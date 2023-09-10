Федоров о поражении ЦСКА: У нас не получился второй период

Главный тренерпрокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с(2:3 ОТ).

«Всё по делу. О нашей команде можно сказать, что второй период у нас не получился. Тем не менее, играя в третьем периоде в зоне соперника, имели шансы…

Все шансы выйти вперёд. Но такого не случилось. Овертайм: хорошее начало, но опять где-то недобежали и не забрали шайбу обратно после отскока. Тут такой технический момент.

В общем и целом, игра оставила хорошие впечатления, но второй период… Над этим надо ещё посидеть и поработать. Парни прекрасно понимают, что от них зависит и что надо делать.

Но идёт какая-то раскалибровка, не совсем интенсивным он у нас получается. Причины понятны. Найдём ключи, чтобы это исправить и играть все 60 минут», — передает слова Федорова Чемпионату.

После этого матча «Куньлунь» занимает 1-е место в таблице Запада с 8-ю очками в копилке. Китайская команда выиграла 4 из 5-и встреч на старте сезона — это лучший результат в истории клуба.

В следующем матче «Куньлунь» встретится с «Локомотивом» 12-го сентября.