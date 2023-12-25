Агент Евсеева и Жафярова подал заявление в КХЛ с целью растогнуть контракты с «Ак Барсом»

— агент игроковзаявил, что подал заявление в КХЛ для того, чтобы у хоккеистов была возможность расторгнуть контракты с казанским клубом.

«Действительно, мы подали заявление в лигу на действия главного тренера "Ак Барса" Зинэтулы Билялетдинова. Регламентом лиги такой ход предусмотрен, мы можем обращаться и расторгнуть контракты.

К клубу и генеральному менеджеру Марату Валиуллину никаких претензий у нас нет, все обязательства, включая финансовые, выполняются в полном объёме. Отмечу, что это заявления, поданные Никитой и Дамиром, за их подписями», — сказал Бабаев Чемпионату.

Хоккеисты имеют права расторгнуть контракт с клубом КХЛ, если те грубо нарушают условия соглашения.

В нынешнем сезоне Жафяров провел 16 матчей за «Ак Барс», забил гол и сделал голевую передачу.