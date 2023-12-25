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    Агент Евсеева и Жафярова подал заявление в КХЛ с целью растогнуть контракты с «Ак Барсом»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс
    Шуми Бабаев — агент игроков «Ак Барса» Дамира Жафярова и Вадима Евсеева заявил, что подал заявление в КХЛ для того, чтобы у хоккеистов была возможность расторгнуть контракты с казанским клубом.

    Дамир Жафяров
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    Дамир Жафяров

    «Действительно, мы подали заявление в лигу на действия главного тренера "Ак Барса" Зинэтулы Билялетдинова. Регламентом лиги такой ход предусмотрен, мы можем обращаться и расторгнуть контракты.

    К клубу и генеральному менеджеру Марату Валиуллину никаких претензий у нас нет, все обязательства, включая финансовые, выполняются в полном объёме. Отмечу, что это заявления, поданные Никитой и Дамиром, за их подписями», — сказал Бабаев Чемпионату.

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    • Хоккеисты имеют права расторгнуть контракт с клубом КХЛ, если те грубо нарушают условия соглашения.

    В нынешнем сезоне Жафяров провел 16 матчей за «Ак Барс», забил гол и сделал голевую передачу.

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