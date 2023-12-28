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    «Металлург» разобрался с «Ак Барсом»

    «Ак Барс» — «Металлург»: счет матча 1:4, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» на выезде обыграл «Ак Барс» со счетом 4:1.

    «Металлург»
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    «Металлург»

    Хет-триком в составе победителей отметился Даниил Вовченко. Еще одну шайбу забросил Архип Неколенко. У казанцев забил Артем Лукоянов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
    Голы: Вовченко — 2 (Пресс, Юров), 19:43 — 0:1. Неколенко — 2 (Канцеров, Гребенкин), 22:39 — 0:2. Вовченко — 3 (Петунин, Юров), 36:10 — 0:3. Лукоянов — 6, 45:07 — 1:3. Вовченко — 4 (Петунин, Неколенко), 53:35 — 1:4Вратари: Мифтахов (Билялов, 40:00) — НабоковШтраф: 12 — 2Броски: 24 (4+12+8) — 40 (12+16+12)

    «Металлург» с 61 очком после 45 матчей продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» с 50 очками после 44 игр идет седьмым на «Востоке».

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