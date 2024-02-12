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    Ларионов заявил, что 51-летний Хабибулин готов сыграть за «Торпедо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о возможном выходе на лед голкипера Николая Хабибулина в нынешнем сезоне КХЛ.

    Николай Хабибулин
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    Николай Хабибулин

    «Николай Александрович (Хабибулин) готов. Мы сегодня с ним говорили. Я не буду раскрывать планы, но он готов выйти на какое‑то время.

    Мы должны как‑то всколыхнуть, дать увидеть его людям, которые не застали его блестящую игру в НХЛ. Хотим дать возможность ему сыграть, и мы надеемся, что это получится», — цитирует Ларионова пресс-служба клуба.

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    • Напомним, что 51-летний Хабибулин подписал контракт хоккеиста с «Торпедо» до окончания нынешнего сезона.

    Подопечные Ларионова занимают 6-е место в таблице Запада с 74 очками в активе.

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