Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о перспективах нападающего Евгения Кузнецова в «Металлурге».

Евгений Кузнецов t.me/metallurgmgn

«Такой игрок, конечно, усилит "Металлург", если он будет показывать свой уровень. Думаю, хоккеиста подобного уровня хотел бы иметь в распоряжении любой тренер.

Кандидатура Кузнецова наверняка обсуждалась, приглашение было сделано осознанно. Так что если он будет на своем уровне выступать, с таким опытом поможет Металлургу», — сказал Каменский «ВсеПроСпорт».

Напомним, что Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» до конца нынешнего сезона с зарплатой в 10 млн рублей.