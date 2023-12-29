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    «Нефтехимик» одержал волевую победу над «Адмиралом» в матче КХЛ

    «Адмирал» — «Нефтехимик»: счет матча 3:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Адмирал
    «Нефтехимик» в гостях обыграл «Адмирал» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Нефтехимик»
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    «Нефтехимик»

    В составе нижнекамской команды дублем отметился Андрей Белозеров, а по голу записали на свой счет Егор Корбит и Никита Сетдиков.

    У «Адмирала» шайбы забросили Дмитрий Бучельников, Александр Шевченко и Павел Шэн.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Адмирал» — «Нефтехимик» 3:4 (1:0, 2:2, 0:2).
    Голы: Бучельников — 6 (Шевченко), 19:48 — 1:0. Шевченко — 8 (Бучельников), 21:01 — 2:0. Корбит — 1 (Ураков, Хлыстов), 22:20 — 2:1. Шэн — 6 (бол. Морозов, Гутик), 27:07 — 3:1. Сетдиков — 9 (бол. Дергачев, Ди), 34:28 — 3:2. Белозеров — 14 (Сетдиков, Дергачев), 46:48 — 3:3. Белозеров — 15 (Дергачев, Пастухов), 49:20 — 3:4Вратари: Иванов — ДолгановБроски: 31 (11+9+11) — 46 (10+23+13)Штраф: 6 — 4

    После этого матча «Нефтехимик» занимает 10-е место в таблице Востока с 41-м баллом в активе. «Адмирал» — на 11-й позиции (37).

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