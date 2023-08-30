Читаемый Запад против конкурентного Востока в измененном формате плей-офф. Каким будет новый сезон КХЛ?

Уже в эту пятницу, 1 сентября, столичная «ЦСКА Арена» заполнит трибуны тысячами фанатов, а болельщики дома настроят свои первые телетрансляции в честь возвращения КХЛ. В сезоне 2023/24 нас ждет измененный плей-офф регламент, новый клуб и упорная конкуренция.

КХЛ 2023/24: новичок на Востоке

Алексей Ожгихин ХК «Лада»

Самым зримым, приятным и в каком-то смысле интригующим дополнением к старту нового сезона, бесспорно, стало возвращение в чемпионат «Лады». Команда из Тольятти расширит Восточную конференцию до 12 клубов, а свои домашние матчи будет проводить на «Лада Арене», которая способна вместить более 6 тыс. зрителей.

Для «Лады» появление в КХЛ не будет дебютным, команда провела в лиге 6 сезонов. Самым успешным был год 2009-й, когда она вышла в плей-офф, но вылетела в 1/8 финала. Другие попытки добиться чего-то выдающегося в главном чемпионате заканчивались провалом.

Что касается предстоящего сезона, то тренером команды из Тольятти стал Олег Браташ, который летом сменил Валерия Белова. В межсезонье главными поставщиками игроков для «Лады» были СКА и «СКА-Нева», но чтобы не превратиться в фарм-клуб из Питера, тольяттинцы дополнительно усилились за счет легионеров из Европы, нескольких представителей КХЛ и ВХЛ.

Плей-офф «крест-накрест»

Еще один значимый момент, который станет актуальнее в начале весны, когда регулярный чемпионат мы начнем прятать в ящик стола на фоне старта серий до четырех побед. С сезона 2023/24 в КХЛ вводится перекрестный плей-офф. Изменение будет действовать со второго раунда на вылет, формат первого остается нетронутым.

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Со второго раунда начинается деление на группы. В первой — лучшая команда Запада встретится с четвертой командой Востока. Вторую пару сформирует вторая по посеву команда Востока и третья команда с Запада. Победители этих пар сыграют между собой в полуфинале.

Во второй группе первая команда Востока сразится с четвертой командой Запада, а вторую по посеву команду Запада ждут матчи с третьей командой Востока. Победителям этих пар предстоит сыграть друг с другом во втором полуфинале.

В борьбе за лидерство на Западе ноль интриги?

СКА на турнире в Сочи ХК СКА

Кажется, да. Перетягивание лидерского каната, как ожидается, устроят СКА и ЦСКА. В предыдущем сезоне питерский клуб был хедлайнером конференции, который со старта ушел в далекий отрыв и не замечал рядом с собой конкурентов до конца регулярки. Москвичи же после кривого начала прибавили по ходу и выиграли конкуренцию у «Локомотива» и «Торпедо».

Этим летом СКА попрощался с Дамиром Жафяровым, Дмитрием Яшкиным и Никитой Гусевым, зато его состав усилили Арсений Грицюк, Сергей Толчинский, Илья Федотов, Брендан Лайпсик и Алекс Гальченюк — самый громкий трансфер лиги. Также из аренды вернулся Матвей Мичков. Все эти игроки формируют грозную группу атаки, с которой команда Романа Ротенберга готова к повторному мощному марафону в регулярке с планами на финальный раунд плей-офф.

ЦСКА по-прежнему не может избавиться от шума и дискомфорта, когда речь идет о вратаре Иване Федотове, которому из-за дисквалификации Международной федерации хоккея разрешено вернуться на каток только с 1 января следующего года. При этом и основной голкипер прошлого сезона — Адам Рейдеборн — еще в мае перебрался в Швейцарию. Но несмотря на проблемы с вратарями, состав «армейцев» остался неизменным. А с чемпионским ростером команда Федорова только прибавит в решимости добиться повторного успеха.

За кем пристально следим в Западной конференции?

«Торпедо»

Игорь Ларионов VK

Наблюдение за прошлогодним «Торпедо» — это эстетическое со спортивной точки зрения удовольствие. Быстрая, атакующая, рискованная, команда Игоря Ларионова сохраняла мотивационную свежесть в течение всего сезона и регулярно выдавала результативные матчи. Разница голов 204:172 говорит сама за себя. В плей-офф нижегородцев подвело отсутствие должного опыта, но в предстоящей кампании все можно изменить. Команда сохранила главного тренера и усилилась перспективной молодежью.

«Северсталь»

«Северсталь» явно ожидает трудный сезон. Команду покинул Андрей Разин, без которого не только в череповецком инфополе, но и на катке «Ледового дворца» станет скучнее. Более того, в межсезонье состав «Северстали» недосчитался нескольких важных фигур на каждой позиции.

Это и Робин Пресс, проведший в прошлом сезоне 71 матч и набравший 13+35 по системе «гол+пас», и Игорь Гераськин с его 73 появлениями и 48 очками (14+34), а также Николай Тимашов, Егор Морозов, Максим Колмыков, Семен Луговяк. Эти парни на протяжении всей кампании периодически не давали свободно вздохнуть фаворитам и провели убойную серию с ЦСКА, уступив лишь в седьмой игре. Как будет перестраиваться «Северсталь» — пока неясно, но крайне любопытно.

«Сочи»

«Сочи» уже давно дал понять, что выбрал вектор развития, основанный на молодых талантах. Об этом неоднократно говорили в клубе. Правда, в преддверии нового сезона команда подписала не только юнцов с запасом на будущее, но и пригласила более возрастных хоккеистов, среди которых Джесси Грэм из «Барыса», Артем Волков из «Динамо» Москва, Никита Комаров из СКА, Глеб Корягин из «Амура», а также хорватский форвард Борна Рендулич, набравший в прошлом сезоне 48 очков (18+30) в составе «Адлер Мангейм».

Точечные усиления вряд ли сделают «Сочи» конкурентоспособным в плане борьбы за топ-8, однако у клуба свое видение ситуации. Для начала команде Дмитрия Кокорева хорошо было бы не повторить антирекорд по количеству проигранных матчей подряд, а самому тренеру продержаться на своей должности хотя бы до Нового года.

Кто входит в список фаворитов Востока?

«Авангард» на предсезонке ХК «Авангард»

Видимо, кроме «Ак Барса», «Авангарда» и «Металлурга» Мг никто не сможет навязать борьбу за первое место в Восточной конференции.

Казанский клуб попрощался с легендой отечественного хоккея Данисом Зариповым, но сохранил при этом всю свою основную мощь и даже усилился несколькими качественными нападающими. Дамир Жафяров, Дмитрий Яшкин, Максим Марушев и Евгений Свечников переехали в Казань в межсезонье. С имеющимся составом и легендарным Зинэтулой Билялетдиновым «Ак Барс» по умолчанию становится главным кандидатом на звание первого клуба конференции. Правда, если в его планы не встрянет «Авангард».

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После завершения сезона 2022/23 омский клуб покинули Арсений Грицюк, Павел Дедунов, Сергей Толчинский, Алекс Бродхерст, Корбэн Найт, Александр Дергачев — серьезный набор высококлассных ребят под большие задачи. К счастью, не потерями едиными запомнился «Авангард» в межсезонье. Усиления также были. Либор Шулак, Кирилл Панюков, Павел Куликов и Райан Спунер готовы сделать так, чтобы команда Михаила Кравеца пережила минимум потрясений от ухода упомянутых хоккеистов.

«Металлург» Мг на предсезонке VK

С «Ак Барсом» и «Авангардом» разобрались, а что там «Металлург» Мг? В новом сезоне с магнитогорским клубом будет работать Андрей Разин — пожалуй, самый нарочитый тренер КХЛ, который, заполучив в состав новой команды ряд высококлассных игроков, должен избавить «Магнитку» от кризиса конца прошлой кампании.

Конечно, без потерь вроде Андрея Чибисова, Артема Земченока или Брендана Лайпсика не обошлось, но сделки «Магнитки» на усиление выглядят в разы симпатичнее. Подписание Жана-Себастьяна Ди, принадлежавшего «Аризоне» и набравшего 51 очко (23+28) в 70 играх за «Тусон Роудраннерс» из АХЛ, трансферы Никиты Михайлиса из «Барыса», опытного защитника Робина Пресса из «Северстали» и молодых бриллиантов вроде Макара Хабарова, Данилы Ткача или Данилы Квартальнова включают «Магнитку» в число фаворитов Востока, а может, забегая далеко вперед, и первого плей-офф раунда.

Борьба за плей-офф в Восточной конференции в прошлом сезоне была достойна экранизации. За каждую позицию в таблице старались ухватиться до последнего тура. И не было в тот момент ни фаворитов, ни аутсайдеров. Кажется, с учетом разной степени проблем и трансформаций во многих клубах, нас ждет не менее жаркая кампания. Если битву за первое место и можно вынести за рамки, то предугадать итоговое распределение позиций в середине и ниже не получится даже с применением суперкомпьютера или нейросети.

Кто особенно интересен на Востоке?

«Барыс»

«Барыс» в контрольном матче ХК «Барыс»

В прошлом сезоне «Барыс» был ужасен: последнее место и статистически худшая защита на Востоке, а в межсезонье команду покинули Линден Вей, Никита Михайлис и защитник Джесси Грэм. Зато какие трансферы проделали казахи. Оберг Понтус из «Рапперсвиля», Джозеф Лабейт из «Чикаго Вулвз» и Райли Барбер, принадлежавший «Далласу», укомплектуют атаку, а Давид Скленичка, переехавший в Астану из «Брюнеса», дополнит защиту. Новые подписания «Барыса» способны сделать разницу и вернуть команду Андрея Скабелки в топ-8.

«Адмирал»

В прошлой кампании «Адмирал» переписал автобиографию, впервые в истории выйдя во второй плей-офф раунд. Но что ожидать от нового, учитывая уход Либора Шулака? Как минимум не менее продуктивную кампанию с финишем в нижней части таблицы, ведь «Адмирал» сохранил главную жемчужину — Никиту Серебрякова, а также расширил звенья нападения за счет Павла Варфоломеева из «Динамо» Минск и Джованни Фьюре, который в чемпионате Германии (DEL) набрал 36 очков (21+15) в 55 матчах сезона в составе «Айсберен Берлин».

«Амур»

В межсезонье хабаровский клуб попрощался с Александром Шаровым, Никитой Гребенкиным, Сергеем Дубакиным, Русланом Педаном, Глебом Корягиным, Евгением Аликиным, Ярославом Лихачевым. Такие потери точно станут причиной мигреней Андрея Мартемьянова, сменившего на тренерской должности Вадима Епанчинцева.

Перед сезоном 2023/24 «Амур» сумел провернуть пару крутых сделок на усиление, но даже с новичками вроде Алекса Бродхерста, Петра Хохрякова и Александра Хохлачева трудно представить, чтобы этот механизм сразу заработал без сбоев. Вероятно, Хабаровск ждет переходный сезон. Попадание в топ-8 перед стартом регулярки кажется чудом.

Чего ждать от остальных?

Западная конференция

«Локомотив» в матче с «Северсталью» VK

«Локомотив». Команда Игоря Никитина распрощалась с несколькими защитниками, зато получила в свой состав Алексея Береглазова и Ярослава Лихачева, с которыми она традиционно готова побороться за высокие позиции на Западе. Попадание в тройку лидеров кажется самым очевидным вариантом.

«Динамо» Москва. В прошлом сезоне столичный клуб финишировал пятым в конференции и вылетел от «Торпедо» в первом раунде Кубка Гагарина. Вероятно, схожий расклад ждет команду Алексея Кудашова и на этот раз. Самыми ценными активами в межсезонье стали Никита Гусев, Егор Морозов, Седрик Пакетт и Игорь Ожиганов, но даже с ним динамовцы вряд ли могут рассчитывать на многое.

«Витязь». В последние годы менеджеры подмосковного клуба только и твердят о больших планах, которые не ограничиваются лишь выходом в плей-офф. В минувшей регулярке команда под руководством Вячеслава Буцаева была шестой и ушла на отдых после пяти игр с «Локомотивом» в плей-офф. Учитывая бесшумную трансферную работу, для нового тренера — Александра Завьялова — повторение аналогичного сценария было бы адекватным пределом мечтаний.

«Спартак» в игре с ЦСКА ХК «Спартак»

«Спартак». По своей глупости «Спартак» не попал в топ-8 в предыдущем сезоне, а в межсезонье сменил тренера (пришел Алексей Жамнов) и лишился своей главной звезды. Александр Хохлачев уехал влюблять в себя Дальний Восток («Амур»), а красно-белых, похоже, ждет трудный сезон в попытках квалифицироваться в кубковую весну.

«Динамо» Минск. Летом минчане также сменили тренера. Отныне работать с командой будет Дмитрий Квартальнов. С апреля по август «Динамо» устроило большую распродажу игроков, правда, приобретая взамен молодых белорусов и канадских легионеров, игравших в АХЛ. К последним относятся вратарь Дилан Фергюсон и нападающий Джемел Смит — недавние подписания клуба. Место в восьмерке сильнейший и вылет в первой плей-офф раунде — самый вероятный расклад для «Динамо» Минск.

«Куньлунь». В надежде на лучшее «Куньлунь» в очередной раз сменил тренера. Командой будет руководить Виктор Игнатьев. Более того, летом пекинский клуб устроил массовую закупку, пройдясь по безграничному АХЛ-рынку. Возможно, с новичками «Ред Стар» уже и не будет явным аутсайдером Запада.

Восточная конференция

«Салават Юлаев» в Кубке Блинова VK

«Салават Юлаев». При неоднозначном менеджменте «Салават Юлаев» провел качественный сезон 2022/23. Готовы ли уфимцы улучшить предыдущие показатели и продержаться дольше первого раунда? Скорее всего, да. Руководство «Салавата» не уволило Виктора Козлова и позволило тренеру укомплектовать команду. В частности, «Салават» подписал молодого Матвея Гуськова, заполучил Александра Шарова из «Сибири», пригласил Вячеслава Лещенко, а также сохранил Хмелевского.

«Автомобилист». Патрис Кормье и Алексей Василевский — две главные потери екатеринбуржцев в этом межсезонье. Зато усиления за счет Евгения Аликина, Алексея Бывальцева, Кирилла Воробьева и Максима Осипова помогут «Автомобилисту» закрепиться в пятерке сильнейших на Востоке. Главное, не сдуться в дебюте плей-офф, как в трех сезонах из четырех последних.

«Сибирь». Новосибирцев ждет сезон-пробник. Команда лишилась главной звезды минувшего сезона — Александра Шарова и наставника Андрея Мартемьянова, зато подписала Николая Прохоркина. Как бы то ни было, квалификация в плей-офф для Дэвида Немировского и компании будет обязательным условием успешности сезона.

«Трактор» в Кубке губернатора ХК «Трактор»

«Трактор». На «Трактор» образца прошлого сезона без слез взглянуть было невозможно. Команда Анвара Гатиятулина оказалась безвольной, поэтому новый чемпионат должен стать некой реабилитацией. Для этого челябинский клуб усовершенствовал атакующие звенья. судя по уверенной предсезонке, он готов вклиниться в середину Восточной таблицы.

«Нефтехимик». Нижнекамцы традиционно остались без массовых крупных подписаний. Но кто ждал подобного? Из заметных фигур стоит выделить только Александра Дергачева. При этом болезненных потерь в клубе больше. Вячеслав Лещенко, Павел Порядин и Егор Попов не помогут «Нефтехимику» в новом сезоне. В прошлом чемпионате команда Олега Леонтьева на морально-волевых пролезла в плей-офф, но в текущей регулярке «Нефтехимик» рискует стать первым аутсайдером конференции.