Неделя КХЛ: Неуступчивые нижегородцы, забивной «Металлург», неубедительное «Динамо»

На третьей неделе регулярного чемпионата случилась первая тренерская отставка. Между тем Борис Миронов мог оказаться не единственным, кто потерял свою должность.

Лучший старт «Торпедо»

«Торпедо» движется по турнирной дистанции первых недель сезона без поражений в активе. Серия нижегородцев ныне увеличилась до шести матчей и стала для команды рекордной.

К этому моменту волжане заработали 12 очков, забросили 23 шайбы при 12 пропущенных (лучший оборонительный показатель на Западе) и вышли в лидеры по динамике набранных баллов среди всех клубов лиги.

В игровом почерке «Торпедо» Алексея Исакова преобладает высокая организация и понимание того, как команде необходимо действовать на всех участках площадки. Последние матчи доказали умение нижегородцев эффективно обороняться под давлением и грамотно использовать пространство при переходе в атаку.

Отдельного упоминания заслуживает вариативность большинства, которая наиболее заметной была в последней к текущему моменту встрече с «Ладой». Но к этому матчу мы вернемся позже.

Прогнозы и ставки на хоккей

В начале же третьей игровой недели «Торпедо» пожаловало в гости к «Сочи». На черноморской арене команда Исакова не оставила надежд южанам, удачно изменив вектор событий после изматывающего первого периода, в котором команда Владимира Крикунова превзошла нижегородцев по броскам в створ с разницей 18:3.

Во втором игровом отрезке — после нулевой ничьей в первом — «Торпедо» нарастило наступательную активность и реализовало собственный момент — один из нескольких по-настоящему предметных, созданных после перерыва.

За 19 секунд до конца периода Никита Шавин вошел в зону по левому флангу и бросил в дальнюю девятку, тем самым обеспечив позднее, но во многом определяющее преимущество — 1:0.

«Торпедо» идет без поражений VK

Две другие шайбы «Торпедо» провело ближе к концу третьего периода, оба раза поразив пустые ворота. На 56-й минуте на неприкрытый створ нацелился Сергей Гончарук — 2:0, а на 59-й то же самое проделал Егор Виноградов — 3:0. Так, за счет отличительной дисциплины, хладнокровия Ивана Кульбакова (38 спасений) и эффективной контригры торпедовцы оставили хозяев с нулями по ключевым протокольным событиям.

В упомянутой выше встрече с «Ладой» нижегородцы предложили другой сценарий. Без должного сопротивления со стороны кризисного соперника «Торпедо» добилось результата, действуя уверенным первым номером на протяжении всего матча.

На льду «Лада-Арены» волжане сходу обозначили агрессию и отличились шайбой на 23-й секунде: Василий Атанасов удачно подставил клюшку под бросок Конюшкова — 1:0. Свою результативную атаку хозяева провели на 10-й минуте: Дмитрий Кугрышев реализовал выход «один в ноль» после паса Данила Башкирова — 1:1.

После ответной шайбы инициатива вернулась к «Торпедо», а игровые замыслы «Лады» начали рушиться ввиду многочисленных штрафных минут. На флажке первого периода — на 18-й минуте — Сергей Гончарук во второй раз вывел гостей вперед — 2:1

Три следующих гола волжане организовали в формате «пять на четыре». На 29-й минуте Владислав Фирстов своевременно сыграл на добивании — 1:3, на 48-й Василий Атанасов попал с разворота в ближний угол — 1:4, а на 51-й Егор Виноградов поставил точку — 1:5.

Тем временем Алексей Исаков признал, что счет матча в Тольятти «мог качнуться в любую сторону», но команда грамотно довела дело до победы.

«Лада» сменила тренера

Перед началом сезона в Тольятти рассчитывали на поступательное развитие и стремились вмешаться в борьбу за плей-офф. Обновленное руководство «Лады» затеяло масштабную стройку и доверило проект Борису Миронову, с назначением которого надеялось на стабильную игровую модель и соответствующие результаты.

Однако старт регулярного чемпионата вышел не просто слабым, а откровенном провальным. На момент последнего матча Миронова «Лада» заработала всего 2 очка, забросила 10 шайб и пропустила 24 — на отрезке пяти проведенных встреч это был худший показатель в лиге. Команда терпела крупные поражения, разрушалась ментально и выглядела пустой с точки зрения конкурентоспособной игровой идеи.

Неделя тольяттинцев началась с домашнего матча с «Локомотивом». При своих трибунах «Лада» вновь предстала разобранной и безвольной, потерпев четвертое подряд крупное поражение — 1:6.

Борис Миронов VK

В очередной встрече команда Бориса Миронова не выдержала темп, предложенный соперником, а на определенном игровом отрезке, в частности, во втором периоде, развалилась полностью, пропустив четырежды.

Единственную голевую атаку в той игре «Лада» осилила в концовке: на 58-й минуте Райли Савчук сумел размочить счет, однако символическая ответка не помешала «Локомотиву» уверенно закрыть матч — 6:1.

Бесформенное «спасибо за работу» Борис Миронов услышал после игры с «Торпедо», упомянутой ранее в контексте серии нижегородцев. Его отставка стала логичным следствием недовольства промежуточными итогами.

Вакантное место занял Павел Десятков — воспитанник клуба, близкий к тольяттинским болельщикам и обладающий опытом построения команды с нуля. В ближайшее время специалист попытается оживить «Ладу» и сформировать четкий стиль. Но первая попытка на новой должности ожидаемо привела к осечке — дома последний клуб Запада «всухую» отлетел в игре против СКА — 0:3.

Алексей Кудашов избежал отставки

На фоне колоссальных усилий в летнее межсезонье, нацеленных на укрепление состава и сохранение лидеров, бело-голубые причислялись к фаворитам Западной конференции. Поэтому весьма логично, что «Динамо» сейчас называют одним из главных разочарований первых недель сезона.

Начало столичной кампании не задалось в момент, когда на «ЦСКА-Арене» команде Алексея Кудашова устроили тотальный разнос с шестью шайбами. После дерби «Динамо» потерпело еще три поражения в четырех матчах, а поворотной в этой серии могла стать встреча на льду «Барыса» в начале прошлой недели.

Заявившись в Астану в роли непременного фаворита, «Динамо» провело бездарную игру, итогом которой стала крупная неудача — 2:5. В очередной встрече москвичи выглядели разрознено и не сумели включиться в борьбу должным образом, несмотря на инициативу и эпизодические всплески атакующей активности.

С 35 бросками в створ ворот, «Динамо» показало крайне низкую на фоне казахов точность, а ввиду пяти пропущенных шайб Максим Моторыгин вновь оказался крайним во всем том шквале критики, который обрушился на клуб накануне.

В пяти матчах москвичи заработали 3 очка и оказались десятыми в таблице Западной конференции, опережая лишь «Ладу» — команду, выдавшую худший старт в регулярке.

Алексей Кудашов VK

После провального вечера в Астане близкие к источнику журналисты сообщили, что руководство «Динамо» предоставило Алексею Кудашову две игры на исправление ситуации. Эти матчи выпали на дальневосточный выезд, который днями ранее стартовал с волевой победы бело-голубых над «Адмиралом» (4:3, бул.).

Во встрече во Владивостоке тактические замыслы «Динамо» вновь отбились от первоначального плана: команда долго не могла найти подход к организованной обороне «моряков» и дважды уступала по счету.

На 6-й минуте Кайл Олсон реализовал большинство после удаления Кирилла Адамчука — 1:0, а на 21-й секунде второго периода Аркадий Шестаков удвоил преимущество хозяев.

Две шайбы в ответ «Динамо» провело за относительно короткий отрезок. Так, на 28-й и 33-й минутах голы в большинстве оформили Максим Комтуа и Джордан Уил — 2:2. В формате «пять на четыре» в той встрече был хорош и «Адмирал». Еще одну шайбу с «лишним» забросил Егор Петухов на 37-й минуте — 3:2.

В третьем периоде москвичи обозначили давление, которое в моменте спровоцировало борьбу на встречных курсах, и только за 5 секунд до финальной сирены Девин Броссо подкараулил шайбу на пятаке и вонзил ее в ворота, возможно, тем самым сохранив работу тренерскому штабу Кудашова.

Точка в неуступчивой игре могла быть поставлена и в овертайме, но судьи не засчитали гол Даниила Гутика. Победителя команды выявили в серии бросков, где свои попытки использовали Никита Гусев и Максима Комтуа.

Не успев отойти от столь насыщенного поединка, Алексей Кудашов отметил характер своих подопечных и признал, что «труд не проходит бесследно». В начале новой недели «Динамо» ждет еще один непростой выезд, который покажет, насколько команда в действительности готова биться за результат вдолгую.

«Металлург» — самый зрелищный клуб лиги

«Металлург» Мг вошел в сезон с ярко выраженным атакующим акцентом — на момент завершения седьмой игры команда Андрея Разина забросила 28 шайб. Никто из конкурентов высшего звена на текущем этапе не забивает больше.

В среднем магнитогорцы вколачивают по 4 шайбы за матч, демонстрируя скоростной, вертикальный хоккей с быстрыми переходами из обороны в атаку. В каждой игре «Магнитки» видна вариативность, которая сохраняется даже в условиях натиска соперников.

В рамках третьей недели чемпионата южноуральцы провели три игры, одержав победу в каждой. Первая встреча, дополнившая серию, которая стартовала еще раньше в Казани, прошла на льду «Северстали», где коллектив Разина был неудержим — 5:2.

Исход встречи в Череповце «Металлург» предопределил во втором периоде, забив четырежды, включая 3 гола за 5 минут. Счет в матче открыл Михаил Федоров. Далее Дерек Барак и Андрей Козлов довели дело до 3:0, а следом Барак реализовал численное преимущество — 4:0.

«Северсталь» пришла в сознание после перерыва, когда Роман Абросимов умудрился отметиться дублем за 10 секунд, однако сохранить темп хозяевам не удалось. Пятую шайбу за «Магнитку» провел Руслан Исхаков.

«Металлург» Мг возглавил Восточную конференцию VK

В прошлый четверг «Металлург» впервые в этом сезоне вышел на домашний лед. При своих трибунах команда Разина вновь показала прайм — разбила «Барыс» со счетом 5:1.

Первый гол в матче забил Роман Канцеров, а во втором периоде уральцы продолжили наращивать остроту. Шайбой в ворота бывшей команды отметился Никита Михайлис, замкнув пас Даниила Вовченко, а минутами позже Люк Джонсон с передачи Александра Петунина из-за ворот довел разницу до крупной — 3:0.

Преимущество уральцев увеличил Алексей Маклюков, точно реализовав момент после паса Владимира Ткачева — 4:0. Единственную шайбу гостей организовал Джейк Масси. В середине третьего отрезка Дерек Барак поставил точку, отличившись в третьем матче подряд.

Самой жаркой в вопросе интриги оказалась воскресная встреча с ЦСКА, в которой «Металлург» Мг вырвал победу в волевом стиле — 5:4.

В одном из центральных матчей игрового дня сошлись два клуба, переживающие разные фазы стартового цикла — «Магнитка» вышла на пик результативности, тогда как ЦСКА оказался в локальном кризисе.

Игра с яркой вывеской с первых минут развивалась динамично и в хорошем смысле агрессивно: гости повели усилиями Виталия Абрамова, но уральцы тотчас отреагировали, забив дважды кряду — сначала Люк Джонсон сравнял, а затем Даниил Вовченко вывел хозяев вперед.

Второй период прошел по схожему сценарию: армейцы снова отличились, но затем Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев и Никита Михайлис провели мощный отрезок, доведя счет до 5:2.

В концовке коллектив Игоря Никитина нашел резервы и почти вернулся в игру — точными бросками запомнились Николай Коваленко и Денис Зернов — 5:4, однако хозяева умело провели прием на удержание и продлили свою результативную серию.

Турнирная таблица по итогам 3-й недели

Турнирная таблица КХЛ Телеграм-канал КХЛ

Великолепная форма стартовых недель позволила «Металлургу» Мг выйти на чистое первое место в Восточной конференции с 12 очками на счету. Главным же его преследователем по традиции остается «Авангард», который набрал 10 пунктов и вошел в неплохие кондиции, одержав накануне пять побед кряду — на неделе омичи расправились с «Динамо» Минск (5:4, бул.), «Салаватом Юлаевым» (3:2, от) и «Ак Барсом» (6:1).

Одна из наиболее заметных сентябрьских сенсаций, «Нефтехимик», все еще достойно выдерживает конкуренцию, опережая по дополнительным показателям «Автомобилист» (который удалось разгромить в конце недели — 4:1) и «Адмирал», по-прежнему блистающий на домашнем катке.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Хоть какие-то баллы начала набирать «Сибирь». Во многом ее текущему продвижению способствовали две победы над «Амуром» в рамках третьей игровой недели (4:3, бул, 1:0), а «Ак Барс» и «Салават Юлаев», выяснявшие отношения накануне — первое зеленое дерби сезона осталось за казанцами (3:1) — прописались на дне таблицы.

В Западной конференции «Торпедо» — безальтернативный лидер с 12 очками на турнирном балансе. Его главными погонщиками стали СКА и «Локомотив». В рамках третьей игровой недели коллектив Игоря Ларионова победил «Динамо» Минск (3:2, от) и «Ладу», а команда Хартли разбила «Ладу» (6:1) и ЦСКА (5:1).

Взвинтить темп удалось «Спартаку». Несмотря на присущую нестабильность, команда Жамнова набрала 5 очков из 6 возможных на прошлой неделе и поднялась на четвертую позицию. ЦСКА, в свою очередь, проиграл трижды кряду и сместился на пятую строчку.

Внизу таблицы существенных изменений не произошло: «Динамо» Москва и «Лада» все еще пытаются найти свой стиль в условиях кризиса, а «Сочи» стремится прорваться в зону топ-8, вытеснив «Северсталь», «Динамо» Минск или «Шанхайских Драконов».