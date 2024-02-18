«Амур» — «Барыс»: счет матча 2:1, обзор голов

В составе команды Андрея Мартемьянова отличились Кирилл Слепец и Александр Хохлачев.
Единственную шайбу «Барыса» забросил Джозеф Лабейт.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Амур» — «Барыс» 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).
Голы: Слепец — 6 (Панюков), 19:46 — 1:0. Хохлачев — 8 (Бродхерст, Гуркин), 27:29 — 2:0. Лабейт — 8 (Оберг), 37:06 — 2:1Вратари: Бобков — ШутовБроски: 48 (24+17+7) — 25 (9+8+8)Штраф: 4 — 8
После этого матча «Амур» занимает 8-е место в таблице Востока с 70-ю очками в активе. «Барыс» — на последней 12-й позиции (48 баллов).