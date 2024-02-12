Ларионов заявил, что 51-летний Хабибулин готов сыграть за «Торпедо»

Главный тренервысказался о возможном выходе на лед голкиперав нынешнем сезоне КХЛ.

«Николай Александрович (Хабибулин) готов. Мы сегодня с ним говорили. Я не буду раскрывать планы, но он готов выйти на какое‑то время.

Мы должны как‑то всколыхнуть, дать увидеть его людям, которые не застали его блестящую игру в НХЛ. Хотим дать возможность ему сыграть, и мы надеемся, что это получится», — цитирует Ларионова пресс-служба клуба.

Напомним, что 51-летний Хабибулин подписал контракт хоккеиста с «Торпедо» до окончания нынешнего сезона.

Подопечные Ларионова занимают 6-е место в таблице Запада с 74 очками в активе.