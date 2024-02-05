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    Убедительный отрезок СКА, упущенный шанс «Авангарда», важнейшие результаты «Амура»

    КХЛ: обзор 21-й игровой недели

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    «Амур» в матче с «Сибирью»
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    «Амур» в матче с «Сибирью»
    В рамках очередной сыгранной недели стали известны почти все участники плей-офф со стороны Запада, в то время как в Восточной части продолжается упорная борьба. В традиционном обзоре говорим о самых значимых событиях КХЛ.

    Семь клубов из восьми на Западе вышли в плей-офф

    Колоссальный разрыв как по набранным очкам, так и в классе позволил сразу нескольких клубам Западной конференции успешно выполнить первую промежуточную задачу сезона — квалифицироваться в плей-офф. На прошлой неделе это сделали «Северсталь» и ЦСКА. Теперь на Западе осталось прояснить еще одну деталь, которая, скорее всего, является пустой формальностью — когда вопрос с выходом в следующий раунд закроет «Динамо» Минск.

    Турнирная таблица после 21-й игровой недели

    Уже в который раз в Западной конференции формируется все та же тройка неудачников, хотя «Куньлунь» и «Сочи» выдали по-настоящему ударный старт. И если мимолетный прорыв «Ред Стар» казался аномальным, за которым непременно последует спад, то южан рассматривали под другим углом, веря в их конкурентоспособность в контексте борьбы за восьмую строчку минимум. Однако в беспощадной действительности «Сочи» ждала сделка с обменом Борны Рендулича, близкая к антирекордной серия поражений и разлад в обороне, которая на текущий момент является худшей во всем чемпионате.

    ЦСКА в матче с «Торпедо»

    Обсуждая команды, вышедшие в плей-офф на прошлой неделе, стоит обратить внимание на борьбу за место в топ-5, градус которой неожиданно повысился на фоне игрового кризиса «Торпедо». Так, шестая «Северсталь» сейчас находится всего в двух очках от пятой строчки, имея матч в запасе. На 3 балла от нижегородцев отстает седьмой ЦСКА при равенстве проведенных встреч. И пока первая четверка продолжает гнаться за лидерством, во второй половине зоны плей-офф зарождается новая интрига.

    «Салават Юлаев» также прошел квалификацию

    С формальностями на прошлой неделе покончил и «Салават Юлаев», который давно занимает третье место в Восточной конференции без серьезных угроз со стороны преследователей. В частности, набрав 79 очков в 59 матчах, уфимцы опережают четвертый «Автомобилист» на 6 баллов, имея по отношению к нему две встречи в запасе. И вот команда Виктора Козлова стала лишь третьей на Востоке, которая гарантированно поборется за Кубок Гагарина, а может, замахнется на большее еще и в конце регулярки, если «Магнитка» и «Авангард» начнут вдруг активно терять очки.

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    • На прошлой неделе «Салават Юлаев» провел три матча и добился двух побед: +2 уфимцы оформили в заключительной игре дальневосточной серии с «Адмиралом» (2:1), после чего дома разнесли «Ладу» (5:2). Но самым ярким во всех смыслах получился последний матч недели, в котором команда Виктора Козлова принимала СКА и которому по итогам двух периодов проигрывала 0:4. В финальной двадцатиминутке уфимцы отквитали 3 шайбы — дубль Шарова и гол Хафизуллина — но до безумного спасения так и не дотянули (3:4).

    СКА — самый стабильный клуб Запада?

    Победа СКА, упомянутая выше, оказалась не единственной для санкт-петербуржцев на прошлой неделе. Перед выездом в Уфу, который из буднично контролируемого превратился нервно хаотичный, СКА набрал важнейшие 2 очка в битве за первое место, разгромив на своем катке «Локомотив» (3:0). А приятным дополнением к безупречной игре с ярославцами стала очередная — шестая в сезоне — победа над ЦСКА в армейском дерби (2:1).

    СКА в игре с «Локомотивом»

    Текущая победная серия СКА состоит из пяти матчей: два из них завершились «на ноль», в трех санкт-петербуржцы отметились 4+ заброшенными шайбами и в стольких же встречах они обыграли соперников с разницей в 3+ гола.

    Прямо сейчас команда Романа Ротенберга является самой стабильной в контексте набора очков на дистанции среди всех премиальных клубов Запада. И на текущий момент СКА остается главным фаворитом в непрекращающейся гонке лидеров, хотя по-настоящему уйти в отрыв от того же «Локомотива» армейцам пока не удается, да и «Динамо» со «Спартаком» едва ли сдадутся даже после ряда провальных матчей.

    Очередная утраченная возможность «Авангарда»

    В течение последних месяцев «Авангард» терпеливо придерживается роли главного преследователя «Металлурга» Мг в борьбе за первое место на Востоке. В этой динамичной гонке ситуация существенно не меняется уже давно: команда Михаила Кравеца постоянно сокращает разрыв до одного или двух баллов, имея два матча в запасе. И если в какой-то момент «Магнитка» теряет очки, а, к примеру, в январе такое случалось четырежды, то и «Авангард» вдруг выдает провальную игру.

    Ключевыми в такой борьбе, безусловно, являются очные матчи, последний из которых состоялся в прошлую пятницу. После победы над «Барысом» (3:1) «Авангард» приехал в Магнитогорск, чтобы выиграть в битве лидеров и единолично возглавить Восток.

    «Авангард» в игре с «Металлургом» Мг

    Держа в голове эти мысли, омские хоккеисты дважды по ходу матча вели в счете. Но безголевой (или казавшийся таковым) третий период, завершившийся тотальным преимуществом «Магнитки» в попытках отыграться, сыграл с «Авангардом» злую шутку. Хозяева сравняли счет и перевели игру в овертайм благодаря шайбе Данилы Юрова, остановившего таймер на отметке 59:59.9. Его спасительная шайба стала самой поздней на домашнем катке. Через две минуты Юров забил победный гол в пустые ворота в овертайме и принес «Металлургу» вторую подряд победу в битве лидеров (4:3 ОТ).

    Гол Данилы Юрова в самой концовке встречи

    Шайба Юрова в овертайме

    По итогам 60 матчей команда Андрея Разина остается первой в таблице Восточной конференции, имея 84 очка на счету. «Авангарду» же с его проблемами с концентрацией остается смириться со статусом догоняющего. Но дистанция в 2 балла при двух встречах в запасе, а также две игры с «Магниткой», которые состоятся во второй половине февраля, должны обеспечить непредсказуемую развязку в этом затянувшемся противостоянии.

    Значимый отрезок «Амура»

    Пока вверху и в середине Востока живет своя интрига, в нижней ее части становится все жарче. Тройка претендентов на плей-офф «Нефтехимик» — «Амур» — «Сибирь» продолжает бороться за свой шанс, имея в этом направлении переменчивые успехи. Если неделями ранее положение хабаровчан было катастрофическим — 9-матчевая серия поражений — то на прошлой неделе команда Андрея Мартемьянова оказалась успешнее прямых конкурентов.

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    • 21-я игровая неделя началась с последнего в рамках домашней серии матча, в котором аутсайдер — в буквальном смысле — перебил и переборол «Металлург» Мг в безумной игре с 13 заброшенными шайбами и волевой победой (7:6), после чего «Амур» ждала первая в феврале гостевая встреча с «Сибирью», о важности которой лишний раз упоминать не приходится.

    Амур — Металлург Мг. Обзор матча

    В Новосибирске команда Мартемьянова имела все шансы вырвать 2 очка и оставить разбитых хозяев ни с чем, еще больше отдалив от зоны плей-офф, но гости упустили преимущество в две шайбы, а затем проиграли «Сибири» в серии буллитов (3:4 Б). На фоне произошедшего «Амуру» было крайне важно выиграть в матче с «Барысом». И хотя встреча в Астане пошла не по плану, хабаровчане добились волевой победы в овертайме (3:2 ОТ).

    Теперь при равенстве проведенных встреч «Амур», будучи девятым, отстает от «Нефтехимика» всего на один балл, на 4 очка от хабаровчан отстает «Сибирь», имея такое же количество сыгранных матчей. И в остатке сезона «Амур» получит достаточно возможностей замахнуться на максимум, заключительный календарь к этому располагает.

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