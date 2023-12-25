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    В «Ак Барс» сделали сделали заявление по поводу контрактов Жафярова и Евсеева

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс
    «Ак Барс» сделал официальное заявление по ситуации с контрактами защитника Никиты Евсеева и нападающего Дамира Жафярова.

    Дамир Жафяров
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    Дамир Жафяров

    «В настоящее время "Ак Барс" не располагает официальной информацией об этом требовании — обращений в клуб не поступало ни со стороны лиги, ни со стороны игрока.

    Поскольку речь идет о юридическом процессе и обвинениях клуба в нарушении норм регламента, "Ак Барс" не считал возможным публично комментировать неподтвержденные публикации в СМИ и в целом сопровождать разбирательство, пока оно не завершено. Однако позднее представитель игрока Шуми Бабаев выступил с публичными заявлениями, обвинив главного тренера "Ак Барса" Зинэтулу Билялетдинова в "убийстве" хоккеистов Дамира Жафярова и Никиты Евсеева, представителем которых является господин Бабаев. Решение вывести обсуждение контрактных обязательств работников клуба перед работодателем в публичную сферу вынуждает ответить следующее.

    Хоккейный клуб "Ак Барс" не приветствует публичное обсуждение подобных ситуаций, которые в любом случае разрешаются не на страницах СМИ, а в личных встречах со всеми сторонами. "Ак Барс" категорически осуждает попытку разделить ответственность между руководством и тренерским штабом клуба. Главный тренер "Ак Барса" — один из главных людей в нашей организации, определяющий игру команды, ее состав и направление развития. Мы всецело доверяем Зинэтуле Билялетдинову в этих вопросах, опираясь на его многолетний опыт, в том числе в развитии хоккеистов.

    В настоящее время Дамир Жафяров и Никита Евсеев имеют действующие контракты с "Ак Барсом". Клуб не предпринимает никаких противозаконных действий в отношении своих сотрудников. Никита Евсеев, в соответствии с двусторонним контрактом, командирован в альметьевский клуб "Нефтяник" не только для набора игровой формы, но и для помощи его родной команде в борьбе за Кубок Петрова — главный титул ВХЛ. Дамир Жафяров, продолжая восстановление от травмы, в настоящее время ссылается на пункт о запрете на обмен, который был включен в контракт по требованию его представителей. Сторона игрока готова отказаться от этого пункта лишь в одном случае, который при этом не устраивает "Ак Барс". Несмотря на это, хоккейный клуб предпринимает большие усилия со своей стороны для поиска новой команды для хоккеиста на комфортных для всех условиях. В то же время Жафяров находится на равных условиях со всеми игроками "Ак Барса" и может работой доказать свое право выходить в основном составе.

    Мы призываем всех участников процесса вернуться к предметному диалогу без привлечения третьих и четвертых сторон. "Ак Барс" не будет более давать публичных комментариев на этот счет», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте казанского клуба.

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    • Хоккеисты имеют права расторгнуть контракт с клубом КХЛ, если те грубо нарушают условия соглашения.

    В нынешнем сезоне Жафяров провел 16 матчей за «Ак Барс», забил гол и сделал голевую передачу.

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