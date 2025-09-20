Первый пошёл. Сработает ли у «Лады» замена Миронова на Десяткова?

19 сентября в КХЛ случилась первая в сезоне-2025/26 тренерская отставка. На крайние меры решились в Тольятти: после четырёх поражений подряд «Лада», продолжая надеяться на выход в плей-офф, рассталась с Борисом Мироновым и уже нашла замену в лице Павла Десяткова.

Неудачный старт и кадровая «чистка»

По состоянию на утро 19 сентября «Лада» была худшей командой в Континентальной хоккейной лиге. В активе тольяттинцев было только 2 очка, набранные после победы над «Автомобилистом» (4:3) в стартовом матче. Затем последовали 4 поражения, причём три последних (от СКА, «Локомотива» и «Торпедо») — с общим счётом 3:17.

В тольяттинском клубе не собирались запускать ситуацию и оперативно приняли ряд кадровых решений. Сначала по соглашению сторон расторгли контракты с нападающим Александром Хохлачёвым (0+0 и -2 за 3 игры при зарплате в 20 млн рублей) и защитником Егором Рыковым (0+1 и 0 за 4 игры при зарплате в 12 млн рублей).

Дальше не пожалели воспитанника местного хоккея Павла Зубова, который с прошлого межсезонья входил в штаб «Лады» и отвечал за игру в обороне и в меньшинстве, а после ухода в ноябре Олега Браташа даже временно возглавлял команду. Кульминацией проводимой «чистки» стала отставка назначенного только в июне главного тренера Бориса Миронова.

Причина смены главного тренера только одна — это нынешний результат, который не устраивает никого. Поэтому было принято такое решение. Благодарим Бориса Олеговича за проделанную работу, но хоккейный бизнес таков, что все мы зависим от результата. генеральный директор «Лады» Александр Харламов

Вероятно, руководители «Лады» признали свою ошибку, допущенную несколько месяцев назад при выборе нового рулевого. Миронов неплохо отработал прошлый сезон в «Тракторе», помогая Бенуа Гру. Но последний раз Борис Олегович работал главным тренером 3 года назад — в «Спартаке». Ему было бы неплохо «вкатиться» в более ответственную и объемную должность в стабильном коллективе. Но у «Лады» со сменой руководства началась тотальная перестройка и потребовалось строительство команды с нуля.

Борис Миронов globallookpress.com

Кроме того, некоторые эксперты отмечали у Миронова отсутствие умения донести до хоккеистов свою мысль. Его подопечные не всегда понимали, что от них требовал тренер. Так что у Миронова страдал матч-менеджмент — когда ход матчей шёл не в ту сторону, игра «Лады» не менялась, что и привело к трем разгромам подряд.

Такого развития событий стоило ожидать

С учетом того, кто именно стал новым спонсором тольяттинского клуба, столь быстрые после начала сезона решения о перестановках не должны удивлять. Куратором «Лады» весной стала компания «Полипласт», которая в хоккейном мире известна, прежде всего, партнерством с тульским АКМ. Похоже, что в минувшем сезоне в системе тульского клуба было весело как нигде и никогда.

Всё началось с команды «АКМ-Юниор», в которой 20 сентября после полугода работы расстались с Евгением Галкиным. На 10 дней обязанности главного тренера доверяли Сергею Моргунову. Но 30 сентября в должности утвердили Алексея Вербицкого, который, впрочем, отработал чуть больше 3 недель и 23 октября был заменён на Юрия Наваренко.

«Эстафету» подхватили в выступающей в ВХЛ взрослой команде АКМ. Там после трёх поражений подряд 3 декабря расторгли контракт с Олегом Горбенко. Его сменщиком стал Сергей Решетников, который в сезоне-2023/24 уже возглавлял АКМ и вывел клуб в финал Кубка Петрова. Но сейчас ему не было суждено долго продержаться во главе команды.

ХК АКМ vk.com/akm_vhl

13 января 2025 в Туле произвели очередную тренерскую перестановку: вместо Решетникова назначали Ирека Галявиева, который, в свою очередь, был переведён из молодёжной «Академии Михайлова». При этом рулевым последней стал Артур Шарифуллин, помогавший Иреку Зульфатовичу в первой половине сезона.

А в «АКМ-Юниор» в феврале случилась, как говорят в футболе, обратная замена. Юрий Наваренко оставил свой пост 6 февраля, команду снова возглавил Алексей Вербицкий. И буквально через неделю Юрий Александрович вернулся на тренерский мостик команды.

С началом предсезонки кадровая текучка в Туле продолжилась. 2 июня Артура Шарифуллина перевели из «Академии Михайлова» в «АКМ-Новомосковск», а на его место назначали Павла Баулина, который, впрочем, уже 26 августа был заменен на всё того же Юрия Наваренко. Соответственно, в «АКМ-Юниор» пришлось назначать исполняющим обязанности Сергея Моргунова, но 4 сентября в должности утвердили Николая Щедрова.

Алексанрд Шамсутдинов (справа) vk.com/akm_mhl

Известно, что от главы «Полипласта» Александра Шамсутдинова исходят высокие амбиции. Поэтому убирать и возвращать тренеров для АКМ — это обычное дело, которое, видимо, начинает перенимать «Лада».

Десятков заслужил еще один шанс в КХЛ

Вместе с первыми инсайдами о скорой отставке Бориса Миронова появилась информация о том, что новым главным тренером «Лады» станет Вячеслав Буцаев. При этом Миронов якобы должен был остаться в клубе в роли ассистента нового наставника.

Однако реальность оказалась другой. Через полчаса после объявления о расторжении контракта с Мироновым «Лада» назвала имя нового главного тренера. Им стал Павел Десятков, который в июне неожиданно для себя остался без работы — обанкротился подмосковный «Витязь».

Мы посчитали, что Павел Николаевич подойдёт нашему клубу. Задача выйти в плей-офф не меняется, сезон только начался — сейчас очень многие буксуют на старте, и мы в том числе. Верим, что ситуация поправима, ведь играть ещё более 60 игр. Контракт подписан до конца сезона 2025/26. генеральный директор «Лады» Александр Харламов

Харламов отдельно отметил, что новый тренер — местный воспитанник, что должно дополнительно замотивировать его на исправление ситуации в родной команде. Действительно, Десятков с семьёй в 3-летнем возрасте переехал в Тольятти, где стал заниматься хоккеем. Он восемь сезонов (с 1992 по 2000 гг.) отыграл за «Ладу», в составе которой дважды стал чемпионом и трижды — вице-чемпионом России.

Павел Десятков hcvityaz.ru

Тренерскую карьеру Павел Николаевич тоже начал в Тольятти. В интервью Десятков признавался, что придерживается мнения, что тренеру нужно пройти все ступени — от детского спорта к команде мастеров. Именно так и произошло в его случае: с 2006 по 2012 гг. он дослужился от тренера юношеских команд, до наставника фарм-клуба и молодёжки, а затем и до помощника главного тренера основной команды (сначала в «Ладе», а затем 3 года в самарском ЦСК ВВС).

Первым опытом работы главным тренером на профессиональном уровне для Десяткова стала «Рязань» в сезоне-2016/17. Однако команда, которая годом ранее завершила регулярный чемпионат второй, к середине сезона находилась вне зоны плей-офф. В этой связи контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Но в ноябре 2017 года Десятков вернулся в «Рязань» и отработал там полтора года. Со второй попытки Павел Николаевич смог зарекомендовать себя как эффективный специалист, поскольку в сезоне-2018/19 вывел клуб с минимальным бюджетом в плей-офф.

Павел Десятков hcvityaz.ru

Данный факт подкупил руководство «Молота», где тренер провёл следующий сезон. Но хотя бы повторить результат с пермским клубом не получилось — так же, как и в ЦСК ВВС, куда Десятков вернулся в сезоне-2020/21 (но в оправдание специалиста стоит сказать, что у самарцев в течение года были задержки зарплаты).

Настоящим прорывом для Десяткова стала работа в красноярском «Соколе». И если в первом сезоне команда остановилась в первом раунде плей-офф, то через год она дошла до финала. Примечательно, что оба раза обидчиками сибирского коллектива стал воскресенский «Химик».

Сразу после успешного сезона Десятков решил оставить пост наставника «Сокола» ради работы в тольяттинской «Ладе», которая в 2023 г. вернулась в число участников КХЛ. Он был помощником Олега Браташа, хотя на самом деле почти полностью руководил командой, которая пробилась в 1/8 финала, где потерпела поражение от «Авангарда» (1:4).

Десятков готовился продолжить работу в Тольятти, но ему поступило предложение от подмосковного «Витязя».

Мы понимаем, что такие предложения, чтобы стать главным в КХЛ, бывают редко, поэтому мы Десяткова на эту работу отпускаем. Вопрос согласован со всеми руководителями клуба, генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев (апрель 2024 г.)

Таким образом, в сезоне-2024/25 Десятков впервые стал главным тренером на уровне КХЛ. «Витязь» выйти в плей-офф не смог, но в регулярке подмосковный коллектив выступил сильнее, чем годом ранее (набрали 59 очков вместо прошлогодних 48).

При этом команда из Московской области старалась демонстрировать смотрибельную игру. Это шло от тренера, который прививал подопечным стремление играть активно и агрессивно, с акцентом на результат, но не забывая про болельщиков — радовать их комбинационным стилем хоккея.

Такого же сбалансированного выступления, учитывающего возможности имеющегося в распоряжении состава, стоит ожидать от «Лады» и сейчас. При этом в Тольятти Десяткову в некотором смысле придется повторить то, что клуб проходил два года назад, когда после выхода из ВХЛ в КХЛ пришлось практически заново формировать команду.

Также посмотрим, останется ли в «Ладе» проблема, которая почти весь сезон преследовала «Витязь» — проигрыш концовок матчей и потеря очков, не хвативших для выхода в плей-офф. В Тольятти, напомним, решительно настроены на продолжение борьбы после регулярного чемпионата.