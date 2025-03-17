Епанчинцев — о выходе «Сибири» в плей-офф: Психологический груз с команды спал

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(3:2).

«Непростой матч в плане эмоций после предыдущих игр. Сыграли здорово. То, что нужно. Теперь будет полегче в психологическом плане после того, как набрали два очка. Есть хороший шанс побороться за седьмое место.

В третьем периоде играли осторожно? Это не моя установка, а психология. Не люблю такие моменты, но иногда это необходимо.

Влияли ли на нас результаты "Нефтехимика"? Старались абстрагироваться, делать акцент на своей игре. Есть два очка и выход в плей‑офф. Надеюсь, психологический груз с команды спал.

Приоритет сейчас — подготовка к плей‑офф? Да, мы будем плясать от соперника. Это уже есть внутри коллектива. Будем готовиться к тем, кто будет против нас в плей‑офф», — цитирует Епанчинцева «Матч ТВ».

После этого матча «Сибирь» гарантировала себе место в плей-офф КХЛ. Команда занимает 7-е место в таблице Востока с 68-ю очками в активе. В следующем матче «Сибирь» встретится с «Салаватом Юлаевым» 20-го марта.