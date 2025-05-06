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    «Россия 25» вновь проиграла Беларуси в рамках «тура Сборной»

    «Россия 25» — Беларусь: счет матча 1:3, обзор голов

    Хоккей Сборная России Сборная Белоруссии
    «Россия 25» уступила Беларуси (1:3) в матче «тура Сборной».

    Сборная Беларуси
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    Сборная Беларуси

    У гостей хет-трик оформил нападающий Виталий Пинчук.

    Единственную шайбу у «России 25» забросил Михаил Воробьев с передачи Сергея Плотникова.

    Большой тур Сборной
    Россия 25 — Белоруссия — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Пинчук — 2 (Бориков, Воронов), 11:26 — 0:1. Пинчук — 3 (Бориков), 31:24 — 0:2. Мих. Воробьев — 2 (Плотников), 32:32 — 1:2. Пинчук — 4 (Липский), 41:01 — 1:3Вратари: Мишуров (58:21) — ШостакБроски: 27 (8+13+6) — 23 (11+5+7)Штраф: 8 — 33

    В следующем матче «Россия 25» вновь сыграет против Беларуси 9-го мая в 19:30 мск.

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