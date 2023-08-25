Спунер заявил, что уровень КХЛ выше, чем чемпионат Германии или Швейцарии

Нападающийвысоко оценил уровень игру в КХЛ, сравнив ее с чемпионатом Германии и Швейцарии.

«Ожидал ли провести 4 года в России? Никогда не знаешь наверняка, чего стоит ожидать. Мне нравится играть здесь. Уровень хоккея в КХЛ выше, чем в Германии или Швейцарии. Для меня это имеет большое значение.

Пора выигрывать Кубок Гагарина? Согласен. Было бы здорово выиграть его, когда я играл за минское "Динамо", но круг претендентов на трофей особо не меняется.

Это СКА, ЦСКА, "Ак Барс", "Авангард"… В составе другой команды выиграть очень сложно. Что ж, Кубок Гагарина — наша цель в этом сезоне, — сказал Спунер Allhockey.

В прошлом сезоне канадец выступал за минское "Динамо", сыграл 70 встреч и набрал 52 (20+32) очка.