«Куньлунь» — «Локомотив»: счет матча 1:2, обзор голов

Сергей Андронов Фото: globallookpress.com
Шайбы в составе победителей забросили Никита Черепанов и Сергей Андронов.
За «Куньлунь» отличился Джейсон Фрэм.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь РС» (Пекин) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Черепанов — 1 (Иванов, Никулин), 9:30 — 0:1. Андронов — 6 (бол., Сергеев, Каюмов), 36:32 — 0:2. Фрэм — 3 (Дж. Смит, Йип), 48:31 — 1:2Вратари: Лазушин (59:12) — МурашовБроски: 21 (5+3+13) — 35 (11+16+8)Штраф: 6 — 4
«Локомотив» идет третьим на «Западе» с 59 очками. «Куньлунь» (35) — девятый.