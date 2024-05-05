Гранлунд сыграет за сборную Финляндии на чемпионате мира 2024 года

Стал известен состав сборнойна чемпионат мира 2024-го года.

Вратари: Харри Сятери, Ласси Лехтинен, Эмиль Ларми.

Защитник: Расмус Риссанен, Олли Мяяття, Микко Лехтонен, Оливер Каски, Вили Саариярви, Вели-Матти Виттасмяки, Юусо Риикола, Еспер Маттила

Нападающие: Ере Иннала, Юха Яаскя, Конста Хелениус, Патрик Пуйстола, Ханнес Бьёрнинен, Пекка Йормакка, Ессе Пульюярви, Валттери Пуустинен, Артту Харри, Микаэль Гранлунд, Ахти Оксанен, Оливер Капанен, Саку Мяэналанен, Ииро Пакаринен.

Ранее сборная Канады объявила состав на чемпионат мира 2024-го года.

Напомним, что чемпионат мира 2024-го года начнется 10-го мая и завершится 26-го мая. Турнир состоится в 2-х городах Чехии — Праге и Остраве.