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    Федор СмоловТрансферный дайджест. 11 — 17 марта
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    Епанчинцев — о выходе «Сибири» в плей-офф: Психологический груз с команды спал

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Барыс
    Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:2).

    Вадим Епанчинцев — главный тренер «Сибири»
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    Вадим Епанчинцев — главный тренер «Сибири»

    «Непростой матч в плане эмоций после предыдущих игр. Сыграли здорово. То, что нужно. Теперь будет полегче в психологическом плане после того, как набрали два очка. Есть хороший шанс побороться за седьмое место.

    В третьем периоде играли осторожно? Это не моя установка, а психология. Не люблю такие моменты, но иногда это необходимо.

    Влияли ли на нас результаты "Нефтехимика"? Старались абстрагироваться, делать акцент на своей игре. Есть два очка и выход в плей‑офф. Надеюсь, психологический груз с команды спал.

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    • Приоритет сейчас — подготовка к плей‑офф? Да, мы будем плясать от соперника. Это уже есть внутри коллектива. Будем готовиться к тем, кто будет против нас в плей‑офф», — цитирует Епанчинцева «Матч ТВ».

    После этого матча «Сибирь» гарантировала себе место в плей-офф КХЛ. Команда занимает 7-е место в таблице Востока с 68-ю очками в активе. В следующем матче «Сибирь» встретится с «Салаватом Юлаевым» 20-го марта.

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