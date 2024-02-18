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    Мартемьянов: Тяжелая домашняя серия и парни играли за пределами эмоциональных сил

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Барыс
    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался о непростой победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:1).

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    «Как мы и предполагали, сегодня был другой матч. Видно было, что команда соперника вышла заряженной. Многих из той команды я знаю, видно, что они прогрессируют и увереннее играют.

    Нам не хватило, честно говоря, эмоций — тяжёлая домашняя серия и парни играли за пределами эмоциональных сил. По игре — выполняли задание, получилось то, что хотели, понравилось, что концовку выдержали неплохо, важный момент. Игорь Бобков держал нас в игре — хотя бросков было немного, но своё он поймал», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча «Амур» занимает 8-е место в таблице Востока с 70-ю очками в активе. В следующем матче хабаровчане сыграют против «Металлурга» 22-го февраля.

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