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    Ротенберг назвал причины поражения «России 25» в матче против Беларуси

    Хоккей Сборная России Сборная Белоруссии
    Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг прокомментировал поражение своей команды в матче «Большого тура Сборной» против Беларуси (1:3).

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Хочу поблагодарить болельщиков, были полные трибуны. Очень много детей, семьи на трибунах. Ребята это ценят. У нас в команде много изменений по ряду причин: много лидеров пробуют себя в НХЛ из сборной, которая выиграла Кубок Первого канала.

    Много лидеров сейчас выступают в финале Кубка Гагарина, в МХЛ, в ВХЛ, это ребята, на которых мы рассчитывали. Поэтому мы вызвали много новых ребят.

    Даже из тех, кого мы вызвали, приехали не все, много травм. Это лидеры команды, в том числе Зыков, который был лучшим бомбардиром за три года матчей с Беларусью. А у сборной Беларуси состав не менялся за эти годы, они отрабатывали одним составом свои механизмы. Видим, нам чуть-чуть не хватает наших ребят», — цитирует Ротенберга пресс-служба ФХР.

    В следующем матче «Россия 25» встретится с Беларусью 9-го мая.

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