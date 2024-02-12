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    Неделя безумств «Авангарда», плодотворная кампания «Северстали», эффектное открытие «СКА Арены»

    КХЛ: обзор 22-й игровой недели

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    «Северсталь» в матче с «Локомотивом»
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    «Северсталь» в матче с «Локомотивом»
    Очередная февральская неделя КХЛ подарила серию запоминающихся событий, мимо которых нельзя пройти в рамках традиционной понедельничной подборки.

    Событийная программа «Авангарда»

    Далеко не каждый день в КХЛ — особенно в Восточной ее части — можно стать свидетелем больших матчей, результативность которых взлетает в космос (конечно, по меркам отечественного хоккея). Однако на прошлой неделе в этом вопросе преуспел «Авангарда», проведя сразу три таких встречи, хоть и не все закончились успешно.

    Безусловно, самой насыщенной во всех смыслах оказалась игра против СКА во вторник. 6 февраля на «Арене G-Drive» омичи добились сокрушительной победы — 9:5, которая не только подрезала санкт-петербуржцев на очередном крутом повороте в борьбе за первое место, но и хорошенько приложилась по репутации непоколебимых и уверенных в себе лидеров Запада.

    Турнирная таблица после 22-й игровой недели

    На старте игры, который не давал ни намека на такую развязку, СКА вел в счете, после чего нарвался на достойный ответ «Авангарда» (3:1), а на второй перерыв команды уходили с ничейным результатом 3:3. Сплошным провалом для СКА оказался третий период, в котором он пропустил 6 голов при 10 бросках команды Михаила Кравеца в створ ворот. Рид Буше покинул домашний лед с хет-триком, Ткачев и Шарипзянов — шестью ассистами на двоих, поделенными поровну, а Арсений Грицюк — с 1+1 в ворота бывшей команды, хотя это и не стало утешением для молодого форварда.

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    После матча со СКА, который в третьем периоде больше напоминал выставочный, а не официальный, в котором обе команды решают задачи, связанные с борьбой за лидерство, «Авангард» принимал «Спартак». В этой встрече омичи проиграли со счетом 3:5, устроившись на 0:3 в первой двадцатиминутке, а затем на 0:4 ближе к середине матча.

    За неудачной игрой с красно-белыми последовал матч с «Сибирью» — аутсайдером, воюющим с «Нефтехимиком» и «Амуром», который в отдельных случаях способен на сенсацию против фаворита. Во встрече, прошедшей в воскресенье в Омске, нечто подобное назревало, когда «Сибирь» получила ранее преимущество. Но в дальнейшем оно было размазано по площадке очередной мощной двадцатиминуткой «Авангарда». На этот раз все случилось во втором периоде, когда команда Кравеца забросила 5 шайб. Матч закончился со счетом 7:2.

    «Авангард» в игре с «Сибирью»

    В таблице Восточной конференции «Авангарду» удалось сократить разрыв между первым «Металлургом» Мг до одного очка с учетом игры в запасе и двух очных встреч в заключительной фазе сезона. Кажется, интриги в контексте борьбы за лидерство не перестанет быть меньше, а шансы омичей на завершение кампании на первом месте по-прежнему высоки.

    Локальные успехи «Северстали»

    Превосходной во всех отношениях 22-я игровая неделя оказалась для «Северстали». И ради своих точечных успехов череповецкой команде не пришлось вколачивать соперникам по 7-9 шайб, как это делал «Авангард».

    На прошлой неделе команда Андрея Козырева провела четыре матча. В каждом «Северсталь» набрала хотя бы один балл. При этом три встречи закончились ее победой. В частности, дважды на неделе череповецкий клуб разобрался с минским «Динамо» (4:2, 3:2) и выбил «четыре из четырех» в очном противостоянии нынешнего сезона, уступил в овертайме «Витязю» (1:2 ОТ) и переиграл «Локомотив» в серии буллитов (3:2 Б).

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    • И пока прямые конкуренты в который раз мирились со своими неудачами, «Северсталь» поднялась на пятое место в Западной конференции. На текущий момент команда Андрея Козырева опережает «Торпедо» по дополнительным показателям при равенстве сыгранных матчей, а дистанция между ЦСКА увеличилась до 6 очков.

    «Салават Юлаев» замахнется на лидерство?

    Говорить о таком сейчас преждевременно, но подобные размышления не возникли на пустом месте. Неплохой игровой тонус в целом и удачное стечение обстоятельств, которое в плотной борьбе может стать ключевым фактором успеха (или провала) позволили «Салавату Юлаеву» приблизиться ко второму «Авангарду» на расстояние в 3 балла. Оба соперника провели по 61 игре. От первой «Магнитки» команда Виктора Козлова отстает на 4 очка, имея на его фоне матч в запасе. Более того, забегая наперед, стоит напомнить, что 13 февраля уфимцы дома принимают омичей, имея шанс уменьшить разрыв до одного очка.

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    • На прошлой неделе «Салават Юлаев» провел два матча и преуспел в обоих. Сперва была одержана «сухая» победа над ЦСКА (2:0) благодаря 32 спасениям Александра Самонова, который в качестве приятного бонуса оформил ассист, но важнее в контексте регионального противостояния оказалось «Зеленое дерби» в Уфе, где команда Козлова вытащила игру на морально-волевых — 2:1. И если в плане заброшенных шайб матч с «Ак Барсом» оказался скромным, то в отношении борьбы — и даже грубостей — встреча прошла в лучших ее традициях.

    Что по борьбе за плей-офф в нижней части Востока?

    Градус соперничества между «Нефтехимиком» и «Амуром» даже не думает снижаться, а вот «Сибирь», кажется, теряет ритм борьбы. По итогам 22-й игровой недели команда Сергея Кривокрасова осталась на десятом месте в таблице Востока, набрав 60 очков. От зоны плей-офф она отстала на 4 балла с учетом того, что провела на матч больше, чем «Нефтехимик».

    В активе команды Олега Леонтьева 64 очка после 62 матчей, что позволяет ему по-прежнему следить за конкурентами с восьмой позиции. Правда, разрыв между девятым «Амуром» составляет всего 2 балла, а хабаровчане еще и матч «на потом» припасли, благодаря чему интрига в нижней части Востока все еще живет, чего нельзя сказать о Западе, где «Динамо» Минск вот-вот закроет этот вопрос.

    На прошлой неделе «Нефтехимик» и «Сибирь» встретились друг с другом в Нижнекамске. Скромный в плане результативности матч дошел до овертайма, где новосибирцы поставили победную точку, хотя по ходу основного времени проигрывали в счете. Итог — 2:1 (ОТ) благодаря дублю Энди Эндроффа.

    Тэйлор Бек
    ХК «Сибирь»

    В первом матче 22-й игровой недели команда Олега Леонтьева взяла верх над «Ладой» (4:2), а в третьем — сенсационно переиграла «Торпедо» в гостях (4:3 ОТ). «Сибирь» же устроилась на 2:7 в Омске, о чем было упомянуто выше, но ее неделя началась с эффектной победы над «Ак Барсом» в Казани (4:1). Продолжилась она в Ярославле, где аутсайдер отнял один балл у «Локомотива», проиграв в овертайме (2:3 ОТ), что в текущих условиях также можно назвать минимальными успехом.

    В то время как «Нефтехимик» и «Сибирь» цепляли друг друга, «Амур», находясь в стороне, молча делал свое дело. В частности, на прошлой неделе команда Андрея Мартемьянова одержала две победы в двух матчах: поочередно хабаровчане разобрались с «Барысом» (2:0) и «Ладой» (1:0 Б), доведя общую беспроигрышную серию до трех встреч. Всего же после 9-матчевого цикла без побед «Амур» набрал 9 очков из 10 возможных.

    СКА успешно опробовал каток новой арены

    Помимо поражения 5:9 в Омске, о котором было сказано в самом начале, СКА на прошлой неделе обыграл «Барыс» в Астане (2:1 Б), что вряд ли было сюрпризом, но центральным событием, безусловно, оказался матч 11 февраля с «Сочи». И стал он таковым не из-за интриги противостояния, что попросту смешно, глядя на то, где заканчивают регулярку южане, а по причине переезда санкт-петербуржцев на «СКА Арену» — самую крупную хоккейную площадку в мире. В день дебютной игры ее посетил 21 481 болельщик, который вживую наблюдал за тем, как хозяева вкатывают в лед «Сочи».

    СКА в домашнем матче с «Сочи»

    В турнирной значимой встрече (ведь борьбу за лидерство никто не отменял) СКА порвал «Сочи» со счетом 8:1, нанеся за три периода 50 бросков в створ. По дублю в этом матче оформили Гальченюк, Толчинский и Хайруллин, который также отметился ассистом, а Земченок и Глотов со своими голами стали соучастниками тотального разгрома.

    Крупная победа в дебютном матче на новенькой хоккейной арене и небольшой отрыв от прямых конкурентов, кажется, смогли вычеркнуть из кратковременной памяти те 5:9 в Омске. По итогам 62 матчей СКА занимает первое место в таблице Запада с 87 очками. На 2 балла «армейцы» оторвались от «Локомотива» и на 3 — от московского «Динамо».

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