним местом работы Вячеслава Геннадьевича был «Барыс», который он принял 25 сентября 2024 г. после увольнения Дэвида Немировски. Специалисту не удалось исправить ситуацию: за 8 матчей команда проиграла 6 раз, и через 3 недели он покинул Астану. Хотя оценивать тот период с учётом казахской специфики (тогда решили отказаться от иностранцев и сделать ставку на местных игроков) объективно трудно. С тех пор сообщалось о возможном назначении Буцаева в «Амур» и «Ладу», но ничего конкретного не было.

Карьеру тренера Буцаев начал работой помощником в штабе ЦСКА в начале 2010-х гг. В это время ему выпала участь возглавить молодёжную «Красную Армию» и привести ее к Кубку Харламову (в 2011-м г.), а также дважды принять по ходу сезона и выйти в плей-офф с главными «армейцами».

Прогнозы и ставки на КХЛ

Затем тренер успешно отработал в командах такого же уровня, как «Сибирь»:

«Сочи» (2014-2017 гг.) — 2 выхода в плей-офф за 3 сезона;

«Нефтехимик» (2018-2021 гг.) — 1 выход в плей-офф за 3 сезона;

«Витязь» (2022-2023 гг.) — 1 выход в плей-офф за 1 сезон.

Однако в этих коллективах Буцаев проводил полноценные сезоны, включая предсезонку. Не факт, что у него сейчас удастся исправить ситуацию по ходу сезона, хотя он, конечно, попытается за счет, прежде всего, установления в коллективе строгой дисциплины, чем 55-летний специалист и знаменит. Но без поддержки менеджмента клуба точно будет трудно.