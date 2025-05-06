«Россия 25» вновь проиграла Беларуси в рамках «тура Сборной»

Сборная Беларуси Фото: globallookpress.com
У гостей хет-трик оформил нападающий Виталий Пинчук.
Единственную шайбу у «России 25» забросил Михаил Воробьев с передачи Сергея Плотникова.
Большой тур Сборной
Россия 25 — Белоруссия — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Пинчук — 2 (Бориков, Воронов), 11:26 — 0:1. Пинчук — 3 (Бориков), 31:24 — 0:2. Мих. Воробьев — 2 (Плотников), 32:32 — 1:2. Пинчук — 4 (Липский), 41:01 — 1:3Вратари: Мишуров (58:21) — ШостакБроски: 27 (8+13+6) — 23 (11+5+7)Штраф: 8 — 33
В следующем матче «Россия 25» вновь сыграет против Беларуси 9-го мая в 19:30 мск.