«Ак Барс» — «Металлург»: счет матча 1:4, обзор голов

«Металлург» Фото: globallookpress.com
Хет-триком в составе победителей отметился Даниил Вовченко. Еще одну шайбу забросил Архип Неколенко. У казанцев забил Артем Лукоянов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Голы: Вовченко — 2 (Пресс, Юров), 19:43 — 0:1. Неколенко — 2 (Канцеров, Гребенкин), 22:39 — 0:2. Вовченко — 3 (Петунин, Юров), 36:10 — 0:3. Лукоянов — 6, 45:07 — 1:3. Вовченко — 4 (Петунин, Неколенко), 53:35 — 1:4Вратари: Мифтахов (Билялов, 40:00) — НабоковШтраф: 12 — 2Броски: 24 (4+12+8) — 40 (12+16+12)
«Металлург» с 61 очком после 45 матчей продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» с 50 очками после 44 игр идет седьмым на «Востоке».