Жафяров может вернуться в «Торпедо»

Генеральный менеджеррассказал о возможном переходе нападающегов нижегородский клуб.

«Мы всё это время оставались на связи с Жафяровым, следили за его карьерой, воспринимаем его в определённой степени как нижегородца, помня про его рекорд в 61 очко. Мы сделали предложение Дамиру, дальше всё зависит от того, какой он карьерный путь выберет.

Есть моменты по его роли в команде, она будет другой, потому что сам клуб вырос и всех надежд только на Жафярова уже не будет. Что к лучшему. В то же время я уверен, что с нынешними исполнителями и нынешней нашей молодёжью Дамир смог бы вернуть себя лучшего, если перейдёт в Торпедо», — передает слова Гафурова Чемпионат.

Напомним, что Жафяров выступал за «Торпедо» в период с 2018 по 2022-й год. В нынешнем сезное форвард провел 37 матчей за омский «Авангард», забросил 4 шайбы и сделал 15 голевых передач.