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    Федоров о поражении ЦСКА: У нас не получился второй период

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    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (2:3 ОТ).

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Всё по делу. О нашей команде можно сказать, что второй период у нас не получился. Тем не менее, играя в третьем периоде в зоне соперника, имели шансы…

    Все шансы выйти вперёд. Но такого не случилось. Овертайм: хорошее начало, но опять где-то недобежали и не забрали шайбу обратно после отскока. Тут такой технический момент.

    В общем и целом, игра оставила хорошие впечатления, но второй период… Над этим надо ещё посидеть и поработать. Парни прекрасно понимают, что от них зависит и что надо делать.

    Но идёт какая-то раскалибровка, не совсем интенсивным он у нас получается. Причины понятны. Найдём ключи, чтобы это исправить и играть все 60 минут», — передает слова Федорова Чемпионату.

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    • После этого матча «Куньлунь» занимает 1-е место в таблице Запада с 8-ю очками в копилке. Китайская команда выиграла 4 из 5-и встреч на старте сезона — это лучший результат в истории клуба.

    В следующем матче «Куньлунь» встретится с «Локомотивом» 12-го сентября.

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