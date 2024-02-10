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    Финляндия обыграла Чехию в рамках Евротура

    Финляндия — Чехия: счет матча 4:2, обзор голов

    Хоккей Евротур Шведские хоккейные игры Сборная Финляндии Сборная Чехии
    Финляндия одержала уверенную победу над Чехией (4:2) в матче Шведских хоккейных игр.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе финской сборной голы записали на свой счет Артту Хюрю, Ээмиль Эрхольц, Маркус Нурми и Ханнес Бьёрнинен.

    У чехов шайбы забросили Ян Коварж и Давид Каше.

    Евротур. Шведские хоккейные игры.
    Финляндия — Чехия 4:2 (1:0, 2:1, 1:1).
    Голы: Хюрю — 2 (Эрхольц, Яаскя), 03:18 — 1:0. Эрхольц — 1 (Луото), 24:01 — 2:0. Коварж — 1 (Рыхловский, Радил), 29:50 — 2:1. Нурми — 1 (бол. Каски, Боргстрем), 38:02 — 3:1. Каше — 1 (бол. Горак), 48:23 — 3:2. Бьернинен — 1, 50:30 — 4:2Вратари: Лехтинен — ЗайичекБроски: 24 (8+7+9) — 27 (9+8+10)Штраф: 6 — 6

    После этого матча Финляндия занимает 1-е место в группе с 6-ю очками в активе, а Чехия располагается на последней 4-й позиции без набранных очков.

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