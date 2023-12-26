ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — лучшая команда 2023 годаТребл «Ман Сити», Месси в Майами и миграция в Саудовскую Аравию. Топ-10 событий года
  • 22:26
    • «Ливерпуль» одержал уверенную победу над «Бернли»
  • 21:39
    • Минское «Динамо» уступило дома «Автомобилисту»
  • 21:31
    • Гол Ильи Ковальчука не помог «Спартаку» обыграть «Торпедо»
  • 20:07
    • «Лада» разгромила «Металлург»
  • 17:36
    • «Ноттингем Форест» неожиданно обыграл «Ньюкасл», у Вуда — хет-трик
    Все новости спорта

    «Локомотив» с трудом одолел «Куньлунь»

    «Куньлунь» — «Локомотив»: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Куньлунь Ред Стар
    Ярославский «Локомотив» в непростом поединке победил «Куньлунь» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Сергей Андронов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Андронов

    Шайбы в составе победителей забросили Никита Черепанов и Сергей Андронов.

    За «Куньлунь» отличился Джейсон Фрэм.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь РС» (Пекин) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
    Голы: Черепанов — 1 (Иванов, Никулин), 9:30 — 0:1. Андронов — 6 (бол., Сергеев, Каюмов), 36:32 — 0:2. Фрэм — 3 (Дж. Смит, Йип), 48:31 — 1:2Вратари: Лазушин (59:12) — МурашовБроски: 21 (5+3+13) — 35 (11+16+8)Штраф: 6 — 4

    «Локомотив» идет третьим на «Западе» с 59 очками. «Куньлунь» (35) — девятый.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» продолжит падение
  • «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • В матче лидеров победа останется за «Лестером»
  • «Ипсвич» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Отберет ли «Эвертон» очки у «Манчестер Сити»?
  • «Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 26 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Ипсвич — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Челси — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Мельбурн Сити — Брисбен Роар
  • Футбол
  • Послезавтра в 11:45
    •  5.18
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Завтра в 23:15
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие