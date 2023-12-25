«Авангард» упустил шанс возглавить Восток, ЦСКА не может победить, а «Ак Барс» рухнул на седьмое место

В рамках первой после перерыва игровой недели «Спартак» и «Динамо» Москва в который раз отдалились от преследователей в гонке лидеров Запада, а в Восточной конференции свои позиции укрепила «Магнитка». Обо всех значимых событиях последних семи дней в КХЛ вспоминаем в нашей традиционной подборке.

«Спартак» и «Динамо» Москва вновь идут синхронно

В контексте соперничества за лидерство в Западной конференции почти два месяца приходится говорить только о двух командах — о «Динамо» Москва и «Спартаке». Столичные клубы проводят уверенную (или почти) кампанию и постоянно блуждают по двум первым позициям, пользуясь мимолетными провальными отрезками друг друга.

При этом в течение длительного периода у московского «Динамо» остается игра в запасе, которая не дает «Спартаку» покоя. На этой неделе команда Алексея Кудашова провела три встречи и победила в каждой. Самым ярким во всех смыслах оказался матч с ЦСКА (4:1), за которым последовали упорные игры с «Трактором» (4:3 Б) и «Нефтехимиком» (3:2 ОТ).

«Спартак» в матче с «Куньлунем» ХК «Спартак»

«Спартак» после паузы также продолжил сезон красиво и уверенно. В частности, красно-белые одержали разгромные победы над «Торпедо» (5:2), «Динамо» Минск (4:2) и «Куньлунем» (5:2), а Николай Голдобин вернулся на первое место в рейтинге бомбардиров КХЛ, набрав 28+29 по системе «гол+пас».

Три размашистые победы вернули «Спартак» на первое место Западной конференции с 62 очками по итогам 44 матчей. Столько же набранных баллов имеет «Динамо» Москва, сохраняющее ту самую игру в запасе, о которой было сказано ранее.

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Так, дистанция между третьим «Локомотивом» увеличилась на 5 очков. Ярославцы — по итогам 41 встречи — имеют 57 баллов. Команда Игоря Никитина вернулась в чемпионат неудачно, минимально уступив дома «Автомобилисту» (0:1), но быстро перекрыла этот промах победами над «Витязем» (5:2) и ЦСКА (2:1).

ЦСКА снова терпит неудачи

В предыдущем разделе столичный клуб упоминался дважды. Оба раза в качестве проигравшей стороны. Минувшую неделю действующий чемпион закончил без побед и дважды получил репутационную пощечину, устроившись на разгромные поражения.

ЦСКА в провальном армейском дерби ХК ЦСКА

Сперва команда Сергея Федорова по всем параметрам провалила принципиальный матч с «Динамо» Москва (1:4), а затем была унижена другим заклятым соперником — СКА. В нынешнем сезоне три армейских дерби из трех закончились победой санкт-петербуржцев.

Дополнил беззубый ряд ЦСКА «Локомотив», которому столичный клуб уступил в субботу, едва ли обрадовавшись одному набранному баллу. Регулярные провальные серии и невозможность противостоять сильным соперникам вынуждают ЦСКА томиться на шестом месте в Западной конференции без перспектив подняться выше. А вот свалиться вниз — на седьмую строчку — столичный клуб может, учитывая, что разрыв между «Северсталью» сократился до двух баллов при равенстве проведенных встреч.

Удачная неделя для «Металлурга» Мг

Как и в Западной половине чемпионата, на Востоке сформировалось деление на двух лидеров и всех остальных. Уже больше месяца за первую строчку в Восточной конференции борются «Металлург» Мг и «Авангард».

И если говорить о «Магнитке», то ей недавний перерыв явно сыграл на руку. Перед паузой в чемпионате команда Андрея Разина не только попрощалась с 11-матчевой победной серией, но и продемонстрировала естественный на этом фоне спад, обусловленный усталостью. Он привел к четырем поражениям подряд.

«Авангард» в матче с «Металлургом» Мг ХК «Авангард»

Выйдя на лед после паузы, «Металлург» Мг показал свой привычно высокий уровень. Конечно, встречу с «Амуром» (4:3 ОТ) он мог провести увереннее, но «Магнитке» было важно впервые в декабре победить. Но по-настоящему значимым с турнирной точки зрения оказался воскресный выезд в Омск, где матч, названный битвой лидеров, закончился победой команды Андрея Разина (3:2).

«Авангард» прошлую неделю начал с гнетущих 0:4 в игре с «Ак Барсом», после которых покуражился в игре с «Сочи», забросив восемь шайб (8:3): по две пришлись на Буше и Спунера, а Дамир Шарипзянов собрал покер из результативных передач.

В итоге «Авангард», проиграв в двух матчах из трех, остался на втором месте в Восточной конференции, отстав на 2 балла от «Металлурга» Мг. От ближайшего преследователя — «Салавата Юлаева» — команда Михаила Кравеца оторвалась на 4 очка при равенстве игр. Кроме того, по отношению к магнитогорцам «Авангард» сохраняет запас в две встречи.

Очередной форменный спад «Ак Барса»

ЦСКА и «Авангард» — не единственные топ-клубы, для которых возвращение на каток после паузы обернулось катастрофой. Команда Зинэтулы Билялетдинова также прекрасно вписывается в эту компанию.

Прошлую игровую неделю «Ак Барс» начал идеально: в гостях он разбил «Авангард» (4:0), Евгений Свечников оформил хет-трик, а Тимур Билялов, помимо результативной передачи, провел четвертый в сезоне «сухарь», отразив 36 бросков.

Турнирная таблица после 15-й игровой недели Telegram: khl_official_telegram

Однако после искрометного старта «Ак Барс» вдруг начал вязнуть. Сперва казанцы неудачно съездили в гости к «Автомобилисту» (1:2), а затем бездарно провели матч на льду «Сибири» (2:4). Из-за очередных провальных матчей команда Зинэтулы Билялетдинова опустилась на седьмое место в Восточной конференции. И хотя от первой пятерки «Ак Барс» отделяет всего один балл, ситуацию вряд ли можно назвать приятной с учетом статуса, состава и атакующего потенциала клуба.

Катастрофическая серия «Сочи»

В нашей 15-й по счету подборке, где по итогам семи дней чаще упоминаются отрицательные результаты, «Сочи» оказался крупнейшим неудачником, хотя, в отличие от тех же ЦСКА, «Авангарда» и «Ак Барса», от южан на данном этапе мало кто ожидает большего.

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Будучи главным открытием стартового отрезка регулярки, «Сочи» примеряет привычный для себя образ безнадежного аутсайдера, который на момент публикации потерпел уже семь поражений подряд.

«Сочи» не побеждает в семи встречах подряд ХК «Сочи»

Потери очков для нынешнего «Сочи» — дело привычное, но на прошлой неделе два поражения оказались особенно острыми. Сперва в Санкт-Петербурге южане попали под каток СКА (2:7), а Борна Рендулич — по которому явно скучают в «Большом» — набрал 1+1, затем команда Дмитрия Кокорева крупно влетела «Авангарду» (3:8), позволив омским хоккеистам не только получить 2 очка, но и набить персональную статистику.

Еще одна беда догнала «Сочи» в Казахстане, где он уступил «Барысу» в битве аутсайдеров (2:3 ОТ). В новую неделю южане входят в статусе десятой команды Западной конференции с 33 очками после 43 игр. Теперь они опережают последний «Витязь» исключительно по дополнительным показателям при равенстве матчей.