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    Жафяров может вернуться в «Торпедо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо
    Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров рассказал о возможном переходе нападающего «Авангарда» Дамира Жафярова в нижегородский клуб.

    Дамир Жафяров в джерси «Торпедо»
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    Дамир Жафяров в джерси «Торпедо»

    «Мы всё это время оставались на связи с Жафяровым, следили за его карьерой, воспринимаем его в определённой степени как нижегородца, помня про его рекорд в 61 очко. Мы сделали предложение Дамиру, дальше всё зависит от того, какой он карьерный путь выберет.

    Есть моменты по его роли в команде, она будет другой, потому что сам клуб вырос и всех надежд только на Жафярова уже не будет. Что к лучшему. В то же время я уверен, что с нынешними исполнителями и нынешней нашей молодёжью Дамир смог бы вернуть себя лучшего, если перейдёт в Торпедо», — передает слова Гафурова Чемпионат.

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    • Напомним, что Жафяров выступал за «Торпедо» в период с 2018 по 2022-й год. В нынешнем сезное форвард провел 37 матчей за омский «Авангард», забросил 4 шайбы и сделал 15 голевых передач.

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