«Ак Барс» — «Автомобилист». Онлайн, прямая трансляция

В среду, 10 сентября, состоится матч КХЛ , в котором «Ак Барс» примет «Автомобилист». Начало игры — в 19:30 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

Ход матча

20' Первый период всё. Слёзы юного болельщика завершают период, казанцы проигрывают после первого тайма.

20' Накаляется атмосфера, игрока не прокатываются, и после остановки пытаются поддеть друг дружку. Галимов и Бусыгин что-то не поделили, а вбрасывание в зоне хозяев, после выхода шайбы за пределы площадки.

19' Двух минут нет за силовой. Карпухин и Трямкин отправились в штрафной бокс за драку, по пять минут получили игроки.

19' Первая драка в матче. Трямкин с Карпухиным столкнулись. Перед этим опасный силовой приём проводил Шашков, лицом о бортик влетел капитан. Вступился Трямкин за капитана. Судьи берут просмотр на момент наложения штрафа. На мой взгляд чистый силовой приём, вопрос в том, достаточно ли прошло времени перед силовым чтобы дали удаление.

18' В равных составах команды.

18' Опаснейший момент. По нотам разыграли казанцы, казалось у Аликина нет шансов, Биро проехал перед вратарём, а Семёнов один находился на пятачке, бросил точно в центр во вратаря.

17' Денисенко бросает после быстрой передачи, от головы Аликина шайба покидает площадку.

17' Второе удаление в стане гостей. Дмитрий Осипов руками прижал к бортику и опасное большинство для «Ак Барса». за задержку соперника удалён игрок.

16' Перестроились казанцы, тайм-аут пошёл на пользу. Хотят забрать концовку, но «Автомобилист» плотно обороняется, единоборства остаются за гостями.

16' Три в два убегали в атаку казанцы, шайбу удалось довести до ворот, до броска дело не дошло.

15' Неожиданный первый тайм-аут в матче. Анвар Гатиятулин решает встряхнуть своих игроков. Пока что гости берут верх во второй половине первого периода.

15' ГОООООООООЛ! Блэкер перевёл шайбу на Осипова, замахнулся защитник и выдал мощнейший бросок низом, первым на добивании был Роман Горбунов.

14' После проброса казанцев, продолжают давить игроки с урала.

13' два в одного Хрипунов с партнёром вываливался, нанёс бросок в дальний угол низом, с расчётом на партнёра на дальней штанге. Второй бросок тоже не полчился, с синей линии бросал Денежкин.

13' Вторая рекламная пауза после вне игры у зоны защиты казанцев.

12' Отбрасываются казанцы, недовольны болельщики, свист с трибун и недовольное выражение лица Анвара Гатиятулина.

12' ГООООООООЛ! Артём Каштанов огорчил местную публику. Дважды Миллер и Лямкин не разобрались в моменте, активны прессинг заставляет ошибаться хозяев арены. На пятачке удачно находился Артём Каштанов и выстрелил в девятку.

11' Попытка отдать точную передачу от Ишимникова, но будет проброс, партнёр был на другом борту.

10' Миллер активно подключился к атаке, защитник уже имеет 5 очков за два матча. Совершил бросок, но от клюшки защитника шайба отелета в стекло.

10' Три силовых приёмов нанесли игроки «Автомобилиста», один на счету казанцев.

9' Гости выиграли вбрасывание, пытались закрепиться в зоне, но даже до броска дело не дошло.

8' Первое вбрасывание в зоне «Ак Барса». Быстрая контратака от гостей закончилась, первая рекламная пауза.

7' Хитрая атака от «барсов». Через борт отдавал в зоне атаки карпухин, дальше Пустозёров шайбу подобрал, проехал на пятак и с ближнего пытался попасть в щель между блином.

6' «Ак Барс» на кураже, снова опасная атака. Биро из-за ворот отдавал передачу на Пустозёрова, на пятак, нападающий не попал в створ ворот. На проброс посылают шайбу гости.

5' ГООООООООЛ! КИРИЛЛ СЕМЁНОВ! Второй раз Алистров по большой пробегал, в первый раз передача не дошла до адресата. Кирилл Семёнов оторвался от защитника, на пятачке получил передачу и прошил Аликина. Почти в пустые ворота.

4' Биро отличную передачу на Сафонова отдал. Кажется бросок не получился у Сафонова. Тут же вторым темпом устроили шумиху в площади ворот казанцы. Шайба вышла из зоны и команды играют в равных составах.

3' Отвели опасность от ворот. Вбрасывание в зоне «Автомобилиста».

2' Барабанов завёл шайбу в зону. Пока что на тоненького играют хозяева. Высоко располагаются в оборонительном ромбе гости.

2' Первое удаление, за подножку, на 2 минуты в штрафной бокс отправляется Мэйсек.

1' Трямкин нанёс первый бросок в матче. Резво начали екатеринбуржцы. Тут же ответ от казанцев, пару бросков по воротам нанесли.

1' Поехали! Начинаем встречу в Казани. Первое вбрасывание осталось за гостями.

Перед матчем

19:29 Команды и судьи вышли на лёд. Клубы выстроились на линиях, после гимнов Республики Татарстан и РФ, начнём ледовый бой!

19:25 Главная новость в стане «Автомобилиста» — Дмитрий Юдин не примет участие в сегодняшнем матче. Защитник провёл семь сезонов в составе «Ак Барса».

19:20 Матч пройдёт на «Татнефть Арена», вместимость стадиона — 8890 зрителей.

19:15 Вашему вниманию представляем арбитров сегодняшней встречи: Главные судьи — Евгений Ромасько, Сергей Морозов; Линейный судьи — Роман Славиковский, Александр Чернышев.

Стартовые составы

«Ак Барс» Тимур Билялов (Михаил Бердин)

Никита Лямкин — Митчелл Миллер, Александр Барабанов — Кирилл Семёнов — Владимир Алистров

Илья Карпухин — Алексей Марченко, Григорий Денисенко — Брендон Биро — Дмитрий Яшкин

Степан Фальковский — Альберт Яруллин, Алексей Пустозёров — Илья Сафонов — Артём Галимов

Артур Бровкин — Михаил Фисенко — Дмитрий Кателевский, Тимофей Жулин.

«Автомобилист» Евгений Аликин (Владимир Галкин)

Джесси Блэкер — Никита Трямкин, Рид Буше — Стефан Да Коста — Роман С. Горбунов

Ярослав Бусыгин — Максим И. Осипов, Брукс Мэйсек — Александр А. Шаров — Семён Кизимов

Кирилл Воробьёв — Даниил Карпович, Максим Денежкин — Алексей Бывальцев — Степан Хрипунов

Никита Ишимников, Атртём Каштанов — Максим Тарасов — Даниил Романцев — Никита шашков.

«Ак Барс»

Подопечные Анвара Гатиятулина без раскачки начинают сезон, в первых шести матчах ходят грозные соперники и, главные конкуренты по конференции. Две встречи уже состоялись против «Авангарда» и «Металлурга». В первом матче сезона «барсы» зарубились в Магнитогорске, окончательный счёт был зафиксирован после исполнения штрафных бросков — 4:3. В течение матча казанцы были в роли догоняющих, сначала 0:2, затем 2:3. Счёт сравнял Алексей Пустозёров, после удачного отбора и голевой передачи Жулина. Руслан Ицхаков поставил точку в булитной серии, тем самым принёс победу для «лисов».

Второй выездной матч против «Авангарда» завершился первой победой в сезоне 2:1. По одной шайбе в каждом периоде забросили команды. Казанцы забили быстрый гол на первых минутах, первой шайбой после возвращения в КХЛ, отметился Грегорий Денисенко, с пол зоны прошил броском в касание Серебрякова. Главной звездой матча стоит назвать вратаря казанцев Михаила Бердина, он отразил 35 бросков.

«Ак Барс» не стал торопиться с обновлением состава. Казанцы решили положиться на сыгранность и стабильность, а потому из новичков можно отметить лишь Илью Карпухина, Брэндона Биро, Михаила Фисенко и Григорий Денисенко. «Барсы» показали быстрый хоккей с упором на единоборства. «Ак Барс» не является самой рослой командой — 184 см средний показатель, всё же некоторые мощные игроки выделяются из общей фауны, например Дмитрий Фальковский, Дмитрий Яшкин, Кирилл Семёнов и Никита Лямкин.

«Автомобилист»

«Автомобилист» неплохо смотрелся на предсезонке и достойно провел заключительный товарищеский Турнир имени Николая Пучкова. Екатеринбуржцы тоже отказались от перестройки состава, из новичков можно выделить Дмитрия Юдина, Рида Буше и Романа Горбунова. К слову звёздный американец заметно усилит игру в атаке и придаст уверенности всей команде.

Для болельщиков сегодняшний матч будет особенным, клубы встречались в 1/8 финала прошлого сезона, верх одержала команда из Татарстана (4:3). По сравнению с другими матчами прошлого плей-офф, серия была достаточно тёплой и обошлась без серьёзных потерь для обеих команд.

Первый матч подопечные Николая Заварухина провели в Тольятти. Екатеринбуржцы вели после первого периода со счётом 2:1, затем трижды пропустили и только Мэйсек Брукс отквитал одну шайбу. Матч завершился победой тольятинцев со счётом 4:3. Дублем отличился Мэйсек Брукс, он забросил первую шайбу в сезоне для команды и, оформил первый дубль. Рабочим голом после перехвата отметился новичок Ярослав Бусыгин.

