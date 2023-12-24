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    Разин: Ну кому Гераськин мог забить? Естественно, нам

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Металлург Мг
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался относительно матча против «Авангарда» (3:2).

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Сегодня было хорошее начало, мы двигались, владели инициативой, забили гол. Затем получили ненужное удаление, это глоток свежего воздуха для "Авангарда", игра выровнялась. Второй период — обоюдоострые атаки, нам повезло, забили.

    Хочется отметить реализацию большинства: обе бригады забили. В концовке мы выстояли, удалось сдержать одну из сильнейших бригад большинства с Буше, с Ткачёвым. Конечно, пришлось уделить больше внимания первой тройке "Авангарда", сегодня мы её нейтрализовали. Ну кому Гераськин мог забить? Естественно, нам. Я рад за него, пусть он порадуется за нашу победу. Если серьёзно, то я бы использовал его не так, как это делают в "Авангарде". В прошлом сезоне он набрал 40 с лишним очков, а сейчас сколько у него там, 10-15? Вы сами видите разницу. Понятно, что здесь есть хорошая первая тройка, я ни в коем случае не лезу в работу Кравеца, это его команда, его дело. Но мне просто Игоря жалко, что он сидит под хорошими хоккеистами. Он и сам хороший хоккеист, и не может реализовать свой потенциал.

    У меня сам принцип построения команды отличается от того, что в "Авангарде". Но и мы, и они идём в лидерах, значит, оба взгляда на хоккей имеют место. Просто я не иду по всему сезону с одними сочетаниями, игроки устают, им нужны новые эмоции, поэтому я стараюсь варьировать состав. В принципе, у меня у самого в Омске была такая же ситуация. Я приезжал в статусе, наверное, звёздочки, но тут были свои герои: Сушинский, Прокопьев, Затонский. И я большую часть игрового времени получал в меньшинстве, а не в большинстве. Все мы через это проходим. Гераськину хочу пожелать терпения, чтобы он дальше раскрылся. Мы с ним практически пять лет вместе отпахали, считаю его своим воспитанником и желаю ему всяческих успехов», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

    «Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ — 59 очков. «Авангард» находится на второй строчке — 57 очков.

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