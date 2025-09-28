На четвертой неделе регулярного чемпионата «Авангард» и «Металлург» повысили градус борьбы на Востоке, а минское «Динамо» и «Шанхайские Драконы» примкнули к числу первых команд Западной конференции.

Деградация «Салавата Юлаева» продолжается

В условиях финансовых проблем и массового отъезда звездных легионеров, естественным образом снижающего вариативность, трудно сохранять голову холодной. Вот и «Салават Юлаев», как кажется, совсем раскис. Ныне уфимский коллектив является худшим по темпу набора очков в Восточной конференции и вторым с конца во всей лиге, уступая по этому компоненту лишь «Ладе», кризис которой, вероятно, затянется надолго.

После 8 сыгранных матчей команда Виктора Козлова осталась с 4 очками на счету и еще глубже окопалась на одиннадцатой строчке в таблице Востока. Разрыв между клубами из зоны плей-офф между тем увеличился до 4 турнирных пунктов, а средняя результативность в 2 шайбы за игру лишь подчеркивает широкий спектр проблем.

Помимо невысокой атакующей продуктивности, вызванной скромной наступательной агрессией, другим базовым недостатком «Салавата Юлаева» остается оборона — от позиционной игры до действий в переходных фазах, для сегодняшних уфимцев характерны грубые ошибки, которые, как правило, приводят к большому количеству пропущенных шайб: в 5 матчах из 8 в ворота зеленых посылали от 3-х голов.

На неделе команда Козлова провела 2 матча, но дала бой лишь в одном: на льду «Сибири» уфимцы усилиями Максима Кузнецова и Джека Родуолда обеспечили преимущество в 2 гола, но в третьем периоде позволили коллективу Вадима Епанчинцева вернуться в игру и довести встречу до серии буллитов, в которой «Салават» смазал все 3 броска — 2:3, бул.

В последней встрече зеленые на своем льду принимали «Авангард», которому проиграли крупно ввиду неудачных нескольких минут первого периода. Пропустив 3 гола до перерыва, «Салават Юлаев» в целом понимал, чем все закончится, и его скромные попытки вернуться в матч так и остались техническими — 2:5.

«Авангард» и «Металлург» в борьбе за лидерство

Традиционно в битве лидеров Востока принимают участие несколько команд, но положение «Авангарда» и «Металлурга» в настоящее время заслуживает отдельного внимания.

На текущий момент мы упоминаем оба коллектива в контексте синхронного продвижения по начальному турнирному отрезку — и омичи, и магнитогорцы набрали по 14 очков в 9 встречах — и формы, которую они набрали, если отталкиваться исключительно от игровых показателей.

Сейчас в активе команды Андрея Разина 34 заброшенные шайбы. Такое же количество голов провели подопечные Ги Буше. Пропустив на гол меньше, «Авангард» возглавил конференцию, а «Магнитка» сместилась на строчку ниже. Идущие впритирку соперники за сравнительно короткий срок сумели выстроить игру с акцентом на высокий темп и превосходную реализацию.

Магнитогорцы нередко делают ставку на плотный прессинг и активное подключение защитников — когда у вас в составе Робен Пресс или тот же Алексей Маклюков, этим нельзя не пользоваться — благодаря чему атаки приобретают многослойность и позволяют оказывать постоянное давление на чужие ворота.

Канадский штаб омичей тем временем старается добиваться результата во многом за счет строгой структуры и умения мгновенно разворачивать контратаки, а ведущие форварды, вошедшие в игру без раскачки, уверенно чувствуют себя в фазах завершения.

На прошлой неделе «Металлург» Мг провел 2 матча. Первый состоялся при своих трибунах против «Спартака» и принес волевые 2 очка благодаря победной шайбе Дмитрия Силантьева на 2-й минуте овертайма — 3:2, от. За счет этой победы уральцы увеличили серию без поражений до 5 матчей, в 4-х из которых команда забивала не менее 5 голов.

При такого рода темпе весьма неожиданным оказался исход следующей встречи. Снова играя дома, «Металлург» внезапно уступил «Ак Барсу», бездарно распорядившись форой в 3 шайбы. Недопустимо слабый третий период лишил «Магнитку» гарантированной, как казалось, победы над соперником, который на старте регулярки в большей степени разочаровывает — 3:4.

«Авангард» обыграл СКА «Авангард»

У «Авангарда» выдалась более насыщенная неделя — 3 матча и 2 победы, включая перфоманс на территории СКА, где коллектив Ги Буше в очередной раз продемонстрировал высокий класс исполнения и добился крупной победы путем высокого процента точности бросков и умения терпеть всей командой ради достижения цели — 4:2.

Победа в «Ледовом дворце» оказалась 6-й подряд на дистанции «Авангарда», но добраться до следующей отметки омичам не удалось. В гостевом матче с «Трактором» команда Буше просела в плане реализации и не вместе с тем не справилась с задачами оборонительного плана — сосредоточившись на форвардах первого эшелона, «Авангард» прозевал другие угрозы, за что поплатился весьма сурово — 1:5.

Тем не менее неудача в Челябинске никак не повлияла на настрой. С правильными выводами после недавнего провала «Авангард» заявился в Уфу, где с удовольствием воспользовался ужасной формой «Салавата Юлаева» — 5:2.

«Нефтехимик» — в тройке лидеров Востока

Вот уж о ком мы можем говорить с неподдельным восторгом, анализируя сентябрьский отрезок чемпионата. Вряд ли перед началом сезона многие со всей серьезностью воспринимали аргументы в пользу «Нефтехимика», но менее чем за месяц команда Игоря Гришина буквально влезла в тройку Восточной конференции. Причем не просто прописалась там формально, а весьма комфортно чувствует себя в среде топ-конкурентов.

С 12 очками после 9 матчей, «Нефтехимик» опережает «Трактор» по дополнительной разнице и всего на 2 балла отстает от первой строчки. На дистанции в 9 туров нижнекамцы забросили 27 шайб — 3 гола за игру в среднем. Но в отличие от того же «Автомобилиста», который, так или иначе, движется под настроение, «Нефтехимик» старается действовать последовательно.

На сегодняшний день коллектив Гришина идет без поражений на протяжении 3-х матчей — серия небольшая, но по содержанию игры довольно уверенная, особенно с учетом 2-х побед над упомянутым выше «Автомобилистом» — одним из прямых преследователей на данном этапе.

В конце третьей недели регулярного сезона «Нефтехимик» прибил екатеринбуржцев на «УГМК-Арене» — 1:4, а в начале четвертой то же самое исполнил для домашних болельщиков, с дублями Евгения Митякина и Луки Профака — 5:1.

Еще одна игра на неделе прошла на площадке перегоревшего «Торпедо». Голы, проведенные Данилом Юртайкиным и Булатом Шафигуллиным в первом и втором периодах соответственно, а также умение грамотно удерживать добытое преимущество, не вжимаясь в собственный пятак, способствовали вполне рабочей победе нижнекамцев — 2:1.

«Динамо» Минск вернулось в строй

Уже на старте сезона белорусы пережили череду взлетов и локальных падений. От яркой победы над «Спартаком» до глупейшей потери очков на льду «Нефтехимика» и показной битвы с «Авангардом» — команда Дмитрия Квартальнова остается одной из самых непостоянных с точки зрения игровой активности.

Однако за последний отрезок в 7 дней «Динамо» Минск сумело прибавить, что на фоне нестабильности отдельных команд высшего эшелона почти сразу отразилось на распределении мест. С восьмой на третью на момент написания позицию — такой скачок совершили белорусы за столь короткий период.

В 8 матчах «Динамо» Минск набрало 12 очков при 23 заброшенных шайбах. Пропустили подопечные Квартальнова всего 17 голов — по надежности в защите они являются вторыми в Западной конференции, меньше в свои ворота получил действующий чемпион.

«Динамо» Минск вырвало победу у «Барыса» VK

На четвертой неделе динамовцы сыграли трижды — все матчи прошли в рамках домашней серии, которая стартовала со скудной на события победы над «Барысом», где единственную шайбу в овертайме вонзил Сэм Анас — 1:0, от.

Совершенно иной в контексте зрелищности оказалась игра против «Торпедо». В противостоянии с нижегородцами инициатива металась из стороны в сторону, но в эпицентре обмена голами в составе минчан оказался Виталий Пинчук. Хет-трик 23-летнего форварда позволил состояться победе с минимальным отрывом — 3:2.

Самой результативной выдалась игра против «Северстали». Провалив стартовый отрезок, команда Квартальнова нарастила объем остроты во второй двадцатиминутке и отличилась трижды: гол Роберта Хэмилтона и дубль Вадима Шипачева сменили вектор непростого матча. В заключительном периоде шайбу в ворота череповчан добавил Пинчук, а динамовцы зафиксировали еще один фрагментарный успех — 4:2.

Активный отрезок «Шанхайских Драконов»

«Шанхайские Драконы» оказались одними из тех, кому в течение последней недели также удалось заметно прибавить и прописаться в кругу лидеров Запада.

Серия побед в последних играх позволила команде Жерара Галлана подняться на четвертую строчку с 12 очками в активе и 28 заброшенными шайбами. По голам «драконы» находятся в тройке лучших в конференции, а в турнирном отношении отстают от «Локомотива» всего на 3 пункта.

Постепенно вырисовывающийся игровой почерк «Шанхая» предполагает агрессивный темп и скоростные переходы от обороны к атаке. При отборе шайбы команда старается мгновенно открывать зоны и разгонять наступление через фланги.

В завершающей стадии коллектив Галлана нацелен на активность вблизи чужого пятака, не стесняясь использовать добивания и обостряющие передачи. В отдельных матчах подобные действия способствуют длительному удержанию инициативы — в этом команда сумела нас убедить накануне.

Четвертая неделя «Шанхайских Драконов» выдалась живой и весьма успешной — 4 матча и 7 набранных очков из 8 возможных. В стартовой игре китайцы — первыми в этом сезоне — расправились с «Торпедо». Единственный гол, несмотря на 35 бросков в створ ворот в основное время, хозяева «СКА Арены» провели в овертайме: на финальном рубеже атаки в большинстве оказался Ник Меркли — 1:0, от.

«Шанхайские Драконы» одержали 3 победы в 4 матчах VK

Потерей 1 балла обернулся для «Шанхайских Драконов» выезд на территорию «Динамо» Москва. Все самые интересные события встречи на «ВТБ Арене» вместились в стартовый отрезок, в рамках которого соперники четырежды обменялись голами. С опущенной позднее планкой результативности матч был доведен до овертайма, в котором шайбу забросил Джордан Уил — 3:2, от.

Серия гостевых туров «Драконов» продолжилась на льду «Лады», кризис которой не дал состояться сенсации: китайцы спокойно довели дело до крупной победы — 4:1, не ощутив предметного сопротивления со стороны тольяттинцев.

Еще одна упорная встреча прошла в воскресенье на катке «Спартака», где шанхайцы пропустили первыми, но после гола Нэйтана Тодда в большинстве потратили полминуты, чтобы отыграться: счет сравнял Борна Рендулич. Во втором и третьем периодах коллектив Галлана оформил по шайбе и тем самым подытожил еще одну победу — 3:1.

Турнирная таблица по итогам 4-й недели

Турнирная таблица

Первую строчку Запада возглавляет «Локомотив» с 15 очками на счету. На четвертой неделе коллектив Боба Хартли одержал 3 победы. Его главным преследователем по-прежнему является «Торпедо», но семидневку нижегородцы провели с чередой поражений в 3-х матчах.

ЦСКА и СКА тем временем вновь стали соседями, хотя в игровом отношении и по результатам петербуржцы выглядят более цельно. Московское «Динамо», с серией из 3-х побед, проникло в зону плей-офф, вытеснив «Северсталь» и «Сочи».

На Востоке, помимо неуступчивого соперничества «Авангарда» и «Металлурга», продолжает удивлять «Нефтехимик», упомянутый выше. Его прямым конкурентом оказался «Трактор», который на четвертой неделе провел всего одну, но зато яркую встречу, разбив «Авангард» (5:1).

На пятую строчку вышел «Ак Барс», сместив по дополнительным показателям «Автомобилист». На неделе казанцы одержали 2 победы, а отрицательная серия уральцев увеличилась до 3-х матчей.

В нижней половине конференции основные силы развернули «Барыс», «Амур» и «Адмирал», которые ведут борьбу за распределение позиций в зоне плей-офф, ниже разместилась «Сибирь», также претендующая на место в восьмерке.