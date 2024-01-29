Новые участники плей-офф, провальная кампания «Сибири», серия поражений «Амура»

На прошлой игровой неделе стали известны еще четыре команды, которые прошли кубковую квалификацию, в то время как в нижней половине Востока градус борьбы за плей-офф только повышается. В традиционном еженедельном обзоре вспоминаем обо всех значимых событиях минувших семи дней в КХЛ.

«Спартак» и «Торпедо» вышли в следующий раунд

На прошлой неделе «Спартак» присоединился к компании участников плей-офф. И этот факт, безусловно, подсластил пилюлю на фоне январского спада команды, которая, как кажется, все же готова к планомерному выходу из кризиса, о чем могут свидетельствовать ее недавние результаты.

На 20-й неделе команда Алексея Жамнова дважды встретилась с московским «Динамо» и оба раза выиграла (6:3, 4:3 Б). Если в первом матче события развивались по классическому для праймового «Спартака» сценарию, то дерби 27 января со всех сторон обросло драмой и интригой, с 13 удалениями, безумным количеством сэйвов и победой в волевом стиле.

«Спартак» в домашнем столичном дерби ХК «Спартак»

В матче на «Мегаспорт Арене» «Спартак» проигрывал дважды, а затем, перевернув ход встречи, сам упустил потенциальную победу за полторы минуты до финальной сирены. Когда дело дошло до буллитов, то Илья Ковальчук, Шейн Принц и 21-летний Егор Черзагов, который провел лишь девятый матч за красно-белых, не оставили шансов динамовцам.

По ходу игры команда Алексея Кудашова нанесла 62 броска в створ ворот, заставив потрудиться Дмитрия Николаева, совершившего 59 спасений — 95.16%.

Еще одним плей-офф участником стало «Торпедо», которое весь сезон проводит ни шатко ни валко.

Регулярка нижегородцев состоит из коротких продуктивных отрезков, которые сменяют аналогичные по продолжительности неудачи. И предыдущая неделя является ярким тому подтверждением, несмотря на то что команда Игоря Ларионова провела всего две встречи.

Игорь Ларионов ХК «Торпедо»

Обе игры прошли на выезде и стали наглядным примером того, как «Торпедо» проводит большую часть сезона. Сперва на льду «Нефтехимика» команда Игоря Ларионова добилась волевой победы, отыгравшись с 0:2 (3:2 ОТ), после чего уступила «Автомобилисту» во встрече, в которой сама вела в счете (1:2 Б).

Если говорить о турнирном положении, то на текущий момент «Торпедо» занимает пятую строчку. Вероятно, так нижегородцы закончат регулярный седой, если учесть, что от четвертого «Спартака» они отстают на 6 очков, а шестой ЦСКА опережают на 5 баллов, имея игру в запасе.

«Металлург» Мг и «Авангард» — первые участники плей-офф с Востока

«Магнитка» и «Авангард» — два клуба, вокруг которых заточена борьба за лидерство в Восточной конференции. Обе команды в течение длительного отрезка идут впритирку, но «Металлург» Мг, будучи промежуточным лидером, не забывает о том, что омичи имеют встречи в запасе.

По итогам 20-й игровой недели разрыв между сильнейшими представителями Востока составлял всего 3 балла с учетом двух матчей, которые омичи должны провести позже. На фоне непрекращающейся борьбы за первое место обе команды досрочно вышли в плей-офф, став первыми в конференции, кому это удалось.

На прошлой неделе «Металлург» Мг начал серию матчей на Дальнем Востоке, где в первой же встрече проиграл «Адмиралу», которому, правда, дал достойный ответ во второй встрече (4:2). В конце недели команда Андрея Разина вырвала победу у «Амура», хотя и не смогла избежать нервной концовки (3:2).

С надеждой на ошибки «Магнитки» «Авангард» на прошлой неделе провел три встречи. И каждая запомнилась высокой результативностью: ни разу омичи не покидали площадку без 4 заброшенных шайб. Одним из самых спокойных в плане итогового счета оказался гостевой матч с «Северсталью», в котором команда Михаила Кравеца, хоть и пропустила первой, вонзила 6 голов и одержала крупную победу (6:2).

«Авангард» в игре против «Ак Барса» ХК «Авангард»

Настоящую драму болельщики омичей лицезрели 26 января, когда на «Арену G-Drive» приехал «Ак Барс». В матче двух топ-команд Востока казанцы вели 0:2, а по итогам второго периода на табло ультрасовременной домашней площадки «Авангарда» горели 1:2. Перевернуть ход игры и вырвать победу команде Кравеца удалось в третьем периоде (4:2) — тогда в составе хозяев отличились Семен Чистяков, Илья Рейнгардт и Райан Спунер.

В заключительном матче игровой недели «Авангард» ждала еще одна сумасшедшая развязка, но уже в контексте позорного провала. На домашнем льду омичи вели у «Трактора» 3:0 и умудрились проворонить железное преимущество, лишившись важнейших двух очков (4:5).

«Сибирь» теряет позиции в борьбе за восьмое место

В ситуации, когда у команды отнимают четыре балла из-за событий вне игровой площадки, от нее вполне логично ждать серию эффектных матчей на спортивной агрессии, ставшей следствием такого решения. Однако в истории с «Сибирью» все сложилось иначе — команда Сергея Кривокрасова оказалась деморализована, что практически сразу отразилось на ее текущем положении.

В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» — по итогам 20-й недели — оказалась на девятом месте, набрав в 57 играх 53 очка. Так, на момент понедельника она отстает от восьмого «Нефтехимика» на 5 баллов, имея всего один матч в запасе.

Турнирная таблица после 20-й игровой недели Telegram: khl_official_telegram

«Нефтехимик» на прошлой неделе проиграл все три матча, но набрал 2 очка, добившись ничьей во встречах с «Торпедо» (2:3 ОТ) и «Ладой» (5:6 Б), ну а «Сибирь» потерпела три поражения в основное время в четырех матчах. В каждой проигранной встрече новосибирцы пропустили по 3 и более голов, а единственным утешением стала крупная победа над «Витязем» 24 января (4:1).

Затяжной кризис «Амура»?

Ничуть не лучше «Сибири» выглядел «Амур», который оказался не в состоянии среагировать на произошедшее и обернуть это в свою пользу. Всему виной очередной форменный спад, который довел хабаровский клуб до 9-матчевой серии поражений, которая на прошлой неделе дополнилась тремя играми.

«Амур» в матче с «Металлургом» Мг ХК «Амур»

Так, дважды кряду на своем катке команда Андрея Мартемьянова проиграла «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ, 0:3), после чего ожидаемо не справилась с лидером Востока — «Металлургом» Мг (2:3), хотя по ходу встречи оказала ему достойное сопротивление.

По итогам 20-й игровой недели — без учета понедельничного матча с «Магниткой» — «Амур» сравнялся по набранным очкам с «Сибирью» (53), в то время как дистанция между восьмым «Нефтехимиком» сохранилась в пределах 4 баллов при двух матчах, которые дальневосточный клуб припас на будущее.