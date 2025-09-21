Неделя КХЛ: Неуступчивые нижегородцы, забивной «Металлург», неубедительное «Динамо»

Лучший старт «Торпедо»
«Торпедо» движется по турнирной дистанции первых недель сезона без поражений в активе. Серия нижегородцев ныне увеличилась до шести матчей и стала для команды рекордной.
К этому моменту волжане заработали 12 очков, забросили 23 шайбы при 12 пропущенных (лучший оборонительный показатель на Западе) и вышли в лидеры по динамике набранных баллов среди всех клубов лиги.
В игровом почерке «Торпедо» Алексея Исакова преобладает высокая организация и понимание того, как команде необходимо действовать на всех участках площадки. Последние матчи доказали умение нижегородцев эффективно обороняться под давлением и грамотно использовать пространство при переходе в атаку.
Отдельного упоминания заслуживает вариативность большинства, которая наиболее заметной была в последней к текущему моменту встрече с «Ладой». Но к этому матчу мы вернемся позже.
В начале же третьей игровой недели «Торпедо» пожаловало в гости к «Сочи». На черноморской арене команда Исакова не оставила надежд южанам, удачно изменив вектор событий после изматывающего первого периода, в котором команда Владимира Крикунова превзошла нижегородцев по броскам в створ с разницей 18:3.
Во втором игровом отрезке — после нулевой ничьей в первом — «Торпедо» нарастило наступательную активность и реализовало собственный момент — один из нескольких по-настоящему предметных, созданных после перерыва.
За 19 секунд до конца периода Никита Шавин вошел в зону по левому флангу и бросил в дальнюю девятку, тем самым обеспечив позднее, но во многом определяющее преимущество — 1:0.
Две другие шайбы «Торпедо» провело ближе к концу третьего периода, оба раза поразив пустые ворота. На 56-й минуте на неприкрытый створ нацелился Сергей Гончарук — 2:0, а на 59-й то же самое проделал Егор Виноградов — 3:0. Так, за счет отличительной дисциплины, хладнокровия Ивана Кульбакова (38 спасений) и эффективной контригры торпедовцы оставили хозяев с нулями по ключевым протокольным событиям.
В упомянутой выше встрече с «Ладой» нижегородцы предложили другой сценарий. Без должного сопротивления со стороны кризисного соперника «Торпедо» добилось результата, действуя уверенным первым номером на протяжении всего матча.
На льду «Лада-Арены» волжане сходу обозначили агрессию и отличились шайбой на 23-й секунде: Василий Атанасов удачно подставил клюшку под бросок Конюшкова — 1:0. Свою результативную атаку хозяева провели на 10-й минуте: Дмитрий Кугрышев реализовал выход «один в ноль» после паса Данила Башкирова — 1:1.
После ответной шайбы инициатива вернулась к «Торпедо», а игровые замыслы «Лады» начали рушиться ввиду многочисленных штрафных минут. На флажке первого периода — на 18-й минуте — Сергей Гончарук во второй раз вывел гостей вперед — 2:1
Три следующих гола волжане организовали в формате «пять на четыре». На 29-й минуте Владислав Фирстов своевременно сыграл на добивании — 1:3, на 48-й Василий Атанасов попал с разворота в ближний угол — 1:4, а на 51-й Егор Виноградов поставил точку — 1:5.
Тем временем Алексей Исаков признал, что счет матча в Тольятти «мог качнуться в любую сторону», но команда грамотно довела дело до победы.
«Лада» сменила тренера
Перед началом сезона в Тольятти рассчитывали на поступательное развитие и стремились вмешаться в борьбу за плей-офф. Обновленное руководство «Лады» затеяло масштабную стройку и доверило проект Борису Миронову, с назначением которого надеялось на стабильную игровую модель и соответствующие результаты.
Однако старт регулярного чемпионата вышел не просто слабым, а откровенном провальным. На момент последнего матча Миронова «Лада» заработала всего 2 очка, забросила 10 шайб и пропустила 24 — на отрезке пяти проведенных встреч это был худший показатель в лиге. Команда терпела крупные поражения, разрушалась ментально и выглядела пустой с точки зрения конкурентоспособной игровой идеи.
Неделя тольяттинцев началась с домашнего матча с «Локомотивом». При своих трибунах «Лада» вновь предстала разобранной и безвольной, потерпев четвертое подряд крупное поражение — 1:6.
В очередной встрече команда Бориса Миронова не выдержала темп, предложенный соперником, а на определенном игровом отрезке, в частности, во втором периоде, развалилась полностью, пропустив четырежды.
Единственную голевую атаку в той игре «Лада» осилила в концовке: на 58-й минуте Райли Савчук сумел размочить счет, однако символическая ответка не помешала «Локомотиву» уверенно закрыть матч — 6:1.
Бесформенное «спасибо за работу» Борис Миронов услышал после игры с «Торпедо», упомянутой ранее в контексте серии нижегородцев. Его отставка стала логичным следствием недовольства промежуточными итогами.
Вакантное место занял Павел Десятков — воспитанник клуба, близкий к тольяттинским болельщикам и обладающий опытом построения команды с нуля. В ближайшее время специалист попытается оживить «Ладу» и сформировать четкий стиль. Но первая попытка на новой должности ожидаемо привела к осечке — дома последний клуб Запада «всухую» отлетел в игре против СКА — 0:3.
Алексей Кудашов избежал отставки
На фоне колоссальных усилий в летнее межсезонье, нацеленных на укрепление состава и сохранение лидеров, бело-голубые причислялись к фаворитам Западной конференции. Поэтому весьма логично, что «Динамо» сейчас называют одним из главных разочарований первых недель сезона.
Начало столичной кампании не задалось в момент, когда на «ЦСКА-Арене» команде Алексея Кудашова устроили тотальный разнос с шестью шайбами. После дерби «Динамо» потерпело еще три поражения в четырех матчах, а поворотной в этой серии могла стать встреча на льду «Барыса» в начале прошлой недели.
Заявившись в Астану в роли непременного фаворита, «Динамо» провело бездарную игру, итогом которой стала крупная неудача — 2:5. В очередной встрече москвичи выглядели разрознено и не сумели включиться в борьбу должным образом, несмотря на инициативу и эпизодические всплески атакующей активности.
С 35 бросками в створ ворот, «Динамо» показало крайне низкую на фоне казахов точность, а ввиду пяти пропущенных шайб Максим Моторыгин вновь оказался крайним во всем том шквале критики, который обрушился на клуб накануне.
В пяти матчах москвичи заработали 3 очка и оказались десятыми в таблице Западной конференции, опережая лишь «Ладу» — команду, выдавшую худший старт в регулярке.
После провального вечера в Астане близкие к источнику журналисты сообщили, что руководство «Динамо» предоставило Алексею Кудашову две игры на исправление ситуации. Эти матчи выпали на дальневосточный выезд, который днями ранее стартовал с волевой победы бело-голубых над «Адмиралом» (4:3, бул.).
Во встрече во Владивостоке тактические замыслы «Динамо» вновь отбились от первоначального плана: команда долго не могла найти подход к организованной обороне «моряков» и дважды уступала по счету.
На 6-й минуте Кайл Олсон реализовал большинство после удаления Кирилла Адамчука — 1:0, а на 21-й секунде второго периода Аркадий Шестаков удвоил преимущество хозяев.
Две шайбы в ответ «Динамо» провело за относительно короткий отрезок. Так, на 28-й и 33-й минутах голы в большинстве оформили Максим Комтуа и Джордан Уил — 2:2. В формате «пять на четыре» в той встрече был хорош и «Адмирал». Еще одну шайбу с «лишним» забросил Егор Петухов на 37-й минуте — 3:2.
В третьем периоде москвичи обозначили давление, которое в моменте спровоцировало борьбу на встречных курсах, и только за 5 секунд до финальной сирены Девин Броссо подкараулил шайбу на пятаке и вонзил ее в ворота, возможно, тем самым сохранив работу тренерскому штабу Кудашова.
Точка в неуступчивой игре могла быть поставлена и в овертайме, но судьи не засчитали гол Даниила Гутика. Победителя команды выявили в серии бросков, где свои попытки использовали Никита Гусев и Максима Комтуа.
Не успев отойти от столь насыщенного поединка, Алексей Кудашов отметил характер своих подопечных и признал, что «труд не проходит бесследно». В начале новой недели «Динамо» ждет еще один непростой выезд, который покажет, насколько команда в действительности готова биться за результат вдолгую.
«Металлург» — самый зрелищный клуб лиги
«Металлург» Мг вошел в сезон с ярко выраженным атакующим акцентом — на момент завершения седьмой игры команда Андрея Разина забросила 28 шайб. Никто из конкурентов высшего звена на текущем этапе не забивает больше.
В среднем магнитогорцы вколачивают по 4 шайбы за матч, демонстрируя скоростной, вертикальный хоккей с быстрыми переходами из обороны в атаку. В каждой игре «Магнитки» видна вариативность, которая сохраняется даже в условиях натиска соперников.
В рамках третьей недели чемпионата южноуральцы провели три игры, одержав победу в каждой. Первая встреча, дополнившая серию, которая стартовала еще раньше в Казани, прошла на льду «Северстали», где коллектив Разина был неудержим — 5:2.
Исход встречи в Череповце «Металлург» предопределил во втором периоде, забив четырежды, включая 3 гола за 5 минут. Счет в матче открыл Михаил Федоров. Далее Дерек Барак и Андрей Козлов довели дело до 3:0, а следом Барак реализовал численное преимущество — 4:0.
«Северсталь» пришла в сознание после перерыва, когда Роман Абросимов умудрился отметиться дублем за 10 секунд, однако сохранить темп хозяевам не удалось. Пятую шайбу за «Магнитку» провел Руслан Исхаков.
В прошлый четверг «Металлург» впервые в этом сезоне вышел на домашний лед. При своих трибунах команда Разина вновь показала прайм — разбила «Барыс» со счетом 5:1.
Первый гол в матче забил Роман Канцеров, а во втором периоде уральцы продолжили наращивать остроту. Шайбой в ворота бывшей команды отметился Никита Михайлис, замкнув пас Даниила Вовченко, а минутами позже Люк Джонсон с передачи Александра Петунина из-за ворот довел разницу до крупной — 3:0.
Преимущество уральцев увеличил Алексей Маклюков, точно реализовав момент после паса Владимира Ткачева — 4:0. Единственную шайбу гостей организовал Джейк Масси. В середине третьего отрезка Дерек Барак поставил точку, отличившись в третьем матче подряд.
Самой жаркой в вопросе интриги оказалась воскресная встреча с ЦСКА, в которой «Металлург» Мг вырвал победу в волевом стиле — 5:4.
В одном из центральных матчей игрового дня сошлись два клуба, переживающие разные фазы стартового цикла — «Магнитка» вышла на пик результативности, тогда как ЦСКА оказался в локальном кризисе.
Игра с яркой вывеской с первых минут развивалась динамично и в хорошем смысле агрессивно: гости повели усилиями Виталия Абрамова, но уральцы тотчас отреагировали, забив дважды кряду — сначала Люк Джонсон сравнял, а затем Даниил Вовченко вывел хозяев вперед.
Второй период прошел по схожему сценарию: армейцы снова отличились, но затем Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев и Никита Михайлис провели мощный отрезок, доведя счет до 5:2.
В концовке коллектив Игоря Никитина нашел резервы и почти вернулся в игру — точными бросками запомнились Николай Коваленко и Денис Зернов — 5:4, однако хозяева умело провели прием на удержание и продлили свою результативную серию.
Турнирная таблица по итогам 3-й недели
Великолепная форма стартовых недель позволила «Металлургу» Мг выйти на чистое первое место в Восточной конференции с 12 очками на счету. Главным же его преследователем по традиции остается «Авангард», который набрал 10 пунктов и вошел в неплохие кондиции, одержав накануне пять побед кряду — на неделе омичи расправились с «Динамо» Минск (5:4, бул.), «Салаватом Юлаевым» (3:2, от) и «Ак Барсом» (6:1).
Одна из наиболее заметных сентябрьских сенсаций, «Нефтехимик», все еще достойно выдерживает конкуренцию, опережая по дополнительным показателям «Автомобилист» (который удалось разгромить в конце недели — 4:1) и «Адмирал», по-прежнему блистающий на домашнем катке.
Хоть какие-то баллы начала набирать «Сибирь». Во многом ее текущему продвижению способствовали две победы над «Амуром» в рамках третьей игровой недели (4:3, бул, 1:0), а «Ак Барс» и «Салават Юлаев», выяснявшие отношения накануне — первое зеленое дерби сезона осталось за казанцами (3:1) — прописались на дне таблицы.
В Западной конференции «Торпедо» — безальтернативный лидер с 12 очками на турнирном балансе. Его главными погонщиками стали СКА и «Локомотив». В рамках третьей игровой недели коллектив Игоря Ларионова победил «Динамо» Минск (3:2, от) и «Ладу», а команда Хартли разбила «Ладу» (6:1) и ЦСКА (5:1).
Взвинтить темп удалось «Спартаку». Несмотря на присущую нестабильность, команда Жамнова набрала 5 очков из 6 возможных на прошлой неделе и поднялась на четвертую позицию. ЦСКА, в свою очередь, проиграл трижды кряду и сместился на пятую строчку.
Внизу таблицы существенных изменений не произошло: «Динамо» Москва и «Лада» все еще пытаются найти свой стиль в условиях кризиса, а «Сочи» стремится прорваться в зону топ-8, вытеснив «Северсталь», «Динамо» Минск или «Шанхайских Драконов».