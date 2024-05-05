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    Гранлунд сыграет за сборную Финляндии на чемпионате мира 2024 года

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Финляндии
    Стал известен состав сборной Финляндии на чемпионат мира 2024-го года.

    Сборная Финляндии
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    Сборная Финляндии

    Вратари: Харри Сятери, Ласси Лехтинен, Эмиль Ларми.

    Защитник: Расмус Риссанен, Олли Мяяття, Микко Лехтонен, Оливер Каски, Вили Саариярви, Вели-Матти Виттасмяки, Юусо Риикола, Еспер Маттила

    Нападающие: Ере Иннала, Юха Яаскя, Конста Хелениус, Патрик Пуйстола, Ханнес Бьёрнинен, Пекка Йормакка, Ессе Пульюярви, Валттери Пуустинен, Артту Харри, Микаэль Гранлунд, Ахти Оксанен, Оливер Капанен, Саку Мяэналанен, Ииро Пакаринен.

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  • 02/05/2024

    • Ранее сборная Канады объявила состав на чемпионат мира 2024-го года.

    Напомним, что чемпионат мира 2024-го года начнется 10-го мая и завершится 26-го мая. Турнир состоится в 2-х городах Чехии — Праге и Остраве.

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