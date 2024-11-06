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    Десятков: Провалили первый период, что и предопределило результат

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Динамо
    Главный тренер «Витязя» Павел Десятков высказался о матче против московского «Динамо» (3:4).

    Павел Десятков
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    Павел Десятков

    «Плохо начали игру, провалили первый период, что и предопределило результат. Говорить, что нам не хватает эмоций или что это шестая игра на выезде, я считаю, что это как разговоры в пользу бедных. Так же вроде говорится? Всё это не оправдание. Если мы профессионалы, должны выходить и отвечать.

    Потом в целом начали играть лучше. Но пропущенный третий гол на отложенном штрафе повлиял на исход. Поблагодарил ребят за то, что героическими усилиями пытались переломить игру. Однако этого недостаточно. Видимо, соперник сегодня больше хотел выиграть», — цитирует Десяткова «Чемпионат».

    «Динамо» с 29 очками за 23 матча вышло на четвертое место в таблице Западной конференции. У «Витязя» 23 очка в 24 играх и девятая позиция.

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