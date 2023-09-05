«Металлург» наказал ЦСКА за ошибки в обороне, а Федотов вновь на скамейке запасных

Во вторник, 5-го сентября состоялся единственный матч игрового дня КХЛ ЦСКА — «Металлург» (2:4). «Магнитка» прилетела в Москву не с самым лучшим настроением — команда проиграла первый матч сезона «Автомобилисту» и была настроена только на победу. Федотов вновь в запасе и интересный хоккей Андрея Разина — это и многое другое в обзоре на центральный матч игрового дня КХЛ с участием известного хоккейного эксперта Артема Батрака.

Федотов пока не готов стать первым номером в ЦСКА

Одной из интриг перед матчем ЦСКА — «Металлург» вновь стал вопрос — сыграет ли голкипер московских армейцев Иван Федотов в предстоящем матче или нет? За час до начала встречи стало известно, что вратарь останется в запасе и это вполне логичное решение.

Перед матчем с «Ак Барсом» тему с Федотовым форсили все, кому не лень. В итоге ЦСКА совместно с КХЛ принял решение выпустить Ивана на лед, но игра вратаря мало кого впечатлила — 5 пропущенных голов и всего 86.8% отраженных бросков.

Уже в следующем матче с «Адмиралом» Федотов остался в запасе. Дело в том, что голкипер банально не набрал форму, а армейцам из Москвы нужен результат. Перед сезоном хоккейные эксперты предположили, что Федотов нащупает свою игру примерно к январю-февралю 2024 года ближе к играм плей-офф, ну а пока не стоит удивляться тому, что обладатель Кубка Гагарина не выходит лед — голкипер пока не готов.

Иван Федотов и Александр Шарыченков cska-hockey.ru

В частности, эксперт КХЛ-ТВ Артем Батрак в разговоре с журналистом Livesport.ru предположил, что Федотова и вовсе не планировали задействовать в начале сезона.

«Ожидал ли увидеть Федотова в старте? На самом деле 50 на 50, я бы не удивился ни одному решению. То, что вышел Шарыченков — это нормально, он прошлый матч хорошо сыграл, команда выиграла (ЦСКА — "Адмирал" 4:1). Это нужно спрашивать у тренерского штаба, может быть, они вообще не хотели задействовать Федотова в самом начале, но 1 сентября им нужно было просто показательно его поставить против "Ак Барса". Так может они планируют, чтобы он еще потренировался, а играл Шарыченков, так что все нормально и логично», — сказал Батрак.

«У Разина не бывает скучного хоккея»

После поражения «Металлурга» в матче с «Автомобилистом» (2:3 ОТ) главный тренер магнитогорской команды Андрей Разин сделал перестановки, которые в итоге принесли результат во встрече с ЦСКА. В 1-м звене вместо Никиты Михайлиса появился Павел Акользин, а Зернов и Карпов остались на месте. Именно это решение и повлияло на игру — Акользин забил гол, Зернов сделал 1+1, а у Карпова две голевые передачи.

Андрей Разин — главный тренер «Металлурга» cska-hockey.ru

«Магнитка» сравняла счет благодаря усилиям именно этих ребят. Капитан гостей Егор Яковлев вбросил шайбу в зону соперника, Максим Карпов поборолся за нее и быстро отдал передачу на пятак. Акользин был готов к тому, чтобы поразить ворота. Стоит отметить, что в это время на площадке находились 2 молодых защитника ЦСКА — Егор Брютов и Владимир Грудинин, которые не смогли справиться с давлением игроков «магнитки».

Гол форварда «Металлурга» Павла Акользина

К слову, и второй гол в самом начале 2-го периода организовала тоже 1-е звено «Металлурга». После стартового вбрасывания защитник гостей Макар Хабаров отдал кристально точную передачу на Максима Карпова, а тот в касание на Дениса Зернова. Вот так за 2 передачи форвард «Металлурга» вышел один на один с Шарыченковым, раскачал голкипера и отправил шайбу в пустой угол ворот.

Гол Дениса Зернова.

В целом, креативной игрой выделялись многие игроки «Металлурга». Андрей Разин стал больше доверять молодежи в Магнитогорске. Эксперту КХЛ-ТВ Артем Батрак также понравилась игра «Металлурга» в матче с ЦСКА.

«У Разина не бывает скучного хоккея. Если его команда проигрывает, то все равно как-то интересно. "Металлург" сыграл хорошо, бодрая команда. Сейчас играют молодые, которых до этого не ставили, они будут выходить и рвать за Разина. При этом все равно остались такие люди, как — Зернов, Коростелев, Яковлев, пришел Пресс. Есть кому играть и есть кому забивать. Мне сегодня очень понравилась игра гостей», — заявил Батрак.

Поражение ЦСКА ничего не значит — команда готовится к играм плей-офф

И это правда, команда не будет показывать хоккей экстра-класса в сентябре, хотя ЦСКА держит свой уровень всегда, но сегодня «Металлург» буквально задавил москвичей. Армейцы наберут ход ближе к играм плей-офф, чтобы подойти в матчам на вылет в полной боевой готовности. Несмотря на это, именно хозяева открыли счет в матче благодаря расхлябанной игре «магнитки» на своей половине поля. Команда Андрея Разина часто теряла шайбу и, в итоге, поплатилась за это.

Сначала форвард ЦСКА Владислав Каменев атаковал ворота «Металлурга», но безуспешно. Затем шайбу получил Сергей Плотников, зарядил в сторону ворот с угла и попал в защитника гостей Робина Пресса, шайба предательски залетела в ворота. После пропущенного гола «Металлург» проснулся и больше таких оплошностей не допускал, а у ЦСКА начались проблемы.

Гол нападающего ЦСКА Сергея Плотникова.

При счете 1:2 армейцы сравняли счет благодаря усилиям связки Андрей Светлаков — Павел Карнаухов. Последний получил передачу, быстро вышел на пятак и забил — ловкость рук и никакого мошенничества — 2:2. В тот момент Разин взял запрос на то, что шайба могла покинуть пределы игровой площадки. Эксперт КХЛ ТВ Артем Батрак считает, что именно этот момент стал ключевым в матче.

Гол Павла Карнаухова.

«Был ключевой момент, когда ЦСКА забил 2-й гол, 'Металлург' взял запрос и ошибся с ним. Мне кажется, что видеотренер не мог увидеть этот момент. После этого ЦСКА получает большинство и 'Металлург' забивает в меньшинстве, а вот если бы армейцы реализовали лишнего, то все пошло бы по-другому», — добавил Батрак.

Гол Семена Кошелева.

И действительно, в большинстве на своей половине поля ошибся защитник ЦСКА Иван Провольнев, который отдал неточную передачу прямо на крюк игрока соперника. Егор Коробкин быстро сделал передачу на Семена Кошелева, а тот хлестким бросков забил, как оказалось позже, победную шайбу «Металлурга».

Юров и Гребенкин — в «Металлурге», Полтапов и Грудинин — в ЦСКА станут открытиями в нынешнем сезоне?

Приход Разина в «магнитку» может положительно сказаться на развитие молодых игроков команды, которые только привыкают ко взрослому хоккею. К примеру, форвард Никита Гребенкин в прошлом сезоне стал лучшим новичком лиги, набрав 26 (9+17) очков в 45-и матчах за «Амур», а уже в этом сезоне выходит во 2-м звене «Металлурга» с Никитой Михайлисом и Жаном-Себастьяном Ди.

Еще один форвард гостей Данила Юров в прошлом году набрал 12 (6+6) очков в 72-х матча, а в этом сезоне, очевидно, получит куда больше доверия. Именно он поучаствовал в последнем голе «Металлурга» в матче с ЦСКА. Юров выгрыз шайбу в борьбе у борта, отдал передачу Денису Зернову, а тот под удар Никите Коростелеву — 4:2. Таким образом, Юров набрал первое очко в нынешнем сезоне.

Гол Никиты Коростелева.

У ЦСКА также есть талантливые игроки, которые уже сейчас могут делать разницу. 19-летний защитник команды Владимир Грудинин стабильно выходит в основном составе армейцев во всех 3-х матчах, но сегодня игрок обороны все-таки дал забить один гол «магнитке», проиграв борьбу Максиму Карпову в своей зоне.

20-летний форвард ЦСКА Прохор Полтапов еще в прошлом сезоне заявил о себе, набрав 5 (2+3) очка в 24-х встречах плей-офф сезона 2022/2023. Нападающий был очень заметен и постоянно угрожал воротам соперника, в том числе и в матче с «Металлургом», но забить не получилось.

Прохор Полтапов после забитого гола в матче с «Адмиралом». cska-hockey.ru

«Мне кажется, Полтапов уже очень хорошо раскрылся еще в прошлом сезоне. Я не могу его считать открытием, он прошлый год целиком отыграл. Дорастет до Григоренко или Окулова? Наверное, в этом сезоне он еще не выйдет на такой уровень, потому что у ЦСКА сформированы первые 3 тройки нападения», — сказал Батрак.

Все прогнозы на КХЛ

Напомним, что в следующем матче ЦСКА встретится 8-го сентября с «Нефтехимиком», а «Металлург» сыграет 7-го числа с московским «Динамо».