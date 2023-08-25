ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу Лукаку Пропущенный звонок. Как Ромелу Лукаку сам саботировал свою карьеру
  • 15:05
    • Глава федерации футбола Испании отказался уходить в отставку
  • 14:00
    • СМИ: Саудовская Аравия готова заплатить за Салаха любые деньги
  • 13:45
    • Тер Стеген продлил контракт с «Барселоной»
  • 13:11
    • Лукаку может перейти в «Рому»
  • 12:50
    • Источник: Защитник «Уракана» перейдет в «Балтику»
    Все новости спорта

    Спунер заявил, что уровень КХЛ выше, чем чемпионат Германии или Швейцарии

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард
    Нападающий «Авангарда» Райан Спунер высоко оценил уровень игру в КХЛ, сравнив ее с чемпионатом Германии и Швейцарии.

    Райан Спунер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Райан Спунер

    «Ожидал ли провести 4 года в России? Никогда не знаешь наверняка, чего стоит ожидать. Мне нравится играть здесь. Уровень хоккея в КХЛ выше, чем в Германии или Швейцарии. Для меня это имеет большое значение.

    Пора выигрывать Кубок Гагарина? Согласен. Было бы здорово выиграть его, когда я играл за минское "Динамо", но круг претендентов на трофей особо не меняется.

    Это СКА, ЦСКА, "Ак Барс", "Авангард"… В составе другой команды выиграть очень сложно. Что ж, Кубок Гагарина — наша цель в этом сезоне, — сказал Спунер Allhockey.

    В прошлом сезоне канадец выступал за минское "Динамо", сыграл 70 встреч и набрал 52 (20+32) очка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» спокойно расшатает оборону «Сельты»?
  • «Сельта» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • ЦСКА победит и... пропустит?
  • «Оренбург» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Краснодар» вновь победит?
  • «Факел» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.62
  • Экспресс дня 25 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Факел — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Нант — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Челси — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Спартак — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие